Os relógios da NFL: Breitling é nomeada a parceira da liga de futebol americano

A relojoaria suíça lança dois modelos, o Chronomat Automatic GMT e o Endurance Pro, especialmente projetados para cada um dos 32 times da liga

Breitling Chronomat Automatic GMT 40 para o Kansas City Chiefs: para torcedores (Breitling/Divulgação)

Ivan Padilla
Editor de Casual e Especiais

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 15h12.

Última atualização em 27 de agosto de 2025 às 15h14.

A associação da relojoaria com esportes de alta performance é uma estratégia de marcas bastante tradicional. A Rolex está associada a tênis, golfe e vela. A Tudor patrocina equipes de ciclismo. A TAG Heuer tem o logo estampado nas corridas de Fórmula 1.

A manufatura suíça Breitling acaba de anunciar uma parceria global com a Liga Nacional de Futebol Americano (National Football League, a NFL). É o primeiro acordo da liga com uma marca de relógios de luxo.

Para marcar este momento, a Breitling revela duas coleções NFL Team Editions, o Chronomat Automatic GMT e o Endurance Pro, com relógios especialmente projetados para cada um dos 32 times da liga.

"Momento decisivo para a Breitling"

“A parceria abre novas possibilidades e valor para a NFL, permitindo estabelecer um novo padrão para a nossa marca”, disse Renie Anderson, vice-presidente executiva e diretora executiva de receitas da NFL. “Estamos ansiosos para integrar o espírito ousado da Breitling com o poder do nosso esporte para nos conectarmos com os fãs por meio de produtos significativos e duradouros, além de experiências personalizadas da liga.”

A Breitling já colaborou com o Baltimore Ravens na década de 1990 com um Breitling Chronomat de edição limitada. Segundo a marca, seus relógios personificam “a energia, a precisão e o apelo atemporal incomparáveis da NFL”.

“A parceria com a NFL é um momento decisivo para a Breitling”, disse Georges Kern, CEO da Breitling. “A NFL une pessoas: famílias, amigos, comunidades inteiras. É sobre os momentos que você compartilha e as tradições que você constrói ao longo do tempo.”

Pelo acordo, a Breitling estará ativa em eventos importantes da NFL, como o Super Bowl LX, o NFL Honors e outros momentos da temporada. Como parte dessa parceria, a Breitling apresentará relógios personalizados para vencedores selecionados no NFL Honors de 2026, entregues durante a cerimônia anual de premiação.

A Breitling também apoiará o compromisso de longo prazo da liga com a expansão global, com ativações locais em butiques Breitling ao redor do mundo, incluindo com os Jogos Internacionais da NFL de 2025. Confira o calendário abaixo.

05 de setembro – São Paulo, Brasil

28 de setembro – Dublin, Irlanda

05 de outubro – Londres, Inglaterra

12 de outubro – Londres, Inglaterra

19 de outubro – Londres, Inglaterra

09 de novembro – Berlim, Alemanha

16 de novembro – Madrid, Espanha

A parceria oferecerá aos fãs da NFL do mundo todo acesso às duas coleções NFL Team Editions. Cada um dos 32 modelos de cada série apresenta as cores e logotipos oficiais de cada time. As coleções serão lançadas durante a temporada de 2025 da NFL e estarão disponíveis nas butiques Breitling e revendedores autorizados.

Conheça a seguir os relógios.

Breitling Chronomat Automatic GMT 40 NFL Team Editions

Batizado em homenagem ao horário médio de Greenwich (Greenwich Mean Time), o fuso horário internacional original, o Chronomat Automatic GMT 40 NFL Team Editions é a homenagear da Breitling aos viajantes.

A cor do mostrador, com dois fusos horários, combina com a cor primária de cada time da NFL, do vermelho Montana para o San Francisco 49ers ao verde Meia-Noite para o Philadelphia Eagles. No ponteiro GMT contrastante, a cor secundária de cada time é apresentada, como o dourado dos Steelers ou o azul-marinho dos Broncos.

Uma homenagem final inclui o logotipo do clube gravado no fundo da caixa. O calibre é o Breitling 32, certificado pelo COSC, com reserva de marcha de 42 horas. Tem 40 milímetros de tamanho e resistência à água de 200 metros. Preço: R$ 50.134

Breitling Endurance Pro NFL para o New England Patriots: versão customizada

Stacked from 21 images. Method=B (R=8,S=4) (Breitling/Divulgação)

Breitling Endurance Pro NFL Team Editions

Feito de titânio, o modelo ultraleve Endurance Pro da Breitling é um cronógrafo elegante e esportivo. Vem em 32 variações coloridas, para cada time da Liga Nacional de Futebol Americano.

O bezel interno é marcado com uma escala de pulsômetro útil na cor primária do time.  O logotipo do time está posicionado no submostrador às seis horas. Gravado no fundo da caixa de titânio está o escudo da NFL, mais uma homenagem ao esporte.

Cada relógio apresenta um mostrador preto e um bezel giratório bidirecional de titânio. O Endurance Pro vem com uma pulseira de borracha preta. O calibre é o 82 Superquartz da Breitling, certificado pelo COSC, o movimento oferece precisão incomparável. A caixa mede 44 milímetros. Preço: R$ 33.400

Acompanhe tudo sobre:BreitlingRolexTAG HeuerRelógiosSuíçaFutebol americano

