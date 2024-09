Filhos de Buffett podem ser os maiores filantropos da próxima geração

A Susan Thompson Buffett Foundation, nomeada em homenagem à primeira esposa de Warren Buffett, é a maior em termos de doações. Ela apoia organizações que fornecem cuidados de saúde reprodutiva e acesso a contracepção e aborto em todo o mundo. Susie Buffett, 71, é sua presidente do conselho e Peter Buffett, 66, é um membro do conselho.

Susie Buffett também lidera a The Sherwood Foundation, uma grande apoiadora do desenvolvimento da primeira infância nacionalmente que dá subsídios para organizações e projetos em Omaha, Nebraska, a cidade natal dos Buffetts.

Já a NoVo Foundation de Peter Buffett tem sido uma importante financiadora de organizações que defendem a autonomia de meninas e mulheres e contra a violência de gênero .