IA do Kwai avança contra o TikTok e lança gerador de vídeo de 30 segundos

RESUMO ＋ A Kuaishou, dona do Kwai, apresentou o Kling 4.0, novo modelo de inteligência artificial capaz de criar vídeos de até 30 segundos com referências em texto, imagem e vídeo. A ferramenta amplia a disputa no mercado de geração de vídeos por IA contra concorrentes como ByteDance, OpenAI e Google, enquanto a unidade Kling AI cresce e foi avaliada em US$ 18 bilhões.

A unidade de vídeos por inteligência artificial da chinesa Kuaishou, dona do Kwai, apresentou nesta segunda-feira, 28, um modelo capaz de gerar clipes de até 30 segundos, o dobro do limite anterior, de acordo com a Bloomberg.

Batizado de Kling 4.0, o modelo aceita mais de uma dúzia de referências em texto, imagem e vídeo para orientar o resultado. O usuário também pode definir até dez quadros-chave, imagens que fixam como deve ficar cada trecho do vídeo.

Por enquanto, o modelo está em teste com um grupo restrito de usuários. Uma versão reduzida já está disponível para assinantes do plano anual, e o lançamento completo está previsto para outubro, segundo a empresa.

O Kling 3.0, lançado em fevereiro, chegava a 15 segundos por vídeo e já reunia texto, imagem, áudio e vídeo em uma única ferramenta, de acordo com comunicado da Kuaishou.

Quem está na frente?

A referência na corrida é a ByteDance, dona do TikTok. Com o Kling 4.0, a Kuaishou alcança o limite de duração que a rival já oferece desde o meio do ano.

O Seedance 2.5, apresentado em junho e liberado ao público no fim de julho, também gera clipes de 30 segundos em uma única passagem, segundo a ByteDance. O modelo aceita até 50 referências, de acordo com o The Next Web.

A saída do Sora, da OpenAI, abriu espaço para o Kling ampliar sua base de usuários. Em comparativos de ferramentas de vídeo, as duas chinesas aparecem ao lado do Veo, do Google, entre as mais usadas.

Um negócio de US$ 18 bilhões

O lançamento acontece enquanto a empresa se prepara para uma possível abertura de capital em Hong Kong, segundo a Bloomberg.

Em julho, o Kling AI concluiu uma rodada de cerca de US$ 3 bilhões, que avaliou a empresa em US$ 18 bilhões, com Tencent, Alibaba e Baidu entre os investidores, de acordo com a Reuters. Com o aporte, a participação da Kuaishou caiu para cerca de 68%.

A receita do Kling cresce em um ritmo muito acima do restante do grupo. No segundo trimestre, a unidade faturou mais de 850 milhões de yuans, alta superior a 200% em um ano, segundo o balanço da Kuaishou.

O valor ainda representa menos de 3% da receita da dona do Kwai, que somou 35,5 bilhões de yuans no período, alta de 1,4%.