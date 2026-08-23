Palavrões de Renan, recuo de Cury e colinha dos candidatos: os bastidores do debate da Band

A estratégia do candidato presidencial do Missão, Renan Santos, de ser agressivo nas críticas à ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao debate presidencial da TV Bandeirantes, neste domingo, e usar palavrões e vocabulário de baixo calão em suas intervenções deixou eufóricos seus aliados e foi bem avaliada até por membros de candidaturas rivais. O debate foi marcado por críticas dos candidatos Augusto Cury (Avante), Renan Santos e Ronaldo Caiado (PSD) à ausência de Lula e Flávio no evento.

O debate reuniu apenas três candidatos entre os 13 na disputa e dos seis convidados. Além de Lula e Flávio, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) também faltou ao evento.

Em cada câmera de cinegrafista do debate, havia uma colinha em papel com as fotos 3x4 dos três candidatos presentes no estúdio, evidenciando o desconhecimento dos presidenciáveis que apresentaram suas propostas neste domingo.

A campanha de Renan Santos, inclusive, admite que um dos desafios é torná-lo nacionalmente conhecido. O deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP), um dos membros da campanha, afirma que a decisão de "pegar pesado" com Lula e Flávio foi deliberada e gerou menções positivas a ele nas redes sociais. De acordo com o monitoramento da campanha do candidato, o número de menções a Renan Santos supera o dos demais rivais.

Um membro do Movimento Brasil Livre admite que, apesar de chocar eleitores que rejeitam o palavreado obsceno, o desempenho de Renan tem a intenção de torná-lo conhecido de fatias do eleitorado que não acompanham a política e rejeitam Lula e Flávio, que lideram as pesquisas de intenção de voto, mas também as taxas de rejeição no eleitorado. De acordo com a pesquisa Quaest divulgada em 14 de agosto, Lula tem 52% de rejeição e Flávio, 54%.

Renan concentrou suas críticas principalmente em Lula por ver na entrevista do presidente à TV Record como uma "tentativa de sabotagem institucional descarada ao debate". O candidato chamou o presidente de bêbado e ladrão, entre outros insultos.

Um membro da executiva nacional do PSD, partido de Caiado, presente no debate diz que a postura de Renan foi bem-sucedida para torná-lo conhecido do público e majoritariamente positiva, mas também arriscada.

Gilberto Kassab, presidente da legenda e vice na chapa de Caiado, diz que o candidato "tem outro estilo". O ex-governador de Goiás deixou o governo com alta popularidade e, aos 76 anos, é um nome veterano na política: já disputou a Presidência outra vez, em 1989, e foi senador. Ainda assim, amarga um distante terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. Ele tem 4% segundo o mais recente levantamento realizado pela Quaest (ante 38% de Lula e 31% de Flávio).

O ex-governador de Goiás optou por lembrar os escândalos dos aportes milionários de Daniel Vorcaro no filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro, e das investigações que miram o empresário Fábio Luís da Silva, o Lulinha, por suposto tráfico de influência no governo Lula.

"Um candidato tem o Dark Horse, e o outro tem o dark lobby, com a Roberta (Luchsinger, amiga de Fábio Luís, também investigada por tráfico de influência) e com o Lulinha", disse Caiado.

O candidato afirmou que Flávio não conseguiu explicar os aportes de Vorcaro no filme sobre Jair Bolsonaro.

Augusto Cury é mais buscado durante o debate

Outro candidato desconhecido que teve destaque durante o encontro foi o escritor Augusto Cury (Avante). O nome do candidato do Avante foi um dos termos mais buscados no Google na noite deste domingo. Cury protestou na frente da emissora pela ausência de Lula e de Flávio Bolsonaro no encontro. A entrevista do petista no mesmo horário do debate irritou o candidato, que decidiu não participar do debate, mas recuou em seguida ao ingressar na sede da emissora e conversar com executivos e jornalistas.

Após insistência da direção da Band, Cury entrou na emissora com menos de 10 minutos para iniciar o programa.

Durante a participação, o candidato criticou principalmente o presidente Lula e disse que o país está "doente" e "radicalizado". No campo das propostas, Cury defendeu o fim da escala 6x1, em contraponto a Renan Santos, e defendeu melhora na educação.

Após o debate, o entorno do escritor comemorou o desempenho de Cury, classificando-o como "ótimo".