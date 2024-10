Bill Gates sobre taxar ricos: 'Eu abriria mão de 62% do que eu tenho'

Bill Gates, o cofundador da Microsoft, cujo patrimônio líquido atual a Forbes estima em quase US$ 139 bilhões, admite que é "uma coisa estranha ter pessoas que valem [bilhões]", disse ele em um episódio da nova série documental da Netflix "What's Next? The Future with Bill Gates". As informações foram divulgadas pela CNBC.

"É uma quantidade de dinheiro alucinante em relação às necessidades pessoais", acrescentou Gates no episódio, que explora a questão da desigualdade de renda ao redor do mundo.

Quando um entrevistador perguntou a Gates diretamente se ele acreditava que era "muito rico", o bilionário evitou dar uma resposta "sim" ou "não". Mas ele não deixou dúvidas de que acha que indivíduos ricos devem compartilhar mais de sua riqueza com o resto da humanidade.

"É meio louco que tenhamos bilionários", disse Gates. "É uma quantidade enorme de riqueza, que se você tentasse consumir seria meio absurdo. Você quer que esse dinheiro seja devolvido à sociedade, não apenas consumido."

Gates está pessoalmente envolvido na questão: sua fundação sem fins lucrativos Bill & Melinda Gates Foundation doou bilhões de dólares para resolver problemas globais como pobreza e desigualdade. Ele já declarou que as pessoas mais ricas, incluindo ele, deveriam pagar taxas de impostos mais altas.

"Sou a favor de um sistema tributário em que, se você tem mais dinheiro, paga uma porcentagem maior em impostos. Acho que os ricos deveriam pagar mais do que pagam atualmente", escreveu Gates em uma postagem de seu blog em 2019.

Ele teria 62% menos riqueza sob seu próprio sistema tributário proposto para os EUA, disse à jornalista Kara Swisher em um evento patrocinado pela Netflix em Nova York na semana passada.

"Eu definiria taxas de impostos bem mais altas para pessoas ricas", disse ele no evento, citando uma conversa que teve com o senador progressista Bernie Sanders, que defendeu impostos substancialmente mais altos para os ricos. "Eu não tornaria ilegal ser bilionário. [Sanders] tiraria mais de 99% do que tenho. Eu tiraria 62% do que tenho. Então essa é uma diferença.”

EUA mais pobres

A maioria dos americanos é a favor de impostos mais altos sobre indivíduos ricos para combater a crescente desigualdade, mostram as pesquisas. A riqueza do 1% mais rico dos americanos atingiu níveis recordes recentemente, pois eles atualmente detêm mais de 30% da riqueza total do país, segundo dados do Federal Reserve.

Quase 38 milhões de pessoas vivem atualmente na pobreza nos EUA, de acordo com o U.S. Census Bureau. Isso sugere que “nossa rede de segurança social não é financiada tão bem quanto gostaríamos que fosse”, disse Gates na série documental.

É por isso que Gates defende impostos mais altos sobre os ricos, assim como um punhado de seus colegas bilionários, como Warren Buffett e Mark Cuban. Essa também é a ideia por trás de seu compromisso com a filantropia, e por que Gates defende que mais bilionários se juntem ao seu Giving Pledge, no qual 240 indivíduos ricos se comprometeram a doar pelo menos metade de suas fortunas para caridade durante suas vidas.