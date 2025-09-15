O que está por trás da valorização do Google acima dos US$ 3 trilhões em valor de mercado

Sundar Pichai: CEO do Google (Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images/Getty Images)
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 15h20.
Última atualização em 15 de setembro de 2025 às 15h25.
As ações da Alphabet, controladora do Google, subiram mais de 4% nesta segunda-feira, 15, levando a companhia a ultrapassar o valor de mercado de US$ 3 trilhões – um território até agora restrito a Apple, Microsoft e Nvidia.
O salto mais recente coroou uma arrancada que começou no início de setembro, quando o juiz Amit Mehta decidiu contra a aplicação das penalidades mais duras propostas pelo Departamento de Justiça (DOJ) em um caso antitruste. A agência queria forçar o Google a vender o navegador Chrome, depois que um tribunal distrital concluiu, no ano passado, que a empresa mantinha um monopólio ilegal em buscas e publicidade digital.
A decisão foi considerada positiva para investidores, já que deixou a gigante de buscas livre da medida mais extrema. As ações dispararam para níveis recordes logo após a sentença. O presidente Donald Trump parabenizou a empresa, dizendo se tratar de “um dia muito bom”.
Com a disparada, os papéis da Alphabet já acumulam alta de 30% em 2025, contra 15% do índice Nasdaq.
O marco de US$ 3 trilhões acontece quase duas décadas depois da oferta pública inicial (IPO) do Google e pouco mais de 10 anos após a criação da Alphabet como holding.
O atual CEO, Sundar Pichai, que assumiu o comando da Alphabet em 2019 no lugar do cofundador Larry Page, enfrenta o duplo desafio de manter o domínio do Google no mercado de buscas enquanto lida com
Paradoxalmente, foi justamente a ascensão desses rivais que reforçou o argumento de que o Google não mantém hoje o mesmo grau de controle sobre o setor de buscas. Esse cenário acabou ajudando a empresa a conquistar a decisão mais branda no processo antitruste.
Agora, o futuro da gigante depende em grande parte do sucesso do Gemini, sua família de modelos de inteligência artificial que busca disputar protagonismo com ChatGPT (da OpenAI) e outras plataformas emergentes.