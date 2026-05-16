Atleta de SC bate recorde de highline urbano das Américas em Florianópolis

O atleta Rafael Bridi, de Florianópolis, conquistou recorde nesta sábado, 16, durante a travessia em celebração aos 100 anos da Ponte Hercílio Luz, na capital caarinense. O atleta garantiu o título de maior highline urbano das Américas.

O trajeto de 605 metros conectou a Ilha a uma das torres da Ponte Hercílio Luz e foi realizado a cerca de 85 metros de altura. A travessia soma mais uma conquistas à lista de títulos do atleta, que já acumulava três recordes no Guinness World Records.

O evento fez parte da programação do centenário da Ponte Hercílio Luz, como uma data para marcar virada definitiva na imagem de Florianópolis, transformando-a também em referência no turismo de eventos, negócios, inovação, tecnologia e turismo internacional.

Na sequência da conquista de Bridi, veio a joia da coroa entre os eventos programados para celebrar o centenário da ponte. Foi o show gratuito da cantora britânica Joss Stone para um público de 100 mil pessoas, na beira-mar continental. A agenda de comemorações segue ao longo de todo o mês de maio, com atividades que reúnm esporte, cultura e atrações musicais.

O recorde foi conquistado na mesma linha, o maior highline urbano das Américas superou a própria marca anterior de Bridi, estabelecida em São Paulo em 2023.

A travessia foi realizada diante de milhares de pessoas que acompanharam as comemorações ao longo do dia (Andy Puerary/Divulgação)

Para o atleta, não é a primeira vez que a ponte serve de cenário para uma travessia histórica. Em 2020, durante as celebrações da reinauguração da estrutura, ele já havia percorrido cerca de 340 metros entre duas de suas torres.

"Mesmo sendo desafiador realizar a travessia diante de milhares de pessoas, nunca senti uma energia tão boa. Me sinto honrado de ter feito isso em homenagem à nossa Floripa e aos 100 anos da ponte", destaca o atleta.