Com 5 Super Bowls, esse é o time com maior valor de mercado da NFL

Dallas Cowboys: o time com maior valor de mercado da NFL.
Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 14h52.
Última atualização em 4 de setembro de 2025 às 14h53.
A NFL está de volta ao Brasil. No jogo que acontecerá sexta-feira, 4, na Neo Quimica Arena, em São Paulo, Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam. Ambos estão entre os maiores valores de mercado da liga, segundo a Forbes.
No entanto, eles estão longe de dominar esse ranking bilionário. Pelo 19º ano consecutivo, o Dallas Cowboys lidera a lista das franquias mais valiosas da NFL, alcançando um valor de mercado recorde de US$ 13 bilhões (aproximadamente R$ 74,75 bilhões) em 2025.
Este aumento de 29% em relação ao ano anterior mostra o crescimento robusto da franquia, mais que dobrando seu valor nos últimos quatro anos.
A NFL, em geral, está vivendo uma fase de expansão sem precedentes. A média de valor das franquias subiu para US$ 7,1 bilhões (cerca de R$ 40,8 bilhões), marcando um aumento de 25% em relação ao ano anterior, segundo a Forbes.
Além dos Cowboys, outras franquias que se destacam são os Los Angeles Rams, com US$ 10,5 bilhões (R$ 60,4 bilhões), e os New York Giants, avaliado em US$ 10,1 bilhões (R$ 58,1 bilhões).
O crescimento financeiro do Dallas Cowboys é sustentado por várias fontes de receita, como contratos milionários de transmissão, patrocínios e uma ampla base de fãs.
Em 2024, a franquia ultrapassou US$ 1,2 bilhão em receitas, com lucros operacionais em torno de US$ 629 milhões. O icônico AT&T Stadium também desempenha um papel fundamental na geração de receitas, consolidando ainda mais o time como uma potência econômica no cenário esportivo.
Confira a lista completa das 32 franquias mais valiosas da NFL em 2025, de acordo com a Forbes:
As equipes mais valiosas da NFL em 2025
Dallas Cowboys – R$ 74,75 bilhões
Los Angeles Rams – R$ 60,38 bilhões
New York Giants – R$ 58,08 bilhões
New England Patriots – R$ 51,75 bilhões
San Francisco 49ers – R$ 49,45 bilhões
Philadelphia Eagles – R$ 47,73 bilhões
Chicago Bears – R$ 47,15 bilhões
New York Jets – R$ 46,58 bilhões
Las Vegas Raiders – R$ 44,03 bilhões
Washington Commanders – R$ 43,70 bilhões
Miami Dolphins – R$ 39,98 bilhões
Houston Texans – R$ 39,96 bilhões
Denver Broncos – R$ 36,72 bilhões
Seattle Seahawks – R$ 36,25 bilhões
Green Bay Packers – R$ 35,91 bilhões
Tampa Bay Buccaneers – R$ 35,64 bilhões
Pittsburgh Steelers – R$ 35,10 bilhões
Cleveland Browns – R$ 34,56 bilhões
Atlanta Falcons – R$ 34,29 bilhões
Tennessee Titans – R$ 33,96 bilhões
Minnesota Vikings – R$ 33,75 bilhões
Kansas City Chiefs – R$ 33,48 bilhões
Baltimore Ravens – R$ 32,94 bilhões
Los Angeles Chargers – R$ 32,04 bilhões
Buffalo Bills – R$ 31,59 bilhões
Indianapolis Colts – R$ 31,86 bilhões
Carolina Panthers – R$ 30,91 bilhões
Jacksonville Jaguars – R$ 29,81 bilhões
Arizona Cardinals – R$ 30,83 bilhões
Detroit Lions – R$ 31,59 bilhões
New Orleans Saints – R$ 32,78 bilhões
Cincinnati Bengals – R$ 30,94 bilhões
A avaliação das franquias da NFL leva em conta variáveis financeiras como receita, potencial do mercado local, contratos de investimentos, lucros operacionais e o valor dos estádios.