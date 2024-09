Ele percebeu que homens também se cuidam e fundou uma clínica estética que vai faturar R$ 100 mi

“Nunca mais eu volto aqui”, disse Luis Fernando Carvalho, assim que terminou sua primeira sessão na clínica estética da irmã. Na recepção, ele tinha topado com a namorada de um amigo, que perguntou o que ele fazia por lá.

Já imaginou a vergonha? Se você é homem, tem uma chance de quatro para um de a resposta ser “não”.

Pois é, 72% dos homens brasileiros afirmam cuidar da beleza com procedimentos estéticos, segundo pesquisa recente do grupo Croma.

Mas em 2019 o assunto ainda era tabu e Luis mentiu para sua conhecida. O desejo masculino de cuidar da estética, no entanto, era real e inspirou o empreendedor serial a criar uma franquia que faturou R$ 27 milhões em 2023 e projeta R$ 100 milhões até dezembro deste ano.

A Homenz, franquia de clínicas estéticas voltadas para o público masculino, surgiu do faro apurado para os negócios e da vontade de tornar melhor a vida dos homens que, como Luis, queriam, mas cuidavam muito pouco de si.

São 49 unidades em operação

150 unidades em desenvolvimento

O investimento médio para a abertura de uma unidade é de 350 mil

Como ele enxergou a oportunidade de negócio e como não deixou ela passar?

“É assim mesmo. Todo homem que vem aqui ou vem com a esposa ou marca sessão para quando a clínica já está fechada”, a irmã de Luis respondeu quando o ouviu dizendo que passou vergonha.

Foi esse o momento eureka do empreendedor. O mineiro de Uberaba já tinha empreendido múltiplas vezes, sendo dono de uma produtora havia 20 anos e possuindo planos para uma construtora. Quando percebeu a oportunidade de mercado ele a agarrou com entusiasmo.

Em um fim de semana, Luis desenhou a estratégia. Em dois meses, vendeu a produtora, pegou um empréstimo de R$ 100 mil e abriu a primeira unidade. Três meses depois, a agenda já estava lotada.

Qual era o próximo passo? Transformar a Homenz em uma franqueadora.

Rumo às 500! – ele disse, e todos riram

A primeira unidade foi aberta em Uberaba. Depois de buscar sociedade com um amigo e abrir a segunda em Ribeirão Preto, Luis entendeu como funciona uma gestão à distância. Ele conversou com a irmã e o sócio e decidiu apostar todas as fichas no modelo de franquia.

“Vendi minha casa, meu carro e todo o dinheiro que eu tinha eu coloquei nesse negócio. Lembro que postei no Instagram ‘Rumo às 500!’. O que teve de gente que riu de mim… Mesmo assim eu fui pra cima. Sempre fui o cara que não fala ‘não’ pras coisas. Eu pego e vou fazer. Coloco a mão na massa”, ele conta.

E a vontade virou estratégia, que obteve sucesso ao ponto de chamar a atenção do cantor e ator Lucas Lucco e dos sócios Leonardo e Leandro Castelo, proprietários da 300 Ecossistema de Alto Impacto.

Com a união da aceleradora de franquias, a Homenz passou a escalar ainda mais e hoje está avaliada em cerca de R$ 300 milhões.

A Homenz trabalha com dois tipos de unidades diferentes:

Modelo Clínica Premium – Investimento Inicial de R$ 344 mil, com faturamento médio mensal de R$ 100 mil e prazo de retorno de 24 meses.

Modelo Clínica Full – Investimento Inicial de R$ 504 mil, com faturamento médio mensal de R$ 140 mil e prazo de retorno também de 24 meses.

“Quando eu comecei, eu queria atender homem. Hoje eu sei quem é o homem”

A primeira unidade da Homenz foi inaugurada em um prédio comercial, possibilitando uma visita discreta e confortável para os clientes que pudessem ter receio de ir.

Hoje não é mais assim. A companhia foi pioneira no movimento de naturalizar o cuidado masculino com a estética. Luis passou todo o primeiro ano estudando aspectos como ambiente, comunicação, marketing e serviços mais procurados.

“O cheiro, a música, as cores, a forma como atendentes se comunicam. Eu entendi tudo”, conta.

Hoje, Luis tem bem definida toda a estratégia e superou um dos maiores desafios: atender e comunicar de forma correta com seu público independentemente da orientação sexual dos homens que frequentam a clínica.

Os carros-chefe da Homenz são:

Transplante capilar

Tratamentos faciais

Depilação a led

De vendedor de picolé a empresário serial

Quando pensa no que possibilitou que ele tomasse as decisões certas para aproveitar a oportunidade mercado, Luis recorda sua trajetória como empreendedor.

Quando era adolescente, ele vendia picolés. Quando fez 18, trabalhou de graça em uma produtora e se tornou tão competente que quando saiu e montou a sua própria, ele acabou levando grande parte dos clientes.

Como dono da produtora ele ainda foi se formar em publicidade e chegou a empregar seus próprios professores.

Luis admite que o sucesso dos seus empreendimentos vem primeiro da vontade e do poder de iniciativa. Se ele não sabe, aprende no caminho.

“Tudo que eu fiz na minha vida eu comecei com dinheiro do meu bolso. E sempre fui como a bandeira do Brasil, só que ao contrário: progresso depois ordem” ele brinca.

O empreendedor ainda declara que para um negócio dar certo é preciso ter boas pessoas na operação e que parte da missão da Homenz é permitir que os franqueados acessem o poder transformador do empreendedorismo.

Mas acima de tudo, Luis se orgulha do que a Homenz pode proporcionar para homens.

“O homem cresce olhando muito para a esposa, os filhos, a vida financeira… Para tudo, menos ele. E os caras que vem aqui saem felizes, com mais autoestima, com preparo e forças para lidar com seus problemas pessoais, profissionais e mais. Hoje eu olho para a Homenz e penso em como ela muda vidas”, conclui.

