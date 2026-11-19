RESUMO ＋ Os BDRs da Anthropic, empresa de inteligência artificial dona do chatbot Claude, começam a ser negociados nesta quinta-feira, 19, na bolsa brasileira B3, sob o código ANTH34. O preço inicial é de aproximadamente R$ 60 por recibo, e cada ação da Anthropic nos Estados Unidos corresponde a oito BDRs.

A partir desta quinta-feira, 19, simultaneamente com a estreia das negociações na Nasdaq, investidores brasileiros poderão comprar recibos de ações da Anthropic por meio da bolsa de valores brasileira. A empresa de inteligência artificial, dona do chatbot Claude, terá seus Brazilian Depositary Receipts (BDRs) negociados na B3 sob o código ANTH34, com preço inicial de aproximadamente R$ 60.

A companhia realiza hoje sua oferta pública inicial de ações (IPO). Na operação, cada ação da Anthropic está precificada em US$ 83, o equivalente a cerca de R$ 482 pela cotação de quarta-feira, 18.

O BDR da Anthropic terá paridade de 1:8, ou seja, cada ação negociada nos Estados Unidos corresponderá a oito recibos disponíveis na B3. Por isso, o preço de cada BDR será uma fração do valor da ação original.

O lançamento amplia as possibilidades de acesso do investidor brasileiro a empresas internacionais sem a necessidade de abrir uma conta no exterior. A negociação ocorre em reais e pode ser feita diretamente pelas plataformas das corretoras nacionais.

“O BDR da Anthropic, lançado simultaneamente ao IPO da empresa nos Estados Unidos, reforça o papel da B3 de viabilizar o acesso dos investidores brasileiros a empresas globais de inovação por um preço acessível, fortalecendo as oportunidades de diversificação por meio do mercado local”, afirma Luiz Masagão, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3.

A companhia passa a integrar uma lista de empresas estrangeiras cujos recibos já são negociados no mercado brasileiro. Entre elas estão nomes como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, Netflix, Disney, Coca-Cola e McDonald’s, além da SpaceX.

Como investir na Anthropic sendo brasileiro?

Para comprar o BDR, o investidor precisa ter conta em uma corretora ou instituição financeira que ofereça o produto. Depois, basta acessar o home broker ou a plataforma de investimentos, pesquisar pelo código ANTH34 e enviar uma ordem de compra.

O procedimento é semelhante ao utilizado para adquirir ações de empresas brasileiras ou outros BDRs disponíveis na bolsa. Não é necessário comprar dólares, abrir conta em uma instituição estrangeira ou fazer uma remessa internacional. A operação é realizada integralmente no Brasil, com pagamento em reais.

Quais os riscos?

Apesar de permitir o acesso a uma companhia estrangeira por meio do mercado brasileiro, o BDR não elimina os riscos de investir em renda variável. O preço do recibo está sujeito ao desempenho das ações da Anthropic na Nasdaq e às oscilações cambiais, já que o ativo original é negociado em dólares.

Isso significa que o investidor pode ter perdas tanto em razão de uma desvalorização das ações da companhia nos Estados Unidos quanto por movimentos na cotação do dólar frente ao real. A volatilidade dos mercados internacionais também pode provocar variações expressivas no preço do BDR.

No caso de empresas de tecnologia e crescimento, como a Anthropic, as oscilações podem ser ainda mais relevantes. Por isso, antes de investir, é importante considerar o perfil de risco, o horizonte de investimento e o peso que o ativo terá na carteira.