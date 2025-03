João Kepler aposta em fintech dos EUA e mira valuation de US$ 300 milhões

Com a alta do dólar e o cenário econômico instável no Brasil, cresce a busca por alternativas que protejam o patrimônio dos investidores. A valorização da moeda americana, que superou 17% em 2024, reforça o movimento de diversificação de ativos em busca de maior segurança e rentabilidade. Nesse contexto, João Kepler, CEO do Equity Fund Group, aposta em uma fintech brasileira com foco no mercado automotivo dos Estados Unidos: a Kingdom Auto Finance.

A empresa, que surgiu em 2022, tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito automotivo para imigrantes latinos, com destaque para a comunidade brasileira. A Kingdom Auto Finance já financia mais de 500 veículos e mantém uma inadimplência inferior a 3%, um número relevante no setor.

Com o uso de inteligência artificial para monitorar contratos e proteger investidores e clientes, a fintech segue sua trajetória com um foco no crescimento. Kepler projeta um valuation de US$ 300 milhões até 2028, com uma eventual abertura de capital ou venda para grandes players do mercado.

O valor da diversificação global

O CEO do Equity Fund Group, Kepler, explica que a valorização do dólar nos últimos anos, cerca de 25% nos últimos cinco, oferece uma janela de oportunidade para investidores brasileiros que buscam proteção contra a volatilidade local. "Investir em dólar, principalmente em tempos de incerteza, é uma maneira eficaz de preservar o patrimônio e ampliar as perspectivas de lucro", afirma.

A Kingdom Auto Finance se destaca ao oferecer aos investidores um retorno anual em dólares superior a 13%, com uma rentabilidade atrativa no mercado americano. Segundo Kepler, a proximidade cultural e a alta rentabilidade atraem investidores brasileiros tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. “A excelente rentabilidade, aliada à familiaridade com a cultura, torna o investimento ainda mais atraente", afirma.

O impacto de Trump no mercado

A ascensão de Donald Trump ao poder, embora marcada por incertezas, também fez muitos investidores apostarem no crescimento da economia sob sua gestão. Kepler observa que, em momentos como este, a diversificação por meio de investimentos no exterior pode ser uma estratégia inteligente. “Investir em ativos atrelados ao dólar não só protege contra a volatilidade, mas também oferece um potencial de crescimento constante”, diz.

A trajetória do Equity Fund Group

Fundado em setembro de 2023, o Equity Fund Group combina os portfólios de empresas como a Braga Participações, family office de Kepler, e a CaptAll Ventures, de Nílio Portella e Túlio Mêne. Com um valuation total próximo de R$ 2 bilhões e investimentos que somam R$ 100 milhões, a holding tem planos ambiciosos para aumentar o valor de suas investidas, com metas que podem alcançar R$ 3 bilhões.

João Kepler, considerado o maior investidor de startups da América Latina, com mais de 2.000 empresas no portfólio, busca expandir sua influência no setor. Além de sua sólida trajetória no mercado financeiro, Kepler também é escritor e palestrante, com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Seu foco está em consolidar o Equity Fund Group como um player relevante no cenário global de investimentos.