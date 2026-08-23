Prêmio para multifranqueados vai levar o vencedor a Las Vegas. Veja como se inscrever

Prêmio Multi: vencedor ganha uma viagem para conferência de multifranqueados nos EUA (divulgação/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 23 de agosto de 2026 às 13h39.
Última atualização em 28 de agosto de 2026 às 11h01.
Multifranqueados brasileiros terão até o dia 10 de setembro para se inscrever gratuitamente no Prêmio Multi – Melhores Multifranqueados do Brasil. A premiação, realizada pela EXAME em parceria com a CommUnit, vai reconhecer empresários que se destacam na gestão e expansão de operações de franquias no país.
Além dos vencedores de dez categorias, a premiação escolherá o Multifranqueado do Ano. O vencedor geral receberá uma viagem para Las Vegas, nos Estados Unidos, para participar da Multi-Unit Franchising Conference (MUFC), um dos principais encontros do mercado de multifranquias americano.
O pacote inclui passagem aérea, hospedagem e ingresso para a conferência.
As inscrições ficam abertas até as 23h59 do dia 26 de agosto e podem ser feitas pelo próprio multifranqueado ou por indicação de franqueadoras, associações, parceiros e profissionais do setor.Inscreva-se gratuitamente no Prêmio Multi
Para participar, o empresário precisa ter pelo menos três unidades ativas em operação e dois anos de atuação no sistema de franquias. Não há restrição de segmento ou de marca representada.
Após a inscrição, as equipes da CommUnit e do Instituto Hibou Pesquisas & Insights entram em contato com os participantes para confirmar os dados e dar início ao processo de avaliação.
As informações fornecidas são tratadas de forma confidencial e utilizadas exclusivamente para a avaliação do prêmio.
A escolha dos vencedores não terá votação popular. A avaliação será baseada em critérios técnicos e levará em consideração indicadores quantitativos e qualitativos.
A metodologia e a condução técnica são de responsabilidade do Instituto Hibou Pesquisas & Insights. O processo será dividido em quatro etapas: triagem das inscrições, avaliação metodológica, análise do comitê e auditoria por amostragem.
O comitê responsável pela análise dos casos reúne representantes da CommUnit, da EXAME, do Instituto Hibou e da KPMG, além de multifranqueados, franqueadores e especialistas do mercado.Inscreva-se gratuitamente no Prêmio Multi
Ao todo, o Prêmio Multi terá dez categorias, divididas em três eixos. Os vencedores de cada uma receberão um troféu e o selo oficial da premiação.
1. Liderança Multimarcas
2. Liderança Marca Única
3. Mega Crescimento
4. Empreendedor 50+
5. Case Inovação em Operações e Tecnologia
6. Case Marketing e Branding
7. Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I)
8. Case Família Empreendedora e Sucessão
9. Eficiência e Influência no Mercado (franqueado influenciador)
10. Franqueado Destaque Cidade de São Paulo
Além do troféu e do selo oficial, os vencedores terão seus perfis publicados em um caderno especial na edição de novembro da revista EXAME.
Vencedores e finalistas também passarão a integrar uma rede de multifranqueados de destaque, com participação em conteúdos especiais e eventos do ecossistema CommUnit.
Entre todos os participantes, um será escolhido como Multifranqueado do Ano e receberá o pacote para participar da Multi-Unit Franchising Conference, em Las Vegas.
A cerimônia de premiação será realizada em 18 de novembro de 2026, no Teatro Villa-Lobos, em São Paulo. Na mesma data, circula a edição de novembro da revista EXAME com o caderno especial dedicado ao prêmio.Inscreva-se gratuitamente no Prêmio Multi
As inscrições são gratuitas e ficam abertas até as 23h59 de 10 de setembro de 2026.
Podem participar multifranqueados de qualquer segmento ou marca que tenham ao menos três unidades ativas e dois anos de atuação no sistema de franquias.
A candidatura pode ser feita pelo próprio empresário ou por indicação de franqueadoras, associações, parceiros e profissionais do setor.
As inscrições são feitas pelo site oficial do Prêmio Multi.