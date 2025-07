O 'ChatGPT brasileiro' chegou — e tem R$ 2 milhões para brigar com outras IAs

A startup brasileira Clarice.ai, especializada em assistentes de escrita e revisão de textos, anunciou o levantamento de R$ 2,5 milhões em uma rodada pre-seed. O investimento será destinado ao desenvolvimento de um Large Language Model (LLM) — a "engrenagem" por trás de ferramentas com o ChatGPT —, focado no português brasileiro.

A rodada contou com a participação dos fundos de investimento Raio Capital e Veredas Capital, além de recursos do programa PIPE Invest da Fapesp. Com ela, a Clarice.ai começa a cravar seu espaço num setor em que o Brasil ainda engatinha: o de inteligência artificial generativa.

Hoje, nomes como ChatGPT, Gemini e Claude são os mais conhecidos. Embora potentes, foram inicialmente desenvolvidos para o inglês e adaptado ao português. Segundo o CEO e fundador Felipe Iszlaji, isso abre espaço para erros.

"Nosso foco é criar uma IA que compreenda as nuances e o estilo da escrita em português", afirma o CEO. Iszlaji é linguista computacional com doutorado e passagens por Google e Santander. A ideia para a Clarice surgiu na área de educação do banco, onde ele testava manualmente mais de mil textos. "Percebi que poderia ser automatizado e comecei a desenvolver a ferramenta", diz.

Fundada em 2020, a Clarice.ai foi lançada no ano do centenário de Clarice Lispector, o que gerou grande repercussão na mídia. O site da empresa chegou a ser derrubado pelo pico de acessos. Desde então, a plataforma vem crescendo como uma das alternativas locais ao LanguageTool e Quillbot, que também oferecem ferramentas de revisão de texto.

Atualmente, a Clarice.ai tem mais de 500 mil usuários e registrou R$ 1 milhão em receita nos últimos 12 meses. Os planos vão de R$ 22,45 a R$ 99,90 mensal ou anual, para uso pessoal.

Escritores, advogados, profissionais do marketing, jornalistas e criadores de conteúdo são algumas das profissões que fazem uso da plataforma.

Com o aporte, a empresa quer oferecer recursos mais avançados, como adaptação de tom, humanização de textos e sugestões de estilo, além de revisão gramatical.

Como será o modelo da Clarice.ai?

É importante ressaltar que, para qualquer LLM ser criado, é necessário extrair informações de algum lugar. A OpenAI, por exemplo, tem enfrentado disputas judiciais ao longo dos anos por suspeitas de violação de direitos autorais. A empresa por trás do ChatGPT chegou a falar que "é impossível" criar ferramentas como o GPT-4 sem utilizar material protegido.

O grande diferencial da Clarice.ai está aí. Ao invés de pegar informações 'de fora', a startup está extraindo dados dos próprios usuários para treinar o LLM, como os textos revisados e reescritos.

"Esses dados são extremamente importantes para treinar um modelo de linguagem em português. É uma grande diferença pegar textos gerais, como os da Wikipédia, e usá-los para treinar uma IA, em comparação a pegar uma frase com problemas de estilo ou gramática e corrigi-la. Isso resulta em um modelo linguisticamente muito melhor", diz.

Iszlaji explica que a startup consegue, por exemplo, ver quais trechos do texto os usuários escolhem e alteram durante a revisão. "É muito mais valioso que um 'joinha' na resposta do ChatGPT, que você pode acabar gostando de uma parte e não das outras", afirma. Assim, a IA da Clarice aprende e consegue ajustar as sugestões para ficar mais similar ao que o autor realmente deseja.

Por que agora?

Treinar um modelo de IA específico para o português ocorre em um momento importante: em 2024, o governo brasileiro anunciou um investimento de R$ 1 bilhão para o desenvolvimento de modelos de linguagem em português por meio do Plano Nacional de Inteligência Artificial (PBIA).

De lá para cá, o estado do Piauí criou o SoberanIA, um modelo de linguagem estatal que usa dados públicos curados em português. Também há empresas como a Maritaca AI, com seu modelo Sabiá, e a WideLabs, com o Amazônia IA, que já desenvolvem LLMs voltados para o mercado brasileiro.

Iszlaji também mencionou que, embora tudo dependa do edital ainda não publicado, o fundador já chegou a conversar com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), responsável pelo PBIA, para contar mais sobre a Clarice.

A startup planeja lançar uma API em breve, permitindo que outras empresas integrem sua tecnologia de IA nas próprias plataformas. Um exemplo disso é o Perplexity, que funciona como uma mistura entre Google e ChatGPT: usuários pagantes conseguem escolher qual será a "engrenagem" utilizada para responder aquela pergunta, e ela pode ser de qualquer empresa que disponibilizou o API.