Big techs perdem força e 'Magnificent 7' fecham trimestre no vermelho

As sete maiores empresas de tecnologia do mundo, conhecidas como Magnificent 7, fecharam o primeiro trimestre de 2026 com queda nas ações. O índice Nasdaq caiu 7,1%, na pior performance trimestral em um ano, segundo dados da Dow Jones Market Data.

Entre as empresas, a Microsoft teve o pior resultado, com queda de 23%, tendo o desempenho mais fraco desde 2008. A Meta também recuou 13% na sua maior baixa desde 2022. Já a Nvidia caiu 6,5% no trimestre.

Apesar do desempenho negativo agora, os resultados mais recentes dessas empresas já haviam sido divulgados antes ao mercado. Os balanços do quarto trimestre se mostraram positivos, mas os investidores olham para os riscos.

O movimento está ligado a fatores globais e ao próprio momento do setor. A guerra no Irã e a alta do petróleo pioraram o humor dos investidores, que passaram a evitar ativos mais arriscados.

O fundador e presidente da Sevens Report, Tom Essaye, afirmou ao Barron’s que há preocupação com uma possível redução de aportes vindos da região em empresas de inteligência artificial. "As pessoas estão preocupadas que possa haver menos investimento do Oriente Médio em muitas dessas companhias de IA", disse.

Bilhões gastos com IA

Outro ponto de atenção é o volume de gastos com IA. Empresas como Meta, Alphabet, Microsoft e Amazon têm investido bilhões de dólares em infraestrutura, como os data centers.

Os investidores ficam na dúvida se o montante despendido irá retornar em algum momento. Eles querem ver resultados mais concretos, de acordo com Essaye. Há também o risco de novas quedas caso as empresas anunciem aumento ainda maior de gastos, e o especialista vê que o período de forte valorização das big techs pode ter ficado para trás, ao menos por enquanto.

Alguns analistas, porém, ainda veem espaço para recuperação. Dados da FactSet mostram que os preços-alvo das ações seguem acima dos níveis atuais.

O aumento dos custos de energia também reforçou preocupações com inflação, o que pode manter os juros elevados por mais tempo — algo que costuma pressionar as empresas de tecnologia.