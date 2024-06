Warren Buffett revela o que será feito com sua fortuna após sua morte

O bilionário Warren Buffett, de 93 anos, acaba de revelar que reformulou seu testamento, alterando como a sua fortuna será gasta após a sua morte. Em entrevista ao Wall Street Journal, o presidente da Berkshire Hathaway informou as doações à Fundação Bill & Melinda Gates irão parar quando ele morrer.

"A Fundação Gates não receberá dinheiro após minha morte", disse Buffett ao jornal, acrescentando que irá depositar seu patrimônio em um novo fundo de caridade que será supervisionado por seus três filhos..

Os três filhos — Susie, Howard e Peter — devem decidir unanimemente como alocar as doações futuras, que, segundo Buffett, devem ser usadas "para ajudar pessoas que não tiveram a mesma sorte que nós".

Buffett disse ao WSJ que mudou seu testamento várias vezes e elaborou a mais nova versão devido à confiança que deposita nos valores de seus filhos e na forma como eles distribuirão sua riqueza. Cada um dos filhos de Buffett tem suas próprias organizações filantrópicas.

Buffett é a 10ª pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 134,5 bilhões, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg. Em 2010, ele iniciou a campanha Giving Pledge, com seus amigos Bill Gates e Melinda French Gates, declarando que doaria sua fortuna durante sua vida ou após sua morte.

Quatro anos antes, ele começou a fazer doações massivas para a fundação dos Gates, bem como para fundações ligadas aos seus filhos.

Em uma declaração feita na sexta-feira, a Berkshire informou que Buffett doaria mais de 13 milhões de ações da Classe B da Berkshire Hathaway para cinco fundações, incluindo a Fundação Gates.

As cinco fundações receberam ações Classe B da Berkshire com um valor de cerca de US$ 55 bilhões, mais do que todo o patrimônio líquido de Buffett em 2006, quando um cronograma para as doações foi inicialmente estabelecido, segundo a declaração.

No ano passado, o megainvestidor doou cerca de US$ 870 milhões para quatro instituições de caridade administradas por sua família, e cerca de US$ 750 milhões para elas em 2022.