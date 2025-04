Elon Musk pressiona Donald Trump contra nova tarifa de 10% sobre importações

Elon Musk, homem mais rico do mundo e CEO da Tesla (TSLA), tentou convencer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a suspender a nova política de tarifas sobre importações, mas não obteve sucesso. A tentativa de mediação ocorreu no último fim de semana, segundo o jornal The Washington Post.

A medida do governo dos EUA estabelece um imposto base de 10% sobre todos os produtos estrangeiros que entram no país, além de encargos adicionais aplicados a diversos parceiros comerciais. Musk, que atua como conselheiro informal do presidente, manifestou sua discordância publicamente durante um evento virtual promovido por um partido italiano.

Musk defendeu a eliminação de tarifas entre Estados Unidos e Europa como forma de promover competitividade e reduzir custos para os consumidores. A manifestação do empresário surge em um momento delicado para a Tesla, que enfrenta uma desaceleração nas vendas e vê seu valor de mercado recuar acentuadamente.

Atualmente, as ações da montadora são negociadas a US$ 233,29, uma queda superior a 42% desde o início do ano. Parte do declínio é atribuída à resistência do mercado às iniciativas de Musk no recém-criado "Departamento de Eficiência Governamental", além do impacto direto das políticas comerciais na cadeia produtiva da empresa.