Prêmio para multifranqueados vai levar o vencedor a Las Vegas. Veja como se inscrever

Multifranqueados brasileiros terão até o dia 10 de setembro para se inscrever gratuitamente no Prêmio Multi – Melhores Multifranqueados do Brasil. A premiação, realizada pela EXAME em parceria com a CommUnit, vai reconhecer empresários que se destacam na gestão e expansão de operações de franquias no país.

Além dos vencedores de dez categorias, a premiação escolherá o Multifranqueado do Ano. O vencedor geral receberá uma viagem para Las Vegas, nos Estados Unidos, para participar da Multi-Unit Franchising Conference (MUFC), um dos principais encontros do mercado de multifranquias americano.

O pacote inclui passagem aérea, hospedagem e ingresso para a conferência.

As inscrições ficam abertas até as 23h59 do dia 26 de agosto e podem ser feitas pelo próprio multifranqueado ou por indicação de franqueadoras, associações, parceiros e profissionais do setor.

Quem pode participar do Prêmio Multi?

Para participar, o empresário precisa ter pelo menos três unidades ativas em operação e dois anos de atuação no sistema de franquias. Não há restrição de segmento ou de marca representada.

Após a inscrição, as equipes da CommUnit e do Instituto Hibou Pesquisas & Insights entram em contato com os participantes para confirmar os dados e dar início ao processo de avaliação.

As informações fornecidas são tratadas de forma confidencial e utilizadas exclusivamente para a avaliação do prêmio.

Como serão escolhidos os melhores multifranqueados do Brasil?

A escolha dos vencedores não terá votação popular. A avaliação será baseada em critérios técnicos e levará em consideração indicadores quantitativos e qualitativos.

A metodologia e a condução técnica são de responsabilidade do Instituto Hibou Pesquisas & Insights. O processo será dividido em quatro etapas: triagem das inscrições, avaliação metodológica, análise do comitê e auditoria por amostragem.

O comitê responsável pela análise dos casos reúne representantes da CommUnit, da EXAME, do Instituto Hibou e da KPMG, além de multifranqueados, franqueadores e especialistas do mercado.

Quais são as categorias do Prêmio Multi?

Ao todo, o Prêmio Multi terá dez categorias, divididas em três eixos. Os vencedores de cada uma receberão um troféu e o selo oficial da premiação.

1. Liderança Multimarcas

2. Liderança Marca Única

3. Mega Crescimento

4. Empreendedor 50+

5. Case Inovação em Operações e Tecnologia

6. Case Marketing e Branding

7. Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I)

8. Case Família Empreendedora e Sucessão

9. Eficiência e Influência no Mercado (franqueado influenciador)

10. Franqueado Destaque Cidade de São Paulo

O que os vencedores do Prêmio Multi ganham?

Além do troféu e do selo oficial, os vencedores terão seus perfis publicados em um caderno especial na edição de novembro da revista EXAME.

Vencedores e finalistas também passarão a integrar uma rede de multifranqueados de destaque, com participação em conteúdos especiais e eventos do ecossistema CommUnit.

Entre todos os participantes, um será escolhido como Multifranqueado do Ano e receberá o pacote para participar da Multi-Unit Franchising Conference, em Las Vegas.

A cerimônia de premiação será realizada em 18 de novembro de 2026, no Teatro Villa-Lobos, em São Paulo. Na mesma data, circula a edição de novembro da revista EXAME com o caderno especial dedicado ao prêmio.

Como se inscrever no Prêmio Multi?

As inscrições são gratuitas e ficam abertas até as 23h59 de 10 de setembro de 2026.

Podem participar multifranqueados de qualquer segmento ou marca que tenham ao menos três unidades ativas e dois anos de atuação no sistema de franquias.

A candidatura pode ser feita pelo próprio empresário ou por indicação de franqueadoras, associações, parceiros e profissionais do setor.

As inscrições são feitas pelo site oficial do Prêmio Multi.