Como ser mais produtivo com o ChatGPT? Use esses comandos e ative o modo ‘planner’ da ferramenta

Segundo um estudo da AI Sutra, usar prompts adequados pode economizar 30 a 40% de tempo em tarefas diárias.

A pergunta “como ser mais produtivo?” não é mais apenas retórica: é urgente.

E o ChatGPT pode ser um aliado poderoso, especialmente quando usado como um “planner digital”, ajudando você a organizar metas, tarefas e prioridades com comandos curtos e bem estruturados.

Cole no início da sessão algo como:

"“Sou empreendedor com múltiplos projetos. Preciso planejar esta semana de forma balanceada entre produtividade e descanso.”"

Peça um plano estruturado

Use prompts como:

"“Liste minhas prioridades desta semana com base nestes objetivos…”" "“Crie um cronograma diário com blocos de foco de 90 minutos e pausas curtas.”"

Esses passos ativam o "modo planner": o ChatGPT começa a pensar como um assistente de planejamento pessoal ou profissional, se tornando mais organizado e útil em cada interação.

Use esses trêspromptscurtos para produtividade

1. Time‑block inteligente

“Tenho reuniões, criação de conteúdo e atendimento ao cliente. Organize a semana com blocos de 90 min para foco, pausas e revisão.”

Por que funciona: define prioridades, estrutura o tempo e evita a sensação de estar constantemente disperso.

2. Revisão semanal estratégica

“Aqui está um resumo do que fiz nesta semana […]. O que funcionou e o que devo ajustar na próxima?”

Por que funciona: estimula reflexões e mudanças contínuas, baseadas em observação de desempenho.

3. Lista de tarefas organizada

“Transforme estas anotações em 5 tarefas claras, priorizadas por impacto e prazo.”

Por que funciona: traz uma ação melhor estruturada, o que é essencial para quem precisa de clareza rápida.

