Quanto custa convencer um funcionário a deixar uma fábrica de automóveis? Para a General Motors (GM), essa conta envolve sete salários, um carro zero-quilômetro e dois anos de plano de saúde.

Esse é o pacote de benefícios que a montadora americana está oferecendo aos funcionários da fábrica de São José dos Campos, no interior de São Paulo, que aderirem ao novo Plano de Demissão Voluntária (PDV) da companhia.

A proposta foi aprovada pelos metalúrgicos dos dois turnos da fábrica nesta terça-feira, 17, em assembleias convocadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região.

A meta da GM é reduzir 108 postos de trabalho em uma unidade que emprega cerca de 3.200 funcionários e é responsável pela produção de dois dos principais modelos da marca no segmento de veículos de maior porte: a picape S10 e o SUV Trailblazer.

Por trás desse movimento, porém, está um desafio que ultrapassa os portões da fábrica no interior paulista: o avanço das montadoras chinesas em um mercado historicamente dominado por fabricantes tradicionais.

Em entrevista à EXAME, Valmir Mariano, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, afirma que a concorrência com as fabricantes asiáticas foi um dos argumentos apresentados pela GM durante as negociações.

“A taxa cambial, a parte fiscal e tributária e mais exatamente a concorrência chinesa. É um dos argumentos da empresa”, afirma Mariano.

Além da pressão competitiva, a montadora teria relatado ao sindicato uma queda no volume de vendas e um alto estoque de veículos nos pátios da fábrica e nas concessionárias.

A empresa, segundo Mariano, não informou o percentual de redução nas vendas.

A meta da GM é reduzir 108 postos de trabalho em uma unidade que emprega cerca de 3.200 funcionários (Dado Galdieri/Getty Images)

Quanto custa para a GM desligar um funcionário?

O plano de demissão voluntária tem um público estratégico: os funcionários mais antigos da fábrica, que também concentram os maiores salários da linha de produção.

Voltado aos horistas contratados antes de 2019, o programa prevê os seguintes benefícios:

Sete salários nominais;

24 meses de plano de saúde ou R$ 48 mil em dinheiro;

Um Chevrolet Onix zero-quilômetro ou R$ 85 mil em dinheiro.

Segundo Mariano, a média salarial dos trabalhadores da produção gira em torno de R$ 6 mil.

Considerando esse valor como referência, um funcionário que optar por receber todos os benefícios em dinheiro poderá sair da companhia com um pacote de incentivos de aproximadamente R$ 175 mil.

Caso os 108 funcionários que a GM pretende desligar optem por essa modalidade e tenham esse mesmo salário, o desembolso da montadora poderá chegar a R$ 18,9 milhões, considerando apenas os bônus do programa.

Na avaliação do sindicato, o movimento faz parte de uma estratégia mais ampla de reestruturação dos custos operacionais da companhia.

“Na verdade, é um plano para pegar as pessoas que têm um salário maior”, afirma Mariano.

Segundo o sindicalista, em uma eventual retomada das contratações, a companhia poderia incorporar novos profissionais com salários inferiores aos dos funcionários que deixaram a operação, a fim de melhora seu lucro.

O avanço das chinesas e a pressão sobre as montadoras tradicionais

Há mais de um século no Brasil, a General Motors enfrenta uma mudança na dinâmica do mercado automotivo: o avanço das montadoras chinesas em um território historicamente dominado por fabricantes tradicionais.

A chegada de marcas como BYD e GWM não apenas ampliou a oferta de veículos eletrificados no país, como também acirrou a disputa por consumidores em diferentes faixas de preço.

Os números ajudam a dimensionar essa mudança. Em 2025, a GM vendeu 276 mil veículos no Brasil, uma queda de 12,4% em relação ao ano anterior. Em apenas dois anos, sua participação no mercado nacional recuou de 14,2% para 10,3%.

Na contramão da montadora americana, as chinesas BYD e GWM registraram crescimento de 46,9% e 48,3% nas vendas, respectivamente, em 2025.

A perda de espaço no Brasil, no entanto, contrasta com a recuperação dos lucros da multinacional no mundo. No terceiro trimestre de 2026, a GM registrou lucro líquido de US$ 3,3 bilhões, um avanço de 151,3% na comparação anual.

Com novos concorrentes nas ruas e veículos acumulados nos pátios, segundo o sindicato, a montadora tem um desafio pela frente: ajustar sua capacidade de produção à demanda sem comprometer a rentabilidade do negócio.

Não é o primeiro PDV da GM este ano

O movimento de São José dos Campos não é isolado. Em fevereiro deste ano, segundo Mariano, a GM também abriu um plano de demissão voluntária na fábrica de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, sob argumentos semelhantes.

"Na ocasião, o pacote de benefícios era parecido com o atual e também incluía a oferta de um carro zero-quilômetro", diz o vice-presidente do Sindicato. "É normal montadoras ofertar carros em PDV".

Por enquanto, o sindicato não foi informado sobre a possibilidade de novos programas de desligamento em outras unidades da companhia.

E se a GM não conseguir desligar os 108 funcionários?

Embora tenha aprovado a proposta em assembleia, o sindicato é contrário à redução dos postos de trabalho. A entidade afirma que, antes mesmo do anúncio do programa, alguns funcionários já haviam manifestado interesse em deixar a companhia.

Questionado sobre a possibilidade de demissões involuntárias, Mariano afirma que esse risco existe e que o sindicato está negociando a estabilidade no emprego dos profissionais que permanecerem na operação.

“A GM alega redução nas vendas, mas não fala de seus altos lucros nos últimos anos, obtidos com esses trabalhadores. Diante desse quadro, vamos lutar por estabilidade no emprego para aqueles que não aderirem ao plano e seguiremos defendendo os direitos dos trabalhadores”, afirma.

O que diz a General Motors

Procurada pela EXAME, a General Motors afirmou, em nota, que o programa faz parte de um processo contínuo de avaliação e adequação de suas operações.

“A iniciativa tem caráter pontual, alcance restrito e adesão voluntária, e está alinhada à busca permanente por eficiência operacional e competitividade, fundamentais para a sustentabilidade do negócio no longo prazo”, diz a companhia.

A montadora não fez menção à concorrência chinesa na nota enviada à reportagem.

“O programa será conduzido de forma responsável, em conformidade com os acordos aplicáveis. Os critérios e as condições de adesão serão comunicados diretamente aos empregados.”