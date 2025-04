Eles criaram um novo jeito de fazer marketing — e faturaram R$ 33 milhões

O mercado de marketing está em constante transformação. Em um cenário onde as marcas precisam se conectar de maneira cada vez mais rápida e eficaz com os consumidores, as empresas exigem soluções mais ágeis, criativas e conectadas a múltiplos canais.

Com o avanço das tecnologias e a popularização das práticas de marketing digital, a demanda por soluções que integrem várias frentes do marketing nunca foi tão alta.

É nesse ambiente que a Netza&CO, fundada em 2020, se destaca como um ecossistema completo de marketing, com soluções integradas que atendem às necessidades de empresas de diferentes setores.

A história

A Netza&CO nasceu do desejo dos empreendedores Fabiana Schaeffer e Fernando Ribeiro dos Santos de criar um modelo de marketing que fosse mais ágil e com soluções completas para os clientes.

Fabiana, com experiência em marketing e comunicação, percebeu que o mercado estava saturado com soluções fragmentadas. “A ideia foi criar um ecossistema que atendesse todas as necessidades de marketing em um único lugar. Focamos em oferecer soluções integradas, que vão além de uma agência de publicidade tradicional”, explica Fabiana.

Antes de empreender, Fabiana trabalhou em agências e no mercado financeiro. Mas foi com o apoio de sua irmã e com a visão de um modelo mais inovador que nasceu a Netza, que inicialmente focava em BTL (Below the Line), hoje conhecido como live marketing.

A evolução da empresa aconteceu de forma natural, e em 2019, a empresa passou a se estruturar como um ecossistema, reunindo unidades especializadas em diferentes áreas do marketing.

O modelo de negócio

Hoje, a Netza&CO é formada por um ecossistema de oito unidades de negócios:

Live Marketing

Marketing Digital

Branded Content

Inteligência de Dados

Programas de Incentivo

Gamificação

Cenografia Modular

Estratégias ESG

Ao contrário de grandes agências que terceirizam parte dos serviços, a Netza&CO mantém todas as suas soluções dentro de sua estrutura, oferecendo um atendimento completo e personalizado aos clientes.

Por exemplo, em um evento de lançamento de produto, a Netza&CO pode integrar sua unidade de live marketing, que cuida da criação da experiência ao vivo, com sua unidade de marketing digital, responsável pela divulgação online, e sua unidade de branded content, que cria conteúdos personalizados para engajar o público. Isso resulta em campanhas de marketing mais coesas e impactantes.

“Nosso modelo de ecossistema nos permite criar soluções sob medida para os nossos clientes, conectando todas as áreas necessárias para que as marcas consigam se comunicar de forma eficiente com seu público”, explica Ribeiro dos Santos.

O principal diferencial da Netza&CO é seu modelo de ecossistema integrado, que reúne todas as soluções de marketing em um único lugar.

Em vez de depender de várias agências e parceiros, os clientes da Netza&CO têm acesso a um conjunto de serviços completos e personalizados, todos trabalhando juntos para um único objetivo.

A empresa se destaca também pelo seu compromisso com práticas ESG (ambientais, sociais e de governança). A Netza&CO adota os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como guia para suas operações, e integra ações sustentáveis tanto em suas campanhas quanto em sua cultura organizacional.

Esse foco em sustentabilidade tem atraído marcas que buscam se conectar de maneira genuína com seu público e promover impacto positivo.

Além disso, a inovação tecnológica é outro pilar importante. A empresa investe em inteligência de dados e big data para personalizar campanhas e medir os resultados de forma eficiente. Isso garante que cada ação de marketing tenha impacto real nos negócios dos clientes.

Principais cases

A Netza&CO atende empresas de diferentes setores, com clientes como Vivo, Embraer, Mercedes-Benz, Honda e Harley Davidson. Em um dos casos mais notáveis, a empresa foi responsável por organizar o lançamento de uma moto pela Honda, em um evento no Expo Transamérica.

A Netza&CO coordenou as áreas de live marketing, CRM, conteúdo e comunicação interna para atrair e engajar o público das concessionárias. O evento gerou grande interação e reforçou a presença da marca.

Outro exemplo de sucesso foi a parceria com o Julius Baer, um banco suíço, para a realização de um evento digital para seus investidores. A Netza&CO cuidou de toda a parte de conteúdo e digital, criando uma experiência online envolvente e personalizada para os participantes.

Com um crescimento de 25% em 2023 e faturamento de 130 milhões de reais, a Netza&CO se posiciona como uma das empresas mais promissoras do setor.

Seu modelo de ecossistema integrado e seu foco em práticas sustentáveis e inovação tecnológica foram os principais fatores para esse crescimento expressivo.

Em 2024, a empresa entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão, o maior anuário do empreendedorismo do Brasil.

A Netza&CO conquistou a 76ª posição na categoria de empresas entre 30 e 150 milhões de reais. A empresa relatou no ranking uma receita líquida operacional de 33,25 milhões de reais em 2023, alta anual de 20,66%. Assim como a Netza&CO, a sua empresa pode estar nas páginas da EXAME. Inscreva-se gratuitamente no ranking Negócios em Expansão 2025! O futuro

A empresa tem planos de expansão para 2025, com foco no crescimento de suas unidades de negócios e na continuidade de sua atuação com estratégias ESG.

A Netza&CO também está investindo em novas áreas, como uma unidade de design de produtos digitais, para oferecer ainda mais soluções aos seus clientes.

Além disso, a empresa se prepara para assumir um papel relevante em eventos internacionais, como a COP30, em Belém, destacando-se por sua expertise em marketing sustentável.

“Estamos focados em expandir e continuar oferecendo soluções criativas e sustentáveis para nossos clientes, sempre alinhados aos novos desafios do mercado”, diz Fabiana.

