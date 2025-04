Como um programa de emagrecimento está transformando clínicas de estética em negócios milionários

O Medida Certa 90 Dias, programa idealizado pela nutricionista Ermelinda Vela Bertoldi, surgiu em 2020 como uma solução para clínicas de estética enfrentando dificuldades financeiras durante o auge da pandemia. A empresária percebeu que o setor precisava de uma abordagem inovadora que unisse estética, nutrição e suporte emocional, criando um modelo mais eficaz tanto para os clientes quanto para os empreendedores.

Hoje, com três anos de existência, o Medida Certa 90 Dias agora é conhecido como Nutrilinda e se consolidou como um dos maiores programas do Brasil no segmento de emagrecimento e estética, presente em mais de 150 clínicas e com crescimento superior a 200% no faturamento desde 2021. Em 2023, o programa atingiu R$ 3,6 milhões em faturamento e projeta R$ 5 milhões para 2025, um aumento de 40%.

A importância do crédito

O modelo de licenciamento da Nutrilinda foi um dos principais fatores para seu crescimento. Ele permite que clínicas de todos os portes implementem a metodologia sem a necessidade de contratar uma equipe completa de especialistas. "Temos clínicas que hoje vivem exclusivamente da Nutrilinda como principal fonte de receita. Esses empreendedores passaram a faturar o dobro com um tratamento completo e diferenciado", afirma Ermelinda.

O programa é baseado em três pilares:

Reeducação alimentar personalizada: acompanhamento diário de nutricionistas via WhatsApp. Terapia e psicanálise aplicada ao emagrecimento: ajuda os pacientes a lidarem com suas emoções e a evitar o efeito sanfona. Tecnologia estética avançada: potencializa os resultados com procedimentos eficazes e rápidos.

Além dos aspectos clínicos, as clínicas credenciadas recebem mentoria em marketing e estratégias comerciais, o que garante rentabilidade desde os primeiros meses. “Nosso diferencial é entregar um modelo pronto para o crescimento. A clínica que adota a Nutrilinda já tem um sistema validado e não precisa criar processos do zero”, destaca a fundadora.

Ermelinda conta que o apoio do fundo Estímulo foi crucial para viabilizar a expansão da Nutrilinda. “O acesso ao crédito foi um divisor de águas. No auge da pandemia, conseguimos investir na estrutura necessária para oferecer o programa online, permitindo que clínicas mantivessem seus faturamentos mesmo sem atendimentos presenciais”, explica.

Expansão e futuro

Com o sucesso do programa, Ermelinda projeta uma expansão ainda maior. “Nosso objetivo é ampliar a rede, especialmente para cidades do interior, onde há carência de métodos eficazes de emagrecimento”, afirma. A empresa também está desenvolvendo novos produtos e tecnologias para tornar a Nutrilinda mais acessível e eficiente.

A Nutrilinda já iniciou a expansão do programa por meio de franquias, com três modelos: slim, intermediário e premium. O processo de homologação com a Associação Brasileira de Franquias (ABF) está em andamento, e a empresa espera levar o conceito para novas regiões do país.

“Com um modelo testado e crescimento robusto, a Nutrilinda se firma como um dos principais cases de sucesso do setor de estética e emagrecimento no Brasil”, diz Ermelinda.