Assistente de escrita chega ao Brasil no centenário de Clarice Lispector

No centenário do nascimento de Clarice Lispector, celebrado em 10 de dezembro deste ano, uma nova ferramenta de escrita inteligente chega ao mercado brasileiro. Chamada Clarice.ai, ela permite corrigir erros de ortografia, melhorar a estruturação de frases e também encurtá-las, quando necessário.

Esse tipo de ferramenta é uma evolução para o computador do que já vemos nos celulares, em aplicativos como o SwiftKey, da Microsoft. Criada pelos empreendedores Felipe Iszlaji e Lucas Spreng, a Clarice.ai tem precisão de 75% atualmente e aprende com o usuário. Ou seja, com o uso e o passar do tempo, a empresa pode melhorá-la para aumentar sua precisão.

“Hoje há mais de 100 mil redatores trabalhando com marketing de conteúdo sem ferramentas de auxílio para a sua profissão”, afirma Iszlaji, em nota à EXAME.

O aplicativo web pode identificar detalhes importantes para tornar um texto mais agradável de ser lido, como sequências de substantivos, excessos de adjetivos ou palavras de ligação.

A plataforma consegue identificar e sugerir ajustes para 80 de desvios de escrita. Até 2022, a empresa estima que o número de tipos de sugestões chegue a 300.

A Clarice.ai estava disponível em fase de testes desde abril de 2019 e tem 700 usuários ativos. Agora, a ferramenta de escrita inteligente é lançada oficialmente para todos. O serviço, que tem um plugin para o navegador Google Chrome, terá versões gratuitas e pagas, voltadas para o mercado corporativo.