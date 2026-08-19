Gerdau reforça presença no agronegócio em parceria com Festa do Peão de Barretos

A Gerdau estará, pela primeira vez, presente na Festão do Peão de Boiadeiro de Barretos, o maior evento de cultura agro do país, que acontece entre os dias 20 e 30 de agosto, em Barretos (SP).

A parceria entre a maior empresa brasileira produtora de aço e o grupo Os Independentes, criador e organizador do evento, contempla a utilização de aço Gerdau em obras de melhorias do Parque do Peão Boiadeiro de Barretos.

Mais de 70 toneladas de aço Gerdau foram usadas para modernizar o Parque do Peão, levando mais tecnologia e segurança para a infraestrutura do local.

Diversas áreas do complexo, como as novas estruturas de telão de LED no centro arena, a ampliação da área de hospitalidade e a evolução das estruturas do parque contam com o material.

“O aço Gerdau, que já está presente no dia a dia do agronegócio brasileiro, seja no campo ou na indústria, fará parte do maior evento da cultura agro do país”, afirma Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. “Temos, nos últimos anos, ampliado a oferta de soluções em aço para o agronegócio, que é um motor vital para a economia do país. Estamos comprometidos em desenvolver um portfólio inovador que contribua com a produtividade, eficiência e competitividade do setor, gerando ainda mais valor para os nossos clientes”, completa.

A Gerdau é uma parceira estratégica do setor agroindustrial, uma vez que oferece o aço como matéria-prima tanto para a infraestrutura do campo quanto para a indústria de máquinas e equipamentos agrícolas.

A companhia, que já participa das mais importantes feiras do agronegócio do Brasil, como Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), e Expointer, em Esteio (RS), reforça sua presença neste ecossistema com a parceria com a Festa do Peão.

“É com muito orgulho que nos tornamos o aço oficial deste tradicional evento da cultura agro do país, fortalecendo a conexão da nossa marca com nossos clientes e a sociedade. Vamos levar para o parque os produtos em aço Gerdau, que representam soluções para os principais desafios do agronegócio”, afirma Pedro Torres, diretor global de Comunicação, Marca e Relações Institucionais da Gerdau.

A Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos 2026 é maior evento da cultura agro do Brasil, sendo realizado em uma área de mais de 2 milhões de metros quadrados com infraestrutura completa para receber todos os atrativos que incluem o mais tradicional e melhor rodeio do país em diferentes modalidades, quatro palcos com shows musicais, apresentações culturais, feira comercial, área de camping e diversas outras atrações.