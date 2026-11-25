A antiga Ponte do Jaguaré, desativada desde o início dos anos 1970, pode voltar a ligar as duas margens do rio Pinheiros.

A Prefeitura de São Paulo abriu uma licitação para transformar a estrutura em uma travessia para pedestres e ciclistas, com mirante e ligação ao Parque Villa-Lobos.

A obra ajudaria a encurtar um trajeto que está no centro de outro projeto para a zona oeste da capital: aproximar os laboratórios da Cidade Universitária e do Butantã das empresas instaladas do outro lado do rio.

É nesse território que São Paulo quer consolidar seu Distrito de Inovação. Uma associação criada pela USP, pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), pela Prefeitura e pelo governo estadual vai organizar projetos conjuntos e buscar financiamento.

A estimativa é mobilizar cerca de R$ 350 milhões em 10 anos, diz André Aquino, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo e coordenador da implantação do distrito.

O valor é uma projeção de captação junto à iniciativa privada para quatro frentes: clima, energia, bioeconomia e cidades inteligentes. Os recursos devem financiar programas que aproximem empresas e grupos de pesquisa para desenvolver e testar soluções. As obras públicas e os empreendimentos imobiliários seguem com orçamentos próprios.

Como o distrito vai funcionar

Um distrito de inovação é uma área da cidade onde universidades, centros de pesquisa, startups e empresas trabalham em projetos comuns. Na prática, uma empresa pode levar um problema técnico à associação, que ajuda a identificar quais grupos de pesquisa têm condições de trabalhar nele. Os projetos podem usar laboratórios já instalados, e cada instituição mantém suas próprias regras de acesso, contratação e propriedade intelectual.

Em São Paulo, o núcleo científico está na Cidade Universitária e no entorno do Instituto Butantan. A área de influência passa pelo Jaguaré e chega, do outro lado do Pinheiros, à Vila Leopoldina e ao entorno do Parque Villa-Lobos, em Alto de Pinheiros. A região já atrai investimentos em tecnologia. O Google, por exemplo, inaugurou em 2026 um centro de engenharia no IPT com espaço para até 400 profissionais.

A articulação começou em julho de 2024, com um protocolo de intenções que também teve a participação do Instituto Butantan e da Fapesp. Em dezembro de 2025, os cinco fundadores constituíram a associação privada sem fins lucrativos, com governança própria e financiamento previsto por meio de contribuições de associados, doações e patrocínios.

Um dos primeiros acordos foi assinado com a Minerva University, de São Francisco. O memorando abre caminho para que alunos e pesquisadores da universidade americana trabalhem com instituições paulistas. Uma das propostas é usar inteligência artificial para antecipar enchentes e ondas de calor. A cooperação é um exemplo do tipo de projeto que a associação quer viabilizar.

A proximidade com os institutos pode ajudar empresas a transformar pesquisa em produtos e serviços. A associação também incluiu cerca de 20 comunidades no desenho da área de influência e busca apoio filantrópico para levar programas de ciência e tecnologia a jovens desses bairros.

Projeção da ciclopassarela do Jaguaré: antiga ponte do rio Pinheiros deve ganhar mirante e ligar o Jaguaré ao Parque Villa-Lobos. (Distrito de Inovação de SP/Divulgação)

O que muda no Jaguaré e na Vila Leopoldina

A próxima etapa é um plano urbanístico para os dois bairros, a ser elaborado pelo escritório americano Sasaki Associates. O estudo deve identificar terrenos e antigos galpões industriais que possam receber novos usos e orientar incorporadoras interessadas na região. Entre as propostas estão moradias para locação voltadas a estudantes e profissionais, comércio de rua e espaços de trabalho e pesquisa próximos às residências.

“As pessoas precisam caminhar, as pessoas precisam morar, as pessoas precisam interagir na área”, diz Aquino.

A associação ainda não tem uma estimativa consolidada de quantas unidades ou empreendimentos o plano pode gerar. Também conversa com a Prefeitura sobre os recursos do Plano de Intervenção Urbana (PIU) Arco Pinheiros, que prevê financiar intervenções públicas com valores pagos por incorporadoras para construir acima do limite básico dos terrenos.

A ciclopassarela do Jaguaré já tem licitação própria, conduzida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras no âmbito da Operação Urbana Consorciada Faria Lima. A obra tem valor de referência de R$ 133,5 milhões, incluindo a reserva para riscos.

A abertura das propostas foi remarcada para 17 de dezembro depois que uma auditoria preliminar do Tribunal de Contas do Município questionou itens do orçamento e dos estudos de engenharia.

Quais polos brasileiros servem de referência

Já há exemplos em outras capitais brasileiras onde centros de inovação ajudaram a revitalizar áreas que antes estavam ociosas. O plano de São Paulo, contudo, tem uma área delimitada significativamente maior.

Em Porto Alegre (RS), o Instituto Caldeira instalou um hub para empresas e startups na antiga fábrica da Renner, no 4º Distrito,região formada por cinco bairros na capital gaúcha.

Já em Recife (PE), o Porto Digital nasceu em 2000 no centro histórico e passou a abrigar empresas de tecnologia e economia criativa em imóveis recuperados.

A equipe paulista foi à capital de pernambuco estudar como o festival REC’n’Play atrai público para o centro histórico. A aposta em São Paulo é dar às instituições que já dividem a zona oeste mais ocasiões para trabalhar juntas. Para as empresas, isso significa acesso a pesquisadores e laboratórios. Para quem mora ou trabalha na região, o efeito mais visível pode começar por uma travessia sobre o Pinheiros.