A empresa brasileira AMZ AI Robotics vai investir US$ 2,5 milhões para instalar uma fábrica de robôs humanoides na Zona Franca de Manaus, financiar um laboratório de pesquisa e bancar o capital de giro da produção inicial. A empresa, que faz parte do Grupo Realms, planeja inaugurar a unidade em junho de 2027 e entregar os primeiros 50 robôs até julho.

O primeiro modelo, batizado de AMZ S1, foi projetado para escolas. Com 95 centímetros de altura e um tablet no peito, o robô poderá ser programado pelos alunos em aulas de robótica, conversar em inglês e ajudar o professor a avaliar a leitura em voz alta.

Em entrevista à EXAME, o fundador da empresa, Eduardo Giraldez, disse que o plano de negócios considera um preço de R$ 78 mil por unidade, sujeito à variação do dólar.

Como será a produção em Manaus

Giraldez afirma que o imóvel da fábrica já foi contratado e que as obras de adaptação dependem da liberação do alvará municipal. Metade dos US$ 2,5 milhões virá de recursos próprios e a outra metade, de um sócio com experiência na indústria eletrônica.

O Grupo Realms prevê investir outros US$ 600 mil no software até o lançamento, por meio da AMZ Academy, empresa de tecnologia educacional do grupo.

A unidade de Manaus vai integrar os componentes, instalar o software, calibrar os equipamentos e fazer os testes finais. A empresa negocia com fornecedores chineses para a compra dos componentes mecatrônicos, que incluem os motores e os mecanismos responsáveis pelos movimentos.

O tablet virá de um fabricante da Zona Franca, e a carenagem que o encaixa no peito do robô será feita em Manaus. O plano é usar impressão 3D no primeiro lote e adotar a injeção de plástico à medida que a produção aumentar.

Parte dos recursos financiará a instalação do Laboratório Avançus, na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com inauguração prevista para janeiro de 2027. Pesquisadores e estudantes da universidade trabalharão com a equipe da AMZ no desenvolvimento de sistemas de controle e automação.

A parceria deve ajudar a empresa a incorporar mais tecnologia nacional às próximas versões do robô.

Eduardo Giraldez, fundador da AMZ AI Robotics: empresário estima que a operação atinja o equilíbrio com cerca de 400 robôs por ano. (AMZ AI Robotics/Divulgação)

O que o robô fará nas escolas

O AMZ S1 pesa 19,5 quilos e tem 22 graus de liberdade, o que permite controlar diferentes movimentos dos braços, das pernas e da cabeça.

A ficha técnica inclui câmera de profundidade, sensor inercial de nove eixos, navegação autônoma, sistema de áudio e voz e conexões Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e Ethernet. A bateria é de 48 volts e 5 ampères-hora. A configuração prevista para o lançamento terá duas baterias removíveis, com autonomia estimada de 1 hora e 20 minutos cada.

O robô combina um computador com Linux e processador da Nvidia com serviços em nuvem. O plano é rodar no próprio equipamento modelos de linguagem de até 7 bilhões de parâmetros, reduzindo a dependência de processamento externo em atividades como a conversação em inglês.

Em uma atividade de leitura, por exemplo, os alunos poderão sugerir personagens e enredos para criar uma história com o robô. Depois, o sistema registra indicadores como velocidade de leitura e entonação para o professor acompanhar a evolução da turma. Nas aulas de robótica, os estudantes poderão programar o S1 por blocos ou, em atividades mais avançadas, usar Python e ROS 2.

O tablet também está no centro dos recursos de acessibilidade em desenvolvimento. Uma das funções em teste permite exibir uma sequência personalizada de pictogramas para que estudantes autistas que usam essa forma de comunicação possam indicar, por exemplo, que querem ir ao banheiro. A Autistas Brasil participa da validação, e a ConsulTEA presta consultoria especializada.

“A gente quer ter a chancela de instituições de inclusão”, diz Giraldez. O protótipo já foi apresentado na Chai School, no Rio de Janeiro, e na UEA, em Manaus.

Futura fábrica: imóvel na Zona Franca de Manaus passará por adaptações para receber a linha de produção do AMZ S1. (AMZ AI Robotics/Divulgação)

Quanto vai custar e qual é a meta de vendas

Além da venda direta, estimada em R$ 78 mil com o dólar a R$ 5,50, a companhia estuda oferecer um pacote opcional de R$ 3,8 mil mensais por escola, com processamento em nuvem, suporte e serviços educacionais.

Outra modalidade em estudo é a assinatura de R$ 6,9 mil por mês, em contratos de 24 meses, com atualizações de software, garantia e suporte técnico. Os valores fazem parte do plano de negócios apresentado pelo fundador.

A meta é produzir 200 robôs e vender 160 em 2027. As outras 40 unidades devem abastecer a rede de demonstração. Para o segundo ano, a previsão sobe para mil unidades produzidas e 900 vendidas. A empresa mira inicialmente escolas públicas e privadas, e Giraldez estima que as primeiras receitas comerciais possam entrar no fim de 2027 ou em 2028.

Segundo o fundador, o volume necessário para cobrir os custos da operação é de cerca de 400 robôs por ano. “A gente acha que vai atingir o break-even no segundo ano”, afirma Giraldez. Se a demanda justificar a ampliação da fábrica, a empresa avalia abrir uma rodada de investimento em 2028.