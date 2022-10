O que é um ticker e como funciona?

O processo de avaliação de uma empresa para investir pode ser difícil para a maioria dos investidores iniciantes. Contudo, após escolher onde alocar seus recursos, muitos deles se sentem perdidos no momento de encontrar no home broker, o ticker do ativo de sua escolha.

A verdade é que muitos investidores são surpreendidos em relação à quantidade de empresas que existem com tickers muito semelhantes, registrados no sistema de negociação da bolsa. Mas afinal, o que é ticker?

O que é ticker?

O ticker é um código exclusivo de uma a cinco letras usado pelas bolsas de valores para identificar uma empresa, com movimentos de ações constantemente atualizados. Sendo assim, os tickers de empresas são responsáveis por notificar o preço das ações, que representam as empresas de capital aberto presentes na Bolsa de Valores.

Sendo assim, o ticker é projetado para ser útil para investidores e analistas, visando ajudá-los a identificar ações e obter todas as informações relevantes, como desdobramentos e grupamentos, dados de dividendos, relação preço-lucro e muito mais.

Qual é a importância do ticker?

Atualmente, embora a B3 tenha a tecnologia como forte aliada, ainda leva tempo para processar nomes mais longos, então códigos mais curtos podem ser mais rápidos ao processar bilhões de transações por dia.

Em resumo, se o objetivo é fazer negócios o mais rápido possível, escrever “Banco do Brasil” é mais difícil do que escrever “BBAS”. Além disso, algumas empresas possuem vários “tipos” de ações ou nomes semelhantes.

Por exemplo, os símbolos de ações da Petrobras: “PETR4” e “PETRJ196”. As ações são muito parecidas, mas são emitidas em épocas e preços diferentes, pois cada ação representa uma “parte” diferente da empresa.

Em suma, uma classificação clara dos diferentes tipos de ações requer o uso frequente de ticker.

Como funciona o ticker?

Depois de entender o que é ticker da bolsa de valores, vejamos como esse código funciona. É importante ressaltar que, em geral, a formação das sequências de identificação varia conforme o tipo de ativo.

Na Bolsa de Valores Brasileira (mais conhecida como B3), a maioria dos tickers consiste em quatro caracteres, onde numeral final especifica o tipo de ativo. O número de cada ticker da B3 pode ser representado da seguinte forma:

1: direitos de subscrição de ação ordinária;

2: direitos de subscrição de ação preferencial;

3: ações ordinárias;

4: ações preferenciais;

5: ações preferenciais classe A;

6: ações preferenciais classe B;

7: ações preferenciais classe C;

8: ações preferenciais classe D;

9: recibos de subscrição de ação ordinária;

10: recibos de subscrição de ação preferencial;

11: units, fundos de índice (ETFs), fundos de investimento imobiliário (FIIs) e alguns certificados de depósito de valores mobiliários (BDRs);

32, 33, 34 e 39: BDRs.

As ações da Petrobras, por exemplo, são identificadas pelo código inicial PETR, podendo ser ordinárias (final 3) ou preferenciais (final 4).

Contudo, os derivativos, como contratos de futuros e opções, apresentam uma combinação, onde as primeiras três ou quatro letras indicam o tipo de derivado, a letra seguinte representa o mês de vencimento e o número final indica o ano de expiração.

Em suma, um contrato futuro de dólar, por exemplo, simbolizado pelo ticker DOL, com vencimento em agosto de 2022, terá como o código final a representação DOLH22.

