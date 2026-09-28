IA do Kwai avança contra o TikTok e lança gerador de vídeo de 30 segundos

Kling: novo modelo de IA da Kwai chegou para rivalizar TikTok (Reprodução)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13h04.
Última atualização em 28 de setembro de 2026 às 13h20.
A Kuaishou, dona do Kwai, apresentou o Kling 4.0, novo modelo de inteligência artificial capaz de criar vídeos de até 30 segundos com referências em texto, imagem e vídeo. A ferramenta amplia a disputa no mercado de geração de vídeos por IA contra concorrentes como ByteDance, OpenAI e Google, enquanto a unidade Kling AI cresce e foi avaliada em US$ 18 bilhões.
A unidade de vídeos por inteligência artificial da chinesa Kuaishou, dona do Kwai, apresentou nesta segunda-feira, 28, um modelo capaz de gerar clipes de até 30 segundos, o dobro do limite anterior, de acordo com a Bloomberg.
Batizado de Kling 4.0, o modelo aceita mais de uma dúzia de referências em texto, imagem e vídeo para orientar o resultado. O usuário também pode definir até dez quadros-chave, imagens que fixam como deve ficar cada trecho do vídeo.
Por enquanto, o modelo está em teste com um grupo restrito de usuários. Uma versão reduzida já está disponível para assinantes do plano anual, e o lançamento completo está previsto para outubro, segundo a empresa.
O Kling 3.0, lançado em fevereiro, chegava a 15 segundos por vídeo e já reunia texto, imagem, áudio e vídeo em uma única ferramenta, de acordo com comunicado da Kuaishou.
A referência na corrida é a ByteDance, dona do TikTok. Com o Kling 4.0, a Kuaishou alcança o limite de duração que a rival já oferece desde o meio do ano.
O Seedance 2.5, apresentado em junho e liberado ao público no fim de julho, também gera clipes de 30 segundos em uma única passagem, segundo a ByteDance. O modelo aceita até 50 referências, de acordo com o The Next Web.
A saída do Sora, da OpenAI, abriu espaço para o Kling ampliar sua base de usuários. Em comparativos de ferramentas de vídeo, as duas chinesas aparecem ao lado do Veo, do Google, entre as mais usadas.
O lançamento acontece enquanto a empresa se prepara para uma possível abertura de capital em Hong Kong, segundo a Bloomberg.
Em julho, o Kling AI concluiu uma rodada de cerca de US$ 3 bilhões, que avaliou a empresa em US$ 18 bilhões, com Tencent, Alibaba e Baidu entre os investidores, de acordo com a Reuters. Com o aporte, a participação da Kuaishou caiu para cerca de 68%.
A receita do Kling cresce em um ritmo muito acima do restante do grupo. No segundo trimestre, a unidade faturou mais de 850 milhões de yuans, alta superior a 200% em um ano, segundo o balanço da Kuaishou.
O valor ainda representa menos de 3% da receita da dona do Kwai, que somou 35,5 bilhões de yuans no período, alta de 1,4%.
O Kling 4.0 é um modelo de inteligência artificial da Kuaishou, empresa chinesa dona do Kwai, capaz de gerar vídeos a partir de comandos em texto, imagens e vídeos de referência. A ferramenta cria clipes de até 30 segundos, segundo a empresa.
O Kling 4.0 foi desenvolvido pela Kuaishou, empresa chinesa responsável pelo aplicativo de vídeos Kwai. A unidade de inteligência artificial da companhia é chamada Kling AI.
O modelo permite que usuários orientem a geração de vídeos usando mais de uma dúzia de referências em texto, imagem e vídeo. Também é possível definir até dez quadros-chave, imagens que indicam como determinados momentos do vídeo devem aparecer.
O Kling 4.0 gera vídeos de até 30 segundos, o dobro do limite anterior do Kling 3.0, que criava clipes de até 15 segundos.
O Kling 4.0 está em fase de testes com um grupo restrito de usuários. Uma versão reduzida já está disponível para assinantes do plano anual, e o lançamento completo está previsto para outubro, segundo a Kuaishou.
Entre os principais concorrentes estão o Seedance, da ByteDance, dona do TikTok, o Veo, do Google, e modelos de geração de vídeo desenvolvidos pela OpenAI. As empresas disputam o mercado de criação de vídeos por inteligência artificial.
O Seedance é um modelo de inteligência artificial para geração de vídeos desenvolvido pela ByteDance. O modelo apresentado em 2026 também cria clipes de até 30 segundos e aceita múltiplas referências para orientar o resultado.
A Kling AI concluiu uma rodada de cerca de US$ 3 bilhões em julho, que avaliou a unidade em aproximadamente US$ 18 bilhões, segundo informações divulgadas pela Reuters. Entre os investidores estavam Tencent, Alibaba e Baidu.
No segundo trimestre, a unidade Kling AI faturou mais de 850 milhões de yuans, com crescimento superior a 200% em um ano, segundo o balanço da Kuaishou. O valor representa menos de 3% da receita total da empresa dona do Kwai no período.
A Kling AI pertence à Kuaishou, empresa chinesa que também controla o aplicativo de vídeos curtos Kwai. A ferramenta de inteligência artificial é uma das novas frentes de crescimento da companhia.
O lançamento aumenta a competição entre empresas chinesas e americanas no mercado de geração de vídeos por inteligência artificial. Com vídeos de até 30 segundos e suporte a múltiplas referências, o modelo se aproxima de recursos oferecidos por concorrentes como ByteDance, Google e OpenAI.