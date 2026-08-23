17 franquias baratas a partir de R$ 7.490 para empreender sem funcionários

Repórter de Negócios
Publicado em 23 de agosto de 2026 às 12h04.
Última atualização em 23 de agosto de 2026 às 14h37.
A folha de pagamento é um dos primeiros custos fixos de quem abre um negócio. Encargos, rotinas trabalhistas e rotatividade pesam sobre a margem antes mesmo de a operação atingir o ponto de equilíbrio.
No franchising, dois formatos contornam essa despesa. No modelo home based, operação conduzida a partir da casa do franqueado, a franqueadora centraliza a retaguarda e o empreendedor assume a prospecção e o relacionamento com o cliente. No autosserviço, a receita vem de máquinas, totens ou armários instalados em pontos de circulação, e o franqueado se limita à reposição e ao monitoramento.
Os dois modelos também dispensam ponto comercial em rua, reforma e estoque parado. Em contrapartida, o resultado depende das horas que o franqueado dedica ao negócio ou da qualidade dos pontos onde os equipamentos são instalados.
A seguir, 17 franquias com investimento inicial de até R$ 50 mil que operam sem equipe fixa.
Fundada em 2009 por Mariana Cardoso, a Trust Viagens e Intercâmbios é especializada em turismo e programas de intercâmbio. Com mais de 50 unidades no Brasil e no exterior, a rede atende clientes interessados em estudar, trabalhar ou viajar para outros países. O franqueado atua na prospecção e no atendimento aos consumidores, com suporte da franqueadora na comercialização e na organização dos programas.
Criada em 2012, a TZ Viagens é a maior rede multimarcas do franchising de turismo no Brasil. São 311 unidades em 24 estados, em um modelo híbrido que permite atuação em home office ou em loja física. O trabalho do franqueado envolve consultoria, curadoria de roteiros e atendimento ao cliente.
A Marketing Bag é uma franquia home based que vende publicidade impressa em saquinhos de pão distribuídos em padarias parceiras. O franqueado conecta anunciantes locais aos estabelecimentos e trabalha de forma remota. A franqueadora acompanha a operação nos primeiros 60 dias.
A AF Seguros é uma rede de franquias vinculada ao ecossistema da AF 360, com corretora própria e registro na Superintendência de Seguros Privados. O franqueado atua na prospecção, no atendimento e no relacionamento com clientes, enquanto a rede centraliza a negociação com as seguradoras e oferece suporte técnico.
A Prime2B é uma agência de marketing digital com 12 anos de atuação, especializada em digitalização, fortalecimento de marcas e geração de vendas para pequenas e médias empresas. Os franqueados atuam na prospecção e no relacionamento com clientes, enquanto uma estrutura central formada por 75 especialistas apoia a execução dos serviços.
A 4Charge é uma rede de franquias especializada em totens para carregamento de smartphones e outros dispositivos eletrônicos instalados em academias, bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais. Os equipamentos também exibem publicidade em telas digitais. Com mais de 500 totens instalados no Brasil, o franqueado atua na prospecção de pontos parceiros e anunciantes em uma operação home based e de estrutura enxuta.
Também no segmento de mídia em totens de carregamento de celular, a Publicarga entrega os equipamentos e o treinamento ao franqueado, responsável pela venda dos espaços publicitários. A operação é conduzida de casa, com suporte contínuo da franqueadora.
A BM Vagas é uma rede de franquias especializada em recrutamento e seleção, com uma operação apoiada por ferramentas de comunicação, marketing e tecnologia. Com 145 unidades, a marca permite atuação em espaços físicos ou no modelo home office. O franqueado é responsável pela prospecção de empresas e pela coordenação dos processos seletivos, com apoio de uma assistente de inteligência artificial.
A PitCap é uma franquia de vending machines, máquinas de autoatendimento, voltadas à higienização de capacetes. O equipamento pode ser instalado em cerca de 15 dias e exige pouca dedicação operacional do franqueado.
A SmartCred é uma rede de franquias especializada em crédito e soluções financeiras, com mais de 300 produtos e serviços voltados a pessoas físicas e empresas. O franqueado gerencia a operação e o relacionamento com os clientes, enquanto a franqueadora centraliza a estrutura de contratação e o suporte.
O aiqfome é um aplicativo de delivery com mais de 6 milhões de usuários e atuação concentrada em cidades do interior. O franqueado comercializa a plataforma para estabelecimentos locais, como restaurantes, farmácias, supermercados e pet shops, e pode operar de casa, desde que mantenha presença na cidade de atuação. A marca integra o Grupo Magalu desde 2020.
A Wotë é uma franquia home based voltada ao mercado de cannabis medicinal no Brasil. A operação atua na intermediação e comercialização de produtos regulamentados à base de cannabis e no relacionamento com profissionais de saúde, prescritores e instituições do setor.
Com quase 40 anos de existência, a Poltrona 1 atua no segmento de turismo com pacotes como Rota da Cerveja, Rota do Viking, Roteiro do Vinho e cruzeiros. O franqueado realiza as vendas por meio de um site e não precisa ter experiência prévia no setor.
A Mobilion é uma rede de aluguel de carros voltada a motoristas de aplicativo, empresas e pessoas físicas. A marca oferece locação via Pix, contratos digitais, veículos rastreados, seguro total e sistema próprio de gestão. No modelo de franquia, a operação pode ser administrada remotamente e iniciada com uma frota reduzida, inclusive com veículos de terceiros.
Especializada em macarons franceses, a Le Petit Macarons oferece um modelo home office no qual os produtos são recebidos na casa do franqueado e distribuídos por aplicativos de delivery. A operação dispensa ponto comercial.
Com 57 anos de mercado, a Seguralta é a maior rede de franquias de seguros do Brasil, com mais de 2.000 unidades comercializadas nos modelos home, office, basic e standard. Presente em todo o território nacional, a marca já atendeu mais de 270 mil clientes.
A Mini Pet Store é uma rede de minimercados autônomos para animais de estimação instalados em condomínios residenciais. As unidades funcionam 24 horas por dia. O franqueado administra os pontos, acompanha os estoques e realiza a reposição dos produtos com suporte da franqueadora.
A Maria Brasileira é uma rede de franquias de limpeza residencial e empresarial presente em todos os estados, com mais de 525 unidades e mais de 1 milhão de atendimentos por ano. No modelo home based, o franqueado gerencia a operação de casa e recebe suporte da franqueadora desde a implantação.
A Prospecta Obras conecta fornecedores da construção civil a obras em andamento ou previstas por meio de inteligência artificial e análise de dados. No modelo home based, a franqueadora centraliza o mapeamento das obras e entrega as informações aos clientes, enquanto o franqueado atua no relacionamento comercial com empresas do setor.