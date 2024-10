Microsoft encerra produção do HoloLens 2 e muda estratégia de realidade mista

A Microsoft confirmou o fim da produção do HoloLens 2, deixando o atual estoque como a última chance de compra do dispositivo. A empresa informou a parceiros e clientes que, a partir de 2028, o suporte de software para o HoloLens 2 será descontinuado. Até lá, o aparelho seguirá recebendo atualizações de segurança e correções de bugs até o dia 31 de dezembro de 2027.

Para o HoloLens original, lançado em 2016, o suporte será encerrado em 10 de dezembro deste ano. Sua produção foi interrompida em 2018.

O impacto do HoloLens 2

Lançado em 2019, o headset de realidade aumentada HoloLens 2 foi considerado um dispositivo que definiu sua categoria. Ele trouxe melhorias significativas em relação ao modelo anterior, incluindo um campo de visão mais amplo, maior resolução, rastreamento ocular e de mãos aprimorado, além de um design mais confortável, com a parte computacional e a bateria posicionadas na parte traseira do aparelho. Isso permitiu um uso mais equilibrado e confortável.

Na época, com outras empresas ainda distantes de oferecer soluções competitivas, o HoloLens 2 dominou o mercado de realidade aumentada para empresas.

No entanto, o dispositivo sempre enfrentou críticas por manter um campo de visão limitado, e seus displays apresentaram algumas regressões na qualidade de imagem.

Demonstração com os óculos Hololens: produto descontinuado (Matt Villanueva Studios/Divulgação)

Em 2022, o lançamento do Magic Leap 2, com campo de visão mais amplo e uma unidade computacional mais potente, colocou a HoloLens 2 em uma posição desafiadora. Paralelamente, dispositivos de passthrough com alta resolução, como o Varjo XR e os lançamentos da Apple e Meta, tornaram o HoloLens menos competitivo.

A Microsoft chegou a sugerir um possível HoloLens 3, mas um relatório da Business Insider revelou que o projeto foi cancelado, citando "confusão e incertezas estratégicas" dentro da empresa. Em 2022, Alex Kipman, figura central da realidade mista na Microsoft, deixou a empresa. Nos anos seguintes, a divisão de realidade mista sofreu com demissões significativas.

Em 2023, a Microsoft trouxe o HoloLens 2 para o Brasil, com preços que ultrapassavam R$ 50 mil. Empresas brasileiras como a Embraer e a startup de saúde PBSF foram parceiras de divulgação dos beneficios da realidade mista da Microsoft. No entanto, não há um número oficial sobre as unidades que foram vendidas no período.

Foco no HoloLens militar

Embora o HoloLens 2 esteja sendo descontinuado, a Microsoft afirmou ao UploadVR que permanece "totalmente comprometida" com o HoloLens IVAS, a versão militar do dispositivo. O exército dos EUA planeja realizar testes operacionais da IVAS no início de 2025, com a possibilidade de entrar em produção em larga escala até o final daquele ano.

A parceria com a Anduril, empresa de defesa de Palmer Luckey, também garantirá que o software Lattice, desenvolvido para melhorar a consciência situacional dos soldados, funcione no HoloLens IVAS.

Microsoft e Meta: nova estratégia

No mercado corporativo, a Microsoft abandonou a produção de hardware de realidade aumentada e realidade mista, concentrando-se agora em parcerias, especialmente com a Meta. Até agora, essa colaboração resultou na integração de Xbox Cloud Gaming e aplicativos do Office nos headsets Quest da Meta, e em breve permitirá a extensão automática de laptops com Windows 11 apenas com o olhar do usuário.

O fim da produção do HoloLens 2 acontece no momento em que a Meta apresentou o Orion, um protótipo de dispositivo de realidade aumentada transparente com um campo de visão muito mais amplo, em um formato que se assemelha a um óculos comum.