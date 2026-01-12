5 estratégias para empreendedores que querem se consolidar em 2026

O empreendedorismo no Brasil está em constante evolução, e o e-commerce se consolida cada vez mais como uma importante fonte de renda para pequenos e médios empreendedores.

A pesquisa ‘Rota do e-commerce’, realizada pela Loggi, em parceria com a Opinion Box, revela tendências deste segmento, oferecendo aprendizados para quem deseja crescer e se destacar neste mercado competitivo.

“A pesquisa trouxe um retrato interessante: 45% dos empreendedores apontam a concorrência como principal desafio, mas também descobrimos que quem investe em automação logística e diferenciação consegue resultados expressivos”, afirma Tiago Raposo, gerente de Marketing da Loggi.

Com base nos dados levantados, seguem cinco dicas essenciais para empreendedores que querem impulsionar seus negócios e superar os principais obstáculos:

1. Invista na comunicação e presença de marca

Cerca de 50% dos entrevistados pela pesquisa utilizam vídeos demonstrativos ou tutoriais para engajar clientes, e 27% apostam em promoções exclusivas.

Conteúdos relevantes, como depoimentos e educação sobre o setor, também fortalecem a conexão com o público.

2. Aposte nas redes sociais para ter mais visibilidade

Instagram (61%), YouTube (48%) e Facebook (36%) são os principais canais dos empreendedores.

Estar presente nesses meios é fundamental para reforçar presença e ganhar alcance com seus clientes.

3. Foque na diferenciação para enfrentar a concorrência

Com 45% dos empreendedores apontando a concorrência como maior desafio, desenvolver um diferencial competitivo é vital.

Apostar em inovação, atendimento personalizado e qualidade pode ser o caminho para se destacar, tanto que 28% dos empreendedores já implementaram alguma automação logística com melhoria significativa nos processos, além de 18% acreditar que a adoção de novas tecnologias poderia contribuir na expansão da sua empresa.

4. Aprimore a gestão logística e expanda mercados

Investir em novas soluções para a logística é um ponto importante para 42% dos empreendedores.

Além disso, explorar novos mercados, incluindo diversificação de regiões, amplia oportunidades e possibilita crescimento sustentável.

5. Planeje financeiramente e busque alternativas de crédito

O acesso a crédito e a boa gestão do fluxo de caixa ainda são obstáculos para muitos (18% e 12%, respectivamente).

Com isso, um controle das finanças e buscar fontes de financiamento adequadas são atitudes indispensáveis para a estabilidade e expansão do negócio.

Perfil do empreendedor brasileiro

A pesquisa revela que o empreendedorismo é protagonizado por mulheres (51%) e empreendedores com alto nível de escolaridade (36% possuem pós-graduação).

Além disso, para 63% dos entrevistados, o e-commerce já é a principal fonte de receita, demonstrando a importância e o potencial do setor.