Como as vendas de YouTube, Reddit e Instagram tiraram seus fundadores da lista de bilionários

Empresários garantiram liquidez com aquisições, mas empresas multiplicaram valor após as vendas

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 06h10.

Última atualização em 16 de setembro de 2025 às 06h35.

O dilema entre vender cedo ou apostar no crescimento foi vivido por fundadores de três das maiores plataformas digitais do mundo, segundo a Fortune.

Criadores de YouTube, Reddit e Instagram receberam ofertas milionárias e optaram por vender suas empresas em estágios iniciais, garantindo liquidez imediata, mas abrindo mão de fortunas que poderiam ter alcançado caso tivessem permanecido como acionistas.

YouTube: venda de US$ 1,65 bilhão versus valor de US$ 550 bilhões

O YouTube foi vendido ao Google em 2006 por US$ 1,65 bilhão, apenas um ano após sua fundação. Os cofundadores Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim receberam fatias de centenas de milhões de dólares.

Apesar de terem assegurado independência financeira, a avaliação atual da plataforma, estimada em US$ 550 bilhões, representa um crescimento de mais de 300 vezes desde a venda.

A Fortune destacou que, caso tivessem mantido participação, cada fundador poderia deter patrimônio superior a US$ 100 bilhões.

Reddit: oferta de US$ 10 milhões antes de IPO de US$ 45 bilhões

Fundado em 2005, o Reddit foi adquirido pela Condé Nast em 2006 por US$ 10 milhões. Os criadores Alexis Ohanian, Steve Huffman e Aaron Swartz aceitaram a proposta diante de dificuldades pessoais e profissionais.

Quase duas décadas depois, a rede social abriu capital avaliada em cerca de US$ 45 bilhões, multiplicando por 4.500 vezes o valor da aquisição inicial.

Instagram: US$ 1 bilhão se transformou em US$ 114 bilhões

Em 2012, o Facebook comprou o Instagram por aproximadamente US$ 1 bilhão. Os cofundadores Kevin Systrom e Mike Krieger receberam, juntos, cerca de US$ 500 milhões, conforme destacou a Fortune.

A permanência de ambos na gestão da plataforma por seis anos garantiu continuidade ao projeto, mas também revelou o potencial de valorização perdido. O Instagram é hoje avaliado em US$ 114 bilhões, mais de 100 vezes o preço pago pelo Facebook.

Em todos os casos, segundo a publicação, a venda das companhias contribuiu de forma significativa para o crescimento e a consolidação das empresas.

Acompanhe tudo sobre:BilionáriosYouTubeRedditInstagram
