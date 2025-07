Claude, da Anthropic, ganha função para o mercado financeiro e se torna rival do Bloomberg Terminal

Com promessas de cruzamento instantâneo de dados, geração de relatórios e simulações de risco, a Anthropic lançou uma versão do Claude voltada ao mercado financeiro. Batizado de Claude for Financial Services, o novo modelo sinaliza que a inteligência artificial está se aproximando não só das mesas de operação, mas do trabalho intelectual realizado por analistas e gestores.

A comparação com o Bloomberg Terminal, plataforma com assinatura de cerca de US$ 25 mil anuais usada por bancos, gestoras e fundos, é inevitável. Ainda que o Claude não tenha o mesmo volume de dados proprietários ou proximidade física com as bolsas (o que reduz latência), sua proposta tenta reconfigurar o trabalho de pesquisa e análise — área sensível em instituições financeiras.

A Anthropic promete que o Claude seja capaz de:

Comparar o desempenho de portfólios com o mercado em tempo real;

com o mercado em tempo real; Ajudar na construção de modelos de investimento com múltiplos cenários;

com múltiplos cenários; Automatizar tarefas de compliance e relatórios financeiros ;

; Executar simulações Monte Carlo, usadas para prever riscos com milhares de variáveis.

Concorrência ainda distante, mas no retrovisor

O domínio do Bloomberg Terminal se mantém graças a décadas de integração com dados exclusivos, rotinas firmadas nos departamentos de análise e infraestrutura que reduz atrasos na recepção de informações críticas. Mas o avanço de IAs especializadas, como o Claude, coloca pressão nas margens de uso e no valor entregue pelas soluções tradicionais.

A Anthropic cobra valores mais acessíveis que o terminal da Bloomberg, mas ainda altos para o padrão brasileiro. A API com acesso ao Claude, por exemplo, segue com custo restritivo para pequenas gestoras e investidores individuais.

Há, porém, alternativas mais baratas e funcionais. A Perplexity, concorrente no setor de busca e resposta com IA, lançou três frentes voltadas para uso em finanças: