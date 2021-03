Stripe se torna a startup mais valiosa do Vale do Silício

A fintech de soluções de pagamentos digitais Stripe foi avaliada em 95 bilhões de dólares após uma rodada de investimentos levantar 600 milhões de dólares em financiamento para a empresa.

O valor coloca a Stripe como o negócio privado mais valioso a sair do Vale do Silício. A companhia, que tem duas sedes, uma em São Francisco e outra em Dublin, na Irlanda, recebeu aporte da Agência de Controle do Tesouro Nacional Irlandês, da Sequoia Capital, Allianz X e outros fundos.

A Stripe triplicou de valor em apenas um ano: a empresa foi avaliada em 36 bilhões em abril de 2020, após uma rodada de investimento à época. O sucesso aponta para a demanda por soluções de pagamento digitais, a rápida digitalização do dinheiro e ascensão das fintechs.

Com o dinheiro do novo aporte, a operação deve ser expandida na Europa, onde estão 31 dos 42 países em que a Stripe atua e que tem tido alta demanda de soluções de pagamentos.

O aporte também aumentou a fortuna dos irmãos Patrick e John Collison, fundadores da companhia. John foi considerado em 2017 o bilionário mais jovem do mundo com a atuação na Stripe.