'Continuo apaixonado pelo jogo, mas preparado para o futuro como empresário', diz astro da NFL

Odell Beckham Jr. veio ao Brasil para assistir os jogos da NFL e encontrar amigos, como o Neymar. À EXAME, ele conta os marcos de sua carreira e as expectativas com a partida em São Paulo

Odell Beckham Jr., astro da NFL: ‘Não importa suas chances, dedicação abre caminho para o sucesso’ ( Instagram OBJ / Reprodução/Divulgação)

Layane Serrano
Repórter

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 19h16.

‘Não importa suas chances, dedicação abre caminho para o sucesso’, diz Odell Beckham Jr, astro da NFL (National Football League) à EXAME.

O ex-jogador do New York Giants chegou ao Brasil na última semana tanto para acompanhar os jogos da NFL que começam nesta sexta-feira, 5, em São Paulo, quanto para rever amigos como o jogador Neymar.

"Eu tenho uma amizade com o Neymar de quase dez anos e temos histórias muito parecidas. Acompanhei a trajetória dele enquanto vivia a minha, e admiro profundamente sua determinação, seu talento e a forma como representa o futebol mundial", afirma Odell.

No último domingo, Odell esteve no litoral paulista para assistir a uma partida entre Santos e Fluminense e fazer uma troca de camisas com o amigo Neymar.

"Foi especial ver o Neymar jogar aqui no Brasil, em seu país natal. Ter a chance de revê-lo e colocar a conversa em dia foi incrível", diz o astro da NFL.

Neymar e Odell Beckham Jr, na Vila Bemiro, Santos (Instagram OBJ / Reprodução/Divulgação)

A trajetória de Odell até a NFL 

Natural de Baton Rouge, cidade na Luisiana (Estados Unidos), Odell nasceu em uma família de atletas e lembra que desde cedo respirou esportes.

"Eu nasci dentro do campus da LSU vendo minha mãe e meu pai vivendo como atletas. Acho que um pouco do lugar onde cresci e da cidade me fizeram correr atrás deste esporte com mais intensidade, mas acredito que, em qualquer lugar que eu tivesse nascido, eu ainda teria seguido esse caminho", afirma.

A história de Odell na NFL começou em 2014, quando foi draftado pelo New York Giants até 2018. Depois ele passou por Cleveland Browns (2019 – 2021), Los Angeles Rams - onde conquistou o Super Bowl LVI (2021 – 2022) - Baltimore Ravens (2023), e Miami Dolphins (2024).

Sobre o jogo mais inesquecível da carreira, ele afirma. “O primeiro tempo do Super Bowl com certeza foi o mais marcante”, diz o atleta que abriu no dia abriu o placar com o primeiro touchdown da partida, e ajudou a levar a vitória para os Rams em 2022 contra Cincinatti Bengals.

Na época, além do placar, Odell se destacou pela chuteira que usava. Segundo o jornal espanhol 'Diario AS', o calçado foi avaliado em cerca de US$ 200 mil (aproximadamente R$ 1 milhão) na época, e tinha mais de 1.500 diamantes.

NFL no Brasil – um esporte que está ganhando o país aos poucos

Nesta sexta-feira, 5, o jogo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers será realizado na Neo Química Arena, marcando a estreia do calendário internacional da temporada da NFL 2024/2025.

A liga programou sete confrontos fora dos Estados Unidos neste ano, passando também por Berlim, Dublin e Madri. O objetivo é ir além da receita de bilheteria: construir uma comunidade global de fãs e consolidar a NFL como marca de entretenimento mundial.

Odell veio ao Brasil a convite da MField, uma agência brasileira especializada em marketing de influência. Para Gabriel Lima, cofundador da MField, a vinda do Odell Beckham Jr. ao Brasil é um marco para a MField e para a Creator Economy.

“Acreditamos que o esporte tem um potencial gigantesco para impulsionar essa economia, e nossa estratégia é justamente explorar de maneira estratégica como atletas de alto nível, como o Odell, podem se conectar com o mercado brasileiro. Queremos ser o motor que une esses mundos, gerando valor e oportunidades para nosso país”, afirma Lima.

Às vésperas da disputa do famoso futebol americano no Brasil, Odell se diz ansioso para assistir a partida e arrisca um palpite sobre o resultado.

"Estou muito empolgado para sentir a atmosfera na Arena Neo Química e ver de perto como o público brasileiro abraça o futebol americano. Acredito que será um grande jogo, e os Chiefs vão vencer", afirma Odell. 

Sobre o futuro além do campo da NFL

Mesmo apostando no mundo das criptomoedas e dos negócios, a ambição de Odell ainda é voltar ao campo como jogador de futebol americano.

“As contusões me afastaram do campo, mas o desejo de vestir novamente um uniforme de futebol segue vivo”, diz o atleta que continua sem time desde 2024.

No momento, o jogador norte-americano diz "trabalhar em silêncio", esperando a oportunidade certa para voltar aos campos, enquanto constrói o caminho fora deles.

"Hoje, faço parte de 5 empresas nas áreas de joias, moda, mídia, finanças e até café e doces com baixo teor de açúcar. Algumas lesões acabaram me afastando do jogo, e isso me mostrou a importância de aproveitar as oportunidades que o futebol me deu para me tornar um empreendedor. Continuo apaixonado pela NFL, mas também preparado para o futuro como empresário", afirma Odell.

O conselho de Odell sobre a carreira na NFL

Para quem deseja seguir a carreira neste esporte que está ganhando aos poucos o público brasileiro, Odell sugere dedicação.

“Acho que é a mesma coisa que acontece quando você vê pessoas de outro país, que não têm uma cesta de basquete ou nada do tipo, mas ainda assim se dedicam e trabalham duro. Então é meio assim: não importa o quão boas sejam as suas chances, se você se dedicar, vai dar a si mesmo a melhor oportunidade de ter sucesso”, afirma Odell.

