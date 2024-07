Leilão de imóveis: plataforma disponibiliza opções a partir de R$ 2 mil e com descontos de até 96%

A Resale, outlet imobiliário do Brasil especializado em vendas de propriedades de leilão, está comemorando nove anos de mercado com uma série de iniciativas promocionais. São aproximadamente 2 mil imóveis disponíveis para venda em todas as cinco regiões brasileiras, com descontos de até 96%. Os imóveis são de propriedade do Banco do Brasil, Emgea, Poupex, BRB, entre outras instituições.

Destaques do leilão

Os imóveis da campanha variam de R$ 2 mil a R$ 19 milhões. Um exemplo é um terreno em de 132m² Alagoas, oferecido por R$ 2 mil. Em Sergipe, um prédio de 434 mil m² está disponível por R$ 19 milhões.

No Rio de Janeiro, um apartamento no bairro Penha Circular, com 2 dormitórios, 1 banheiro e 93 m² de área privativa, está à venda por R$ 116.085,00, um desconto de 47%. Em São Paulo, uma casa no bairro Santana, com 156,72 m² de área de terreno e 247,62 m² de área construída, está disponível por R$ 872.340,00 -- 35% abaixo do valor de mercado.

Como participar do leilão

Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site da Resale e enviar os documentos exigidos no edital. A empresa atende todo o território brasileiro, com imóveis em mais de 1 mil cidades.

Para participar, basta acessar o site da Resale e buscar os imóveis a partir do perfil desejado.