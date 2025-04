Este CEO convida clientes para reuniões com a liderança — e Elon Musk aprovou a ideia

Para Patrick Collison, CEO da Stripe, entender a experiência do cliente não é tarefa para relatórios ou pesquisas online. É uma conversa direta. Toda quinzena, um cliente da fintech é convidado para participar dos primeiros 30 minutos da reunião de liderança da empresa — e falar, sem filtro, para cerca de 40 gestores da Stripe.

A prática, que Collison revelou esta semana em um post no X (ex-Twitter), chamou atenção de nomes de peso. Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, respondeu à publicação com um simples, mas sonoro, "Boa ideia".

Every other week, we have a customer join for the first 30 minutes of our management team meeting: they share their candid feedback, and ~40 leaders from across Stripe listen. Even though we already have a lot of customer feedback mechanisms, it somehow always spurs new thoughts…

— Patrick Collison (@patrickc) April 8, 2025