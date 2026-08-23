17 franquias baratas a partir de R$ 7.490 para empreender sem funcionários

A folha de pagamento é um dos primeiros custos fixos de quem abre um negócio. Encargos, rotinas trabalhistas e rotatividade pesam sobre a margem antes mesmo de a operação atingir o ponto de equilíbrio.

No franchising, dois formatos contornam essa despesa. No modelo home based, operação conduzida a partir da casa do franqueado, a franqueadora centraliza a retaguarda e o empreendedor assume a prospecção e o relacionamento com o cliente. No autosserviço, a receita vem de máquinas, totens ou armários instalados em pontos de circulação, e o franqueado se limita à reposição e ao monitoramento.

Os dois modelos também dispensam ponto comercial em rua, reforma e estoque parado. Em contrapartida, o resultado depende das horas que o franqueado dedica ao negócio ou da qualidade dos pontos onde os equipamentos são instalados.

A seguir, 17 franquias com investimento inicial de até R$ 50 mil que operam sem equipe fixa.

Trust Viagens e Intercâmbios

Fundada em 2009 por Mariana Cardoso, a Trust Viagens e Intercâmbios é especializada em turismo e programas de intercâmbio. Com mais de 50 unidades no Brasil e no exterior, a rede atende clientes interessados em estudar, trabalhar ou viajar para outros países. O franqueado atua na prospecção e no atendimento aos consumidores, com suporte da franqueadora na comercialização e na organização dos programas.

Investimento inicial: a partir de R$ 7.490 no modelo Home Smart

Faturamento médio: R$ 100 mil

Prazo de retorno: a partir do 3º mês no modelo home office

TZ Viagens

Criada em 2012, a TZ Viagens é a maior rede multimarcas do franchising de turismo no Brasil. São 311 unidades em 24 estados, em um modelo híbrido que permite atuação em home office ou em loja física. O trabalho do franqueado envolve consultoria, curadoria de roteiros e atendimento ao cliente.

Investimento inicial: R$ 7.500

Faturamento médio mensal: R$ 42 mil

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia home based que vende publicidade impressa em saquinhos de pão distribuídos em padarias parceiras. O franqueado conecta anunciantes locais aos estabelecimentos e trabalha de forma remota. A franqueadora acompanha a operação nos primeiros 60 dias.

Investimento inicial: R$ 9.990

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: 6 meses

AF Seguros

A AF Seguros é uma rede de franquias vinculada ao ecossistema da AF 360, com corretora própria e registro na Superintendência de Seguros Privados. O franqueado atua na prospecção, no atendimento e no relacionamento com clientes, enquanto a rede centraliza a negociação com as seguradoras e oferece suporte técnico.

Investimento inicial: R$ 14.900

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Prazo de retorno: 3 meses

Prime2B

A Prime2B é uma agência de marketing digital com 12 anos de atuação, especializada em digitalização, fortalecimento de marcas e geração de vendas para pequenas e médias empresas. Os franqueados atuam na prospecção e no relacionamento com clientes, enquanto uma estrutura central formada por 75 especialistas apoia a execução dos serviços.

Investimento inicial: R$ 15 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: 6 meses

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias especializada em totens para carregamento de smartphones e outros dispositivos eletrônicos instalados em academias, bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais. Os equipamentos também exibem publicidade em telas digitais. Com mais de 500 totens instalados no Brasil, o franqueado atua na prospecção de pontos parceiros e anunciantes em uma operação home based e de estrutura enxuta.

Investimento inicial: R$ 15.900

Faturamento médio mensal: R$ 4.500

Prazo de retorno: 5 meses

Publicarga

Também no segmento de mídia em totens de carregamento de celular, a Publicarga entrega os equipamentos e o treinamento ao franqueado, responsável pela venda dos espaços publicitários. A operação é conduzida de casa, com suporte contínuo da franqueadora.

Investimento inicial: a partir de R$ 18.900

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: de 6 a 9 meses

BM Vagas

A BM Vagas é uma rede de franquias especializada em recrutamento e seleção, com uma operação apoiada por ferramentas de comunicação, marketing e tecnologia. Com 145 unidades, a marca permite atuação em espaços físicos ou no modelo home office. O franqueado é responsável pela prospecção de empresas e pela coordenação dos processos seletivos, com apoio de uma assistente de inteligência artificial.

Investimento inicial: R$ 21.970

Faturamento médio mensal: de R$ 30 mil a R$ 90 mil

Prazo de retorno: 6 a 9 meses

PitCap

A PitCap é uma franquia de vending machines, máquinas de autoatendimento, voltadas à higienização de capacetes. O equipamento pode ser instalado em cerca de 15 dias e exige pouca dedicação operacional do franqueado.

Investimento inicial: R$ 23,5 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 2,5 mil a R$ 3 mil

Prazo de retorno: 13 meses

SmartCred

A SmartCred é uma rede de franquias especializada em crédito e soluções financeiras, com mais de 300 produtos e serviços voltados a pessoas físicas e empresas. O franqueado gerencia a operação e o relacionamento com os clientes, enquanto a franqueadora centraliza a estrutura de contratação e o suporte.

Investimento inicial: R$ 24.900

Faturamento médio mensal: de R$ 20 mil a R$ 37 mil

Prazo de retorno: 3 a 5 meses

aiqfome

O aiqfome é um aplicativo de delivery com mais de 6 milhões de usuários e atuação concentrada em cidades do interior. O franqueado comercializa a plataforma para estabelecimentos locais, como restaurantes, farmácias, supermercados e pet shops, e pode operar de casa, desde que mantenha presença na cidade de atuação. A marca integra o Grupo Magalu desde 2020.

Investimento inicial: a partir de R$ 26 mil

Faturamento médio mensal: R$ 56 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Wotë

A Wotë é uma franquia home based voltada ao mercado de cannabis medicinal no Brasil. A operação atua na intermediação e comercialização de produtos regulamentados à base de cannabis e no relacionamento com profissionais de saúde, prescritores e instituições do setor.

Investimento inicial: a partir de R$ 35 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 15 mil a R$ 20 mil

Prazo de retorno: 15 meses

Poltrona 1

Com quase 40 anos de existência, a Poltrona 1 atua no segmento de turismo com pacotes como Rota da Cerveja, Rota do Viking, Roteiro do Vinho e cruzeiros. O franqueado realiza as vendas por meio de um site e não precisa ter experiência prévia no setor.

Investimento inicial: a partir de R$ 36 mil

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Mobilion

A Mobilion é uma rede de aluguel de carros voltada a motoristas de aplicativo, empresas e pessoas físicas. A marca oferece locação via Pix, contratos digitais, veículos rastreados, seguro total e sistema próprio de gestão. No modelo de franquia, a operação pode ser administrada remotamente e iniciada com uma frota reduzida, inclusive com veículos de terceiros.

Investimento inicial: a partir de R$ 39.990

Faturamento médio mensal: R$ 3.400 por veículo

Prazo de retorno: 3 meses

Le Petit Macarons

Especializada em macarons franceses, a Le Petit Macarons oferece um modelo home office no qual os produtos são recebidos na casa do franqueado e distribuídos por aplicativos de delivery. A operação dispensa ponto comercial.

Investimento inicial: a partir de R$ 40 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10 mil

Prazo de retorno: a partir de 12 meses

Seguralta

Com 57 anos de mercado, a Seguralta é a maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 2.000 unidades comercializadas nos modelos home, office, basic e standard. Presente em todo o território nacional, a marca já atendeu mais de 270 mil clientes.

Investimento inicial: R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Prazo de retorno: 12 a 20 meses

Mini Pet Store

A Mini Pet Store é uma rede de minimercados autônomos para animais de estimação instalados em condomínios residenciais. As unidades funcionam 24 horas por dia. O franqueado administra os pontos, acompanha os estoques e realiza a reposição dos produtos com suporte da franqueadora.

Investimento inicial: R$ 48 mil

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Maria Brasileira

A Maria Brasileira é uma rede de franquias de limpeza residencial e empresarial presente em todos os estados, com mais de 525 unidades e mais de 1 milhão de atendimentos por ano. No modelo home based, o franqueado gerencia a operação de casa e recebe suporte da franqueadora desde a implantação.

Investimento inicial: R$ 49,3 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 14 meses

Prospecta Obras

A Prospecta Obras conecta fornecedores da construção civil a obras em andamento ou previstas por meio de inteligência artificial e análise de dados. No modelo home based, a franqueadora centraliza o mapeamento das obras e entrega as informações aos clientes, enquanto o franqueado atua no relacionamento comercial com empresas do setor.