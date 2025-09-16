O dilema entre vender cedo ou apostar no crescimento foi vivido por fundadores de três das maiores plataformas digitais do mundo, segundo a Fortune.

Criadores de YouTube, Reddit e Instagram receberam ofertas milionárias e optaram por vender suas empresas em estágios iniciais, garantindo liquidez imediata, mas abrindo mão de fortunas que poderiam ter alcançado caso tivessem permanecido como acionistas.

YouTube: venda de US$ 1,65 bilhão versus valor de US$ 550 bilhões

O YouTube foi vendido ao Google em 2006 por US$ 1,65 bilhão, apenas um ano após sua fundação. Os cofundadores Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim receberam fatias de centenas de milhões de dólares.

Apesar de terem assegurado independência financeira, a avaliação atual da plataforma, estimada em US$ 550 bilhões, representa um crescimento de mais de 300 vezes desde a venda.

A Fortune destacou que, caso tivessem mantido participação, cada fundador poderia deter patrimônio superior a US$ 100 bilhões.

Reddit: oferta de US$ 10 milhões antes de IPO de US$ 45 bilhões

Fundado em 2005, o Reddit foi adquirido pela Condé Nast em 2006 por US$ 10 milhões. Os criadores Alexis Ohanian, Steve Huffman e Aaron Swartz aceitaram a proposta diante de dificuldades pessoais e profissionais.

Quase duas décadas depois, a rede social abriu capital avaliada em cerca de US$ 45 bilhões, multiplicando por 4.500 vezes o valor da aquisição inicial.

Instagram: US$ 1 bilhão se transformou em US$ 114 bilhões

Em 2012, o Facebook comprou o Instagram por aproximadamente US$ 1 bilhão. Os cofundadores Kevin Systrom e Mike Krieger receberam, juntos, cerca de US$ 500 milhões, conforme destacou a Fortune.

A permanência de ambos na gestão da plataforma por seis anos garantiu continuidade ao projeto, mas também revelou o potencial de valorização perdido. O Instagram é hoje avaliado em US$ 114 bilhões, mais de 100 vezes o preço pago pelo Facebook.

Em todos os casos, segundo a publicação, a venda das companhias contribuiu de forma significativa para o crescimento e a consolidação das empresas.