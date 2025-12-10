O projeto da Riachuelo para expandir conexões entre a moda e o artesanato

Para além de novos pontos de venda pelo país, a Riachuelo pretende investir em saberes manuais como renda de bilro, bordado em crivo rústico, ponto-cruz e labirinto, com o lançamento do Riachuelo LAB, plataforma dedicada à curadoria e ao incentivo de talentos em moda, arte e cultura.

Com quase 80 anos de história, a Riachuelo tem se consolidado como a maior empregadora do setor no país e abriga o maior polo fabril da América Latina. Cathyelle Schroeder, CMO da Riachuelo, explica que o LAB busca ser um ponto de encontro entre a arte, a moda e a cultura, promovendo uma reflexão mais profunda sobre a criatividade como motor de transformação. Para ela, investir em diversidade e inovação não é apenas um diferencial competitivo, mas também uma forma de manter a relevância cultural da marca.

"O Riachuelo LAB funciona também como uma incubadora de inovação. O nosso objetivo final como marca é democratizar a moda, e isso inclui democratizar o acesso ao "feito à mão" e ao design autoral. Sabemos que o desafio de escalar o artesanato dentro de uma cadeia de grande varejo é imenso, pois precisamos respeitar o tempo do fazer manual e a capacidade produtiva dos artesãos", diz Schroeder.

O primeiro projeto do Riachuelo LAB, batizado de "Mãos da Moda", exemplifica essa proposta. Criado em parceria com a marca Nordestesse, o Mãos da Moda pretende fortalecer e preservar os saberes manuais tradicionais do Brasil. O projeto promove um intercâmbio entre estilistas e grupos artesanais, com a intenção de expandir o valor agregado dos produtos e preservar os conhecimentos ancestrais. Inicialmente focado em dois estados, Bahia e Paraíba, o Mãos da Moda vai se expandir para o Rio Grande do Norte em 2026, com planos de envolver gradualmente outros estados.

Daniela Falcão, fundadora da Nordestesse, destaca que o projeto surgiu para preencher a lacuna existente entre as marcas de moda autoral e os grupos artesanais, muitas vezes desconectados pela falta de acesso e suporte.

Riachuelo Lab: valorização dos saberes manuais brasileiros (Riachuelo/Divulgação)

"Tanto a Bahia quanto a Paraíba têm um grande número de marcas de moda autoral e uma carência de políticas públicas para o setor — são marcas que trabalham muito bem com alfaiataria, mas que talvez justamente por essa carência de programas de fomento não se conecte com a riqueza do artesanato local. Então o Mãos da Moda entra como uma luva porque além de apoiar as marcas financeiramente e com programas de treinamento em branding, comunicação digital e estratégias comerciais, vai conectá-las com grupos artesanais das áreas têxteis para tornar aumentar o valor do produto agregado final", diz.

O Mãos da Moda visa oferecer recursos financeiro e mentorias nas áreas de branding, comunicação digital e estratégias comerciais, permitindo que as marcas se conectem com os artesãos locais e valorizem seus produtos.

A metodologia de seleção para o projeto incluiu uma chamada pública para marcas de moda autoral, resultando em mais de 40 inscrições de projetos nas duas regiões. Seis marcas da Bahia e duas da Paraíba foram selecionadas para participar da iniciativa, recebendo um aporte financeiro de R$ 18.000 para a marca e R$ 12.000 para o grupo artesanal associado, além de mentorias especializadas. Os produtos criados serão apresentados no Dragão Fashion Brasil, a maior semana de moda do Nordeste, em junho de 2026, após um período de seis meses de desenvolvimento das coleções.

A conexão entre o Riachuelo LAB e os artesãos vai além do apoio financeiro. Para a marca, o grande diferencial está na construção de pontes, permitindo que grupos artesanais se conectem a um ecossistema mais amplo da indústria têxtil, com acesso a fornecedores e novos mercados. "Não queremos absorver as narrativas dessas marcas, mas amplificá-las", afirma Falcão. A Riachuelo, como patrocinadora do projeto, se coloca como facilitadora, ajudando os artesãos a ganharem visibilidade e a expandirem suas oportunidades no mercado.

"Aprendemos que o nosso papel como grande varejista é ser esse facilitador que oferece a estrutura, a mentoria de gestão e a visibilidade para que essas conexões prosperem. Isso já está moldando os próximos passos do LAB para 2026: expandir o projeto para outros estados, como o Rio Grande do Norte, e fortalecer ainda mais o pilar educacional. Entendemos que para gerar impacto perene, precisamos investir na capacitação e na preservação da técnica, garantindo que o artesanato seja visto não como um detalhe, mas como um ativo de valor agregado e diferenciação competitiva no mercado", diz Schroeder.

O LAB também reflete a nova fase da Riachuelo, que passa a incorporar de forma mais sólida sua identidade brasileira. A marca quer ser vista como um agente ativo na valorização da cultura local, não apenas por meio de suas coleções, mas também por meio de suas ações e parcerias.

"O consumidor verá, em 2026, uma Riachuelo mais conectada à sua identidade brasileira", diz Schroeder. Um exemplo dessa mudança é a inauguração de uma loja pop-up na Rua dos Pinheiros, em São Paulo. O ponto de venda terá elementos do novo conceito da marca, com projeto arquitetônico com uso de plantas nativas,novas tecnologias, como provadores inteligentes e um sistema de self-checkout.

"Acreditamos muito na potência criativa dos talentos nacionais, e temos total convicção que o Riachuelo Lab fará a diferença para o cenário da moda brasileira", diz Schroeder.