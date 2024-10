Poucas situações são tão frustrantes para um cliente quanto sair de casa, encontrar a peça ideal em uma loja e descobrir que ela não está disponível no tamanho desejado. No varejo, a falta de produtos (chamada de ruptura) é uma das maiores dores de cabeça dos empresários.

Para diminuir a frustração dos clientes e aumentar a rentabilidade dos franqueados, a marca de calçados Usaflex implementou nos últimos anos um sistema de reposição automática de estoques. Uma solução que parece óbvia, mas que ainda é pouca difundida no varejo brasileiro. Isso porque depende de uma cadeia logística robusta e alto investimento em estoque.

"Temos R$ 25 milhões investido em estoque para manter a reposição automática em funcionamento", explica Sergio Bocayuva, CEO da Usaflex.

Fundada por Juersi Lauck em 1998, em Igrejinha, cidade de 40.000 habitantes a 90 quilômetros de Porto Alegre, a Usaflex cresceu nos primeiros anos vendendo sapatos femininos com palmilhas ortopédicas, recomendadas por médicos a clientes idosos.

Em 2016, o fundo de investimentos paulistano Axxon, focado em negócios de médio porte, comprou 70% da Usaflex. De lá para cá, a marca rejuvenesceu e a fatia de clientes acima de 40 anos caiu de 70% para pouco mais de 60%. A expectativa é de que a rede de franquias fature R$ 550 milhões em 2024.

Desde a implantação completa do sistema de reposição automática, há cerca de um ano, a gestão dos produtos melhorou e as rupturas de estoque foram praticamente zeradas. Os resultados já aparecem: 25% das vendas das lojas são de produtos com reposição automática. Além disso, o faturamento mensal das lojas franqueadas cresceu 15%.

O novo modelo adotado inicialmente nas 340 franquias da marca trouxe ganhos operacionais expressivos, que garantiu a marca o prêmio das 25 melhoras franquias de 2024, segundo a consultoria Bittencourt.

"A reposição automática de estoque aumenta as vendas e aprimora a experiência do consumidor nas lojas", diz Bocayuva.

Como funciona a reposição automática de estoque da Usaflex

Usaflex: CEO Sergio Bocayuva e o fundador Juersi Lauck (Fábio André Haack/Divulgação)

A lógica por trás da reposição automática é simples, mas extremamente eficaz. O sistema integra dados de vendas de todas as franquias, coletando semanalmente informações sobre os produtos mais vendidos. Assim, ele repõe os itens com maior demanda de forma automática, sem a necessidade de que o franqueado realize um novo pedido.

Essa reposição é feita de acordo com o "miolo da grade", ou seja, os tamanhos e modelos que têm maior saída. Por exemplo, se o tamanho 37 de um determinado modelo é vendido rapidamente em uma semana, o sistema identifica a demanda e já realiza a reposição para aquele item, evitando que o estoque fique desabastecido. Assim, a Usaflex garante que as lojas tenham sempre disponível os produtos com maior giro, sem que o franqueado precise monitorar cada detalhe de estoque.

A operação logística por trás desse modelo também foi otimizada. O sistema está integrado ao centro de distribuição da Usaflex, com capacidade para armazenar até 1 milhão de pares de sapatos. Cerca de 25% dessa capacidade está dedicada exclusivamente ao projeto de reposição automática, permitindo uma gestão eficiente dos estoques sem onerar os franqueados.

A reposição semanal é feita automaticamente, o que permite ao franqueado manter um controle de estoque sem a necessidade de investir em grandes volumes de produtos ou ter preocupações constantes com faltas. "Com esse modelo, as franquias conseguem operar com um capital de giro menor e, ao mesmo tempo, manter um fluxo de caixa positivo", explica o executivo.

A ruptura foi praticamente zerada com a implementação do sistema de reposição automática. "Para cada 10 clientes que visitam uma loja, 8 saem com o produto desejado", diz o CEO.

Nos casos em qual a ruptura ainda acontece, o executivo afirma que a omnicanalidade da marca entra em ação. "O franqueado entra na prateleira infinita da marca e localiza o pedido que deve chegar a loja em poucos dias", explica.

Com a implementação desse sistema, o faturamento das franquias aumentou em cerca de 15%. O faturamento mensal de uma loja padrão da Usaflex gira em torno de R$ 170.000. "Queremos atender melhor o consumidor final e fortalecer a fidelização de clientes", diz.

O sistema de reposição automática já está totalmente implementado nas 340 franquias da Usaflex no Brasil e começa a ser testado em lojas multimarcas.

Embora o controle de dados não seja direto como nas franquias, a Usaflex desenvolveu uma integração com sistemas locais, permitindo que os dados de venda sejam capturados e processados de forma similar, com reposições rápidas e automatizadas. "Estamos apresentando o sistema aos grandes parceiros da marca", diz o executivo.