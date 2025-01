Super Bowl 2025: os jogadores mais bem pagos da NFL — e Mahomes não é o primeiro

Os valores pagos aos astros da NFL atingiram patamares impressionantes para a temporada 2024-2025, e um novo nome surge no topo da lista dos mais bem pagos. Enquanto muitos esperavam ver Patrick Mahomes em primeiro lugar, o título pertence a um jogador que, apesar de já ter provado seu valor, ainda surpreende com os números de seu contrato.

Com ganhos anuais estimados em US$ 85,6 milhões (cerca de R$ 508,4 milhões), Jared Goff, quarterback do Detroit Lions, desbancou os favoritos e assumiu a liderança financeira da liga.

Logo atrás dele está Patrick Mahomes, o quarterback do Kansas City Chiefs, que embolsará cerca de US$ 81 milhões (R$ 481 milhões) nesta temporada. Já acostumado ao topo, Mahomes não apenas segue como um dos maiores nomes da NFL, mas também retorna ao Super Bowl 2025, reforçando sua posição como um dos quarterbacks mais importantes dos úktimos anos.

Se há algo que não muda na NFL, é a valorização extrema da posição de quarterback. Ano após ano, os contratos milionários se concentram nas mãos daqueles que comandam o ataque, evidenciando que, no futebol americano, talento e estratégia podem valer verdadeiras fortunas.

Entre os cinco atletas mais bem remunerados da temporada, todos são quarterbacks:

Jared Goff (Detroit Lions) – US$ 85,6 milhões (R$ 508,4 milhões)

– US$ 85,6 milhões (R$ 508,4 milhões) Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) – US$ 81 milhões (R$ 481 milhões)

– US$ 81 milhões (R$ 481 milhões) Jordan Love (Green Bay Packers) – US$ 80,5 milhões (R$ 478 milhões)

– US$ 80,5 milhões (R$ 478 milhões) Joe Burrow (Cincinnati Bengals) – US$ 69,7 milhões (R$ 413,9 milhões)

– US$ 69,7 milhões (R$ 413,9 milhões) Justin Herbert (Los Angeles Chargers) – US$ 66,6 milhões (R$ 395,5 milhões)

Outros contratos milionários

O crescimento nos valores dos contratos mostra como as equipes estão dispostas a investir alto para garantir um quarterback de elite. No entanto, não são apenas os jogadores da posição que aparecem na lista dos mais bem pagos.

Um exemplo é Travis Kelce, tight-end do Kansas City Chiefs, que recebe cerca de US$ 52 milhões por ano. Ele é um dos poucos atletas fora da posição de quarterback a entrar no ranking dos contratos mais valiosos da NFL.

Confira: