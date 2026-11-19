O bitcoin opera perto da estabilidade nesta quinta-feira, 19, depois da Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) da Anthropic, empresa que é responsável pelo agente de inteligência artificial Claude.

A Anthropic captou US$ 81 bilhões e foi avaliada em US$ 1,5 trilhão, superando o IPO da SpaceX em junho para se tornar a nova maior abertura de capital da história. As ações estreiam hoje na bolsa de valores Nasdaq com o preço fixado em US$ 83, acima da faixa de US$ 70 a US$ 78.

Espera-se que, passado o IPO e o primeiro dia de negociação, as atenções dos investidores se voltem a outros ativos, uma vez que a abertura de capital da empresa de IA praticamente monopolizou a atração de recursos nas últimas semanas. Além disso, o sucesso do IPO reduz temores de estouro em uma suposta bolha de IA e isso impulsiona ações de tecnologia.

Às 10h41 (horário de Brasília) o bitcoin tinha leve baixa de 0,5% em um período de 24 horas, cotado a US$ 63.668.

Segundo Noah Cheung, country manager da corretora Bitget no Brasil, o alívio no bitcoin, que chegou a cair aos US$ 62 mil ontem, ainda é frágil.

"O principal vetor de pressão vem do Federal Reserve. A ata da última reunião mostrou que quase todos os dirigentes veem novas altas de juros nos EUA como apropriadas, e alguns admitiram um aumento superior a 0,25 ponto em dezembro", destaca Cheung.

Já Caio Villa, Líder de Produto e Relacionamento da Brasil Bitcoin, diz que quem investe em criptomoedas deve olhar além do dia de hoje.

"O IPO da Anthropic pode trazer alívio pontual, mas o mercado de juros já projeta altas em dezembro, em janeiro e outra até abril. Enquanto esse calendário estiver de pé, o capital tende a ser mais seletivo com ativos de risco, e cripto precisa de um fluxo próprio, como a volta das entradas nos ETFs [fundos negociados em bolsa], para sustentar qualquer recuperação", afirma Villa.

ETFs negativos e Fear & Greed no 'medo extremo'

Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 306,5 milhões nos ETFs de bitcoin à vista dos EUA.

O maior alvo do fluxo vendedor foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 148,7 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 39,8 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 13 para os 12 pontos, continuando na zona que indica "medo extremo".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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