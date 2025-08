Entre os primórdios da internet comercial e a concentração em grandes empresas de tecnologia, as chamadas big techs, com seus aplicativos para dispositivos móveis, surgiram e morreram inúmeras ferramentas que exploraram e aproveitaram o potencial aberto para as conexões digitais online.

Lançada em março de 2002, a Friendster inaugurou uma nova era nas interações online. Criada por Jonathan Abrams, na Califórnia, a plataforma foi pioneira na formação de uma rede social por meio da conexão entre amigos, antecipando conceitos que hoje são comuns em gigantes como Facebook, Instagram e até o LinkedIn.

A proposta da Friendster era simples, mas revolucionária para a época: permitir que os usuários criassem perfis pessoais, adicionassem amigos e explorassem conexões em até quatro graus de separação. Seu próprio nome foi inspirado pela junção de "friend" (amigo, em inglês) com Napster, a popular plataforma de compartilhamento de arquivos lançada em 1999.

Em poucos meses, a Friendster conquistou cerca de três milhões de usuários, atraindo especialmente comunidades de blogueiros e frequentadores do festival Burning Man. Porém, o rápido crescimento revelou problemas e limitações técnicas. Servidores sobrecarregados e a lentidão nas conexões começaram a afetar a experiência dos usuários.

Além disso, a chegada de concorrentes mais eficientes, como MySpace (2003) e, no ano seguinte, o Facebook (2004), resultaram em perda gradual de usuários para a Friendster, que não conseguiu se reinventar a tempo.

Legado

Apesar de ter sido superada por outras plataformas, a Friendster deixou um legado que perdura. Foi ela quem primeiro mostrou o verdadeiro valor social das redes online, influenciando diretamente a criação e a estruturação do Facebook, que ainda é a maior rede social do mundo, com cerca de 3 bilhões de usuários.

Embora a Friendster tenha encerrado suas operações em 2015, após uma breve tentativa de se reposicionar como site para jogos online, ela é lembrada como a plataforma que pavimentou o caminho para a revolução digital nas interações sociais, deixando uma marca indiscutível na evolução da forma como nos conectamos e interagimos na internet até hoje.