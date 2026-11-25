Durante muito tempo, o mundo enxergou a China como a fábrica do mundo. Um país capaz de produzir em escala, reduzir custos e abastecer mercados globais. Essa definição continua válida. Só que ela já não explica o papel que a China passou a desempenhar na economia internacional.

Hoje, o país exporta muito mais do que produtos. Exporta tecnologia, plataformas, modelos de gestão e cadeias de suprimentos.

Exporta, principalmente, uma forma muito própria de expandir negócios. Quem olha apenas para as marcas chinesas que começam a aparecer no Brasil está vendo a etapa final de um processo que começou anos antes.

A desaceleração natural do mercado doméstico chinês transformou a internacionalização em parte da estratégia de crescimento dessas empresas. E o Brasil ocupa uma posição relevante nesse movimento.

Somos um dos maiores mercados consumidores do mundo. Temos forte presença digital, adoção elevada de redes sociais e um consumidor aberto à experimentação.

Relacionamento antes da venda

Há um aspecto menos discutido que talvez explique por que tantas empresas chinesas avançam com rapidez quando decidem ampliar sua presença. Elas raramente começam pela venda.

Começam pelo relacionamento.

Na cultura de negócios chinesa, a confiança vem antes da transação, não como resultado dela. É uma condição para que o negócio exista.

Por isso, antes de investir pesado em operações comerciais, essas empresas dedicam tempo a observar o mercado e a estudar o consumidor. Desenvolvem parceiros locais, organizam a cadeia de suprimentos e acumulam um conhecimento que raramente se enxerga de fora. Quando a chegada se torna visível, boa parte do trabalho já está feita.

É por isso que muitas vezes temos a impressão de que certas empresas “apareceram” de repente no Brasil. Na prática, elas vinham construindo presença aqui havia anos.

Presença construída ao longo de anos

A Huawei é um bom exemplo. Sua primeira pop-up store para o consumidor brasileiro chamou atenção há pouco tempo, mas a empresa mantém relação com o país há mais de três décadas, sobretudo em projetos de infraestrutura de telecomunicações.

Kwai e TikTok seguiram caminho parecido. Antes de ampliar a atuação comercial, passaram anos conhecendo hábitos, formando audiência e desenvolvendo parceiros, até entenderem a fundo o consumidor brasileiro.

As montadoras chinesas repetem a lógica: a expansão recente veio depois de um longo trabalho de construção de canais, adaptação regulatória e relacionamento com o mercado.

A vantagem da velocidade

O que diferencia esse novo ciclo de internacionalização não está apenas na estratégia. Está na velocidade.

No passado, conhecer um mercado exigia anos de presença local.

Hoje, as plataformas digitais entregam uma quantidade inédita de informação sobre comportamento, preferências e padrões de consumo antes mesmo de existir uma operação física.

O Brasil, um dos países que mais usam redes sociais no mundo, gera todos os dias um volume de dados que encurta esse aprendizado. O tempo entre observar e expandir comercialmente diminui de forma expressiva.

Essa combinação de relacionamento, dados e execução ajuda a entender por que a presença chinesa avança em vários setores quase ao mesmo tempo.

Primeiro vêm os investimentos em infraestrutura e tecnologia. Depois chegam veículos, eletrônicos, vestuário e bens de consumo. Na sequência, aparecem serviços, plataformas digitais e novos formatos de varejo. Cada camada é uma etapa de uma estratégia construída de forma integrada.

O que as empresas brasileiras podem aprender

Para as empresas brasileiras, esse cenário não deveria ser lido apenas pela ótica da concorrência.

Existe uma oportunidade concreta de aprender com um dos ecossistemas de inovação e escala mais sofisticados do mundo.

A China acumulou avanços relevantes em inteligência artificial, automação, logística e varejo digital, além de novos modelos de expansão. Boa parte disso pode acelerar a competitividade das empresas nacionais quando adaptada à nossa realidade.

A lógica é entender por que esses modelos funcionam, separar o que faz sentido para o mercado brasileiro e construir parcerias capazes de gerar valor para os dois lados.

Durante décadas, o olhar das empresas brasileiras esteve voltado principalmente para os Estados Unidos e a Europa. Esses mercados seguem sendo referências importantes, mas deixaram de ser as únicas.

Quem quer entender para onde caminham o varejo, a tecnologia e os novos modelos de crescimento precisa olhar também para o Oriente.

A China não está apenas chegando ao Brasil. Em muitos setores, ela já fez a parte mais difícil: conheceu o mercado, construiu relações e aprendeu a crescer por aqui.

Para as empresas brasileiras, a pergunta que fica é como aprender com ele, antes que fique ainda mais rápido.