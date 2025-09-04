Negócios

Com 5 Super Bowls, esse é o time com maior valor de mercado da NFL

Com uma valorização impressionante, equipe figura como a franquia mais valiosa da NFL

Dallas Cowboys: o time com maior valor de mercado da NFL.

Raphaela Seixas
Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 14h52.

Última atualização em 4 de setembro de 2025 às 14h53.

A NFL está de volta ao Brasil. No jogo que acontecerá sexta-feira, 4, na Neo Quimica Arena, em São Paulo, Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam. Ambos estão entre os maiores valores de mercado da liga, segundo a Forbes.

No entanto, eles estão longe de dominar esse ranking bilionário. Pelo 19º ano consecutivo, o Dallas Cowboys lidera a lista das franquias mais valiosas da NFL, alcançando um valor de mercado recorde de US$ 13 bilhões (aproximadamente R$ 74,75 bilhões) em 2025.

Este aumento de 29% em relação ao ano anterior mostra o crescimento robusto da franquia, mais que dobrando seu valor nos últimos quatro anos.

Crescimento recorde da NFL em 2025

A NFL, em geral, está vivendo uma fase de expansão sem precedentes. A média de valor das franquias subiu para US$ 7,1 bilhões (cerca de R$ 40,8 bilhões), marcando um aumento de 25% em relação ao ano anterior, segundo a Forbes.

Além dos Cowboys, outras franquias que se destacam são os Los Angeles Rams, com US$ 10,5 bilhões (R$ 60,4 bilhões), e os New York Giants, avaliado em US$ 10,1 bilhões (R$ 58,1 bilhões).

Fatores que impulsionam o sucesso dos Cowboys

O crescimento financeiro do Dallas Cowboys é sustentado por várias fontes de receita, como contratos milionários de transmissão, patrocínios e uma ampla base de fãs.

Em 2024, a franquia ultrapassou US$ 1,2 bilhão em receitas, com lucros operacionais em torno de US$ 629 milhões. O icônico AT&T Stadium também desempenha um papel fundamental na geração de receitas, consolidando ainda mais o time como uma potência econômica no cenário esportivo.

Franquias mais valiosas da NFL em 2025:

Confira a lista completa das 32 franquias mais valiosas da NFL em 2025, de acordo com a Forbes:

As equipes mais valiosas da NFL em 2025

  1. Dallas Cowboys – R$ 74,75 bilhões

  2. Los Angeles Rams – R$ 60,38 bilhões

  3. New York Giants – R$ 58,08 bilhões

  4. New England Patriots – R$ 51,75 bilhões

  5. San Francisco 49ers – R$ 49,45 bilhões

  6. Philadelphia Eagles – R$ 47,73 bilhões

  7. Chicago Bears – R$ 47,15 bilhões

  8. New York Jets – R$ 46,58 bilhões

  9. Las Vegas Raiders – R$ 44,03 bilhões

  10. Washington Commanders – R$ 43,70 bilhões

  11. Miami Dolphins – R$ 39,98 bilhões

  12. Houston Texans – R$ 39,96 bilhões

  13. Denver Broncos – R$ 36,72 bilhões

  14. Seattle Seahawks – R$ 36,25 bilhões

  15. Green Bay Packers – R$ 35,91 bilhões

  16. Tampa Bay Buccaneers – R$ 35,64 bilhões

  17. Pittsburgh Steelers – R$ 35,10 bilhões

  18. Cleveland Browns – R$ 34,56 bilhões

  19. Atlanta Falcons – R$ 34,29 bilhões

  20. Tennessee Titans – R$ 33,96 bilhões

  21. Minnesota Vikings – R$ 33,75 bilhões

  22. Kansas City Chiefs – R$ 33,48 bilhões

  23. Baltimore Ravens – R$ 32,94 bilhões

  24. Los Angeles Chargers – R$ 32,04 bilhões

  25. Buffalo Bills – R$ 31,59 bilhões

  26. Indianapolis Colts – R$ 31,86 bilhões

  27. Carolina Panthers – R$ 30,91 bilhões

  28. Jacksonville Jaguars – R$ 29,81 bilhões

  29. Arizona Cardinals – R$ 30,83 bilhões

  30. Detroit Lions – R$ 31,59 bilhões

  31. New Orleans Saints – R$ 32,78 bilhões

  32. Cincinnati Bengals – R$ 30,94 bilhões

A avaliação das franquias da NFL leva em conta variáveis financeiras como receita, potencial do mercado local, contratos de investimentos, lucros operacionais e o valor dos estádios.

