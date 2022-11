Black Friday 2022 da Shopee com até 50%: confira os eletroeletrônicos em desconto

A Black Friday Shopee começou de maneira antecipada: ao longo de todo o mês, diversos descontos e condições especiais aparecem na loja.

Entre as ofertas, duas se destacam: uma no dia 11/11 e uma no dia 25/11 – o dia da Black Friday propriamente dito.

Nesses dois dias – e em outros ao longo do Black November – , consumidores vão poder aproveitar ofertas com até 50% de desconto, e levar seus itens de desejo por preços mais atraentes.

Confira as informações sobre o período promocional da Black Friday da Shopee:

Black Friday Shopee

De fato: a Black Friday 2022 da Shopee consiste em duas partes principais. Cada uma das datas conta com ofertas exclusivas, para que o usuário aproveite ao longo de todo o mês.

Confira as datas Black Friday da Shopee e suas principais ofertas nas nos dois dias principais:

11/11 - Black Friday Antecipada

Em primeiro lugar, a Black Friday Antecipada Shopee contou com a maior liquidação do ano nesse famoso marketplace.

Entre as principais ofertas, destacaram-se: diversos cupons de frete grátis e R$ 6 milhões em cupons de desconto, além de diversos produtos com até 50% de desconto.

Diversas lives foram feitas diretamente através do aplicativo, permitindo que usuários vissem ofertas em tempo real e aproveitassem as oportunidades.

25/11 - Black Friday: R$5 milhões em desconto

Em segundo lugar, a empresa asiática oferecerá novamente diversos cupons de frete grátis, além de mais de R$ 5 milhões em cupons de descontos no total.

Ou seja: a empresa está preparada para oferecer diversas condições especiais para o seu cliente, trazendo benefício para o usuário para quem desejar aproveitar os seus estoques promocionais.

Eletroeletrônicos na Black Friday Shopee

Para conferir as principais ofertas de eletroeletrônicos deste famoso e-commerce, confira abaixo:

Smart TVs e Monitores

Smart TVs e monitores de computador estão com descontos na Shopee, com promoções de até 35%.

Entre as Smart TVs, destaca-se a Samsung 32” HD. Além de possuir a resolução High Definition, possui função smart com conexão Wi-Fi e com entradas USB e HDMI.

Por outro lado, um modelo de monitor que se destaca é o LG 24” com tecnologia LED, resolução HD, conexão Wi-Fi para acessar funções online e portas USB e HDMI.

Assistente Virtual

De fato: um dos itens para casa que mais tem se popularizado nos últimos anos são as assistentes virtuais, como Alexa, Siri e Google.

A Alexa, assistente virtual da Amazon, está em promoção com até 44% de desconto na Shopee, tornando possível adquirir esse item que pode ajudar na organização das tarefas de casa e do trabalho por um preço muito mais acessível.

Fritadeira Elétrica (Air Fryer)

Para quem sempre quis ter uma fritadeira elétrica para fazer suas comidas sem óleo e com praticidade, a Shopee oferece opções de diversas marcas: Arno, Cadence, Multilaser e outras.

Vale prestar atenção nos diversos tamanhos: os modelos com mais descontos nesse famoso e-commerce são os de 3L e 4L. As cores variam entre preto, prateado e vermelho.

Liquidificador e Mixer

Há diversas ofertas tanto para liquidificadores quanto para mixers. O mixer ainda é desconhecido por muitas famílias de brasileiros, e consiste em um eletroeletrônico capaz de fazer misturas, assim como o liquidificador, só que em menor escala.

Há diversas marcas disponíveis: Philco, Walita, Arno, Mondial e outras. É preciso ficar atento para o tamanho dos aparelhos e suas cores.

Também existem os mini misturadores, mixers ainda menores e mais acessíveis capazes de misturar alimentos em menor escala.

Cafeteira

Existem, de fato, diversos modelos de cafeteiras na Black Friday: são diversas cores e tamanhos, com os mais comuns sendo aqueles que comportam 2, 18 e 30 xícaras de café.

O modelo ideal depende de vários fatores: se ela vai ser usada em casa ou na empresa, o número de pessoas que vai consumir o café, entre outros.

Além disso, há modelos tanto para o café passado no coador quanto para o café expresso, agradando diversos públicos com essa variedade.

Por isso, vale a pena fazer as contas na planilha mensal de gastos e verificar se esse aparelho cabe no bolso para aproveitar essa oportunidade!

Processador de Comida

Outro eletroeletrônico que tem conquistado o brasileiro são os processadores de comida, que permitem o processamento de comida de maneira muito mais simples e prática, sem esforço manual.

Na Shopee, há ofertas de modelos de diversos tamanhos. As principais marcas com esse produto disponível são a Lenoxx, Mondial, Arno, entre outras. As principais cores dos modelos são preto ou vermelho.

Pipoqueira Elétrica

Para quem quer fazer pipoca de forma descomplicada em casa, é possível aproveitar ofertas de pipoqueiras elétricas. As marcas de destaque são a Multilaser e a Lenoxx.



O modelo de pipoqueira elétrica na cor vermelha da Multilaser, por exemplo, possui mais de 20% de desconto, possuindo opções tanto para 127V quanto para 220V. Mas há também outras cores disponíveis para quem deseja tons mais neutros.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Campanha Black Friday da Shopee

Diversos estabelecimentos aproveitam o período para buscar um aumento no seu lucro líquido, e neste ano, a Shopee fez uma grande campanha publicitária para atrair ainda mais consumidores.

A promoção Black Friday da Shopee conta com um comercial televisivo com Xuxa, famosa apresentadora da TV. A campanha é bem humorada e mostra a apresentadora conhecida como “rainha dos baixinhos” distribuindo diversos presentes da Shopee para o seu público.

Além disso, diversos influenciadores foram contratados para parcerias nos mais diversos setores, buscando uma maior penetração em diferentes públicos.

Sobre a Shopee

A Shopee é uma plataforma de e-commerce que conecta compradores e vendedores em diversas áreas. A empresa preza por uma experiência simples, fato que a tornou muito popular desde sua criação em 2015.

A empresa se estabeleceu no Brasil em 2019 e, desde então, é uma das lojas online mais populares em todo o Brasil. Para atender melhor os seus clientes, ela possui um sistema de logística e de pagamentos integrado, e uma grande variedade de produtos.

A companhia possui suas ações negociadas na bolsa de valores de Nova York (NYSE) com o ticker de negociação SE (de Sea Limited). Seus BDRs na bolsa brasileira (B3) possuem o código S2EA34.



O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

