De vestido de Anitta à maquina de café, ela consegue prolongar a vida (e o lucro) de produtos

Transformar produtos parados em novas fontes de receita é a proposta da BoGo, uma plataforma que permite a empresas vender, alugar, revender ou assinar um mesmo item ao longo do tempo.

A startup brasileira atua como uma infraestrutura para negócios que querem operar na economia circular, mas esbarram na complexidade técnica e operacional desse modelo.

Na prática, acaba criando um modelo de varejo em que a venda deixa de ser a única opção possível. A ambição é transformar produtos em ativos recorrentes, e não em transações únicas.

“Só nos Estados Unidos, são mais de 700 bilhões de dólares em produtos devolvidos. É um estoque parado que poderia voltar a gerar receita”, diz a fundadora Isabel Braga.

Empreendendo desde 2012, Braga atuou em diferentes frentes, de moda a consultoria, até criar a BoBags, uma das primeiras plataformas no Brasil a integrar aluguel e revenda. A virada veio de uma percepção pessoal: desde jovem, já via vantagem em comprar peças usadas para acessar produtos melhores pelo mesmo preço.

Foram mais de dez anos operando esse modelo até que ela identificasse o principal gargalo do setor. A dificuldade não estava em convencer o consumidor, mas em sustentar a operação — especialmente quando cada item é único e exige controle individual, logística reversa e múltiplos ciclos de uso.

Modelos como resale, revenda de produtos usados, aluguel e assinatura exigem uma lógica diferente do e-commerce tradicional. Em vez de estoque padronizado, há itens únicos; em vez de uma venda linear, há múltiplos fluxos; no lugar de uma entrega simples, entram contratos, recorrência e gestão de qualidade.

É nesse contexto que a BoGo se apresenta como uma espécie de “e-commerce ampliado”. A plataforma integra venda, revenda, aluguel, assinatura e serviços em um único sistema, evitando que empresas dependam de múltiplos softwares e integrações improvisadas.

Para o consumidor final, é a chance de economizar. “O que move o cliente ainda é o bolso”, afirma. Comprar usado pode significar acessar produtos melhores, e alugar reduz o custo de acesso.

O que faz na prática?

A estratégia da empresa começa longe das grandes corporações. O foco inicial está em pequenos empreendedores e negócios que já operam de forma híbrida, muitas vezes de maneira manual.

A BoGo deve encerrar o ano com cerca de 100 operações ativas na plataforma, partindo de pouco mais de 20 clientes no início de 2026. A tecnologia acaba resolvendo gargalos operacionais que impedem esses negócios de crescer.

Brechós que vendem via redes sociais passam a ter controle de estoque individualizado e pagamentos automatizados; operações de aluguel ganham sistemas de gestão de contratos, devoluções e cobrança; negócios de assinatura conseguem estruturar recorrência com previsibilidade financeira.

Alguns exemplos de clientes são:

A Coolture, comunidade de surf criada por Claudinha Gonçalves, combina assinatura, conteúdo e curadoria de produtos dentro de uma mesma plataforma;

A Apê estrutura o aluguel de máquinas de café com manutenção contínua e recorrência, transformando um ativo caro em serviço;

A Shop & Share opera com aluguel de vestidos a partir de acervos de celebridades como Anitta, criando novos ciclos de uso para peças de alto valor.

Empreendedores independentes têm estruturado, por exemplo, negócios de aluguel e revenda de roupas infantis, explorando o curto ciclo de uso dessas peças para gerar recorrência.

Há ainda aplicações em segmentos menos óbvios, como aluguel de equipamentos, quadras esportivas e serviços. O padrão é o mesmo: aumentar o número de usos de um mesmo ativo e capturar valor ao longo do tempo.