Como a chinesa DiDi, dona da 99, quer acelerar o uso de carros elétricos no Brasil

RESUMO ＋ A gigante chinesa de mobilidade DiDi, dona da plataforma de transporte 99, pretende ampliar a eletrificação dos veículos cadastrados no Brasil com base na experiência acumulada na China. A 99 já reúne mais de 100 mil veículos elétricos e híbridos. A transição depende de preço, financiamento, infraestrutura de recarga e menor tempo parado para preservar a renda dos motoristas.

Pequim, China* — A eletrificação da frota de transporte por aplicativo depende de uma equação que vai além do preço dos veículos. Infraestrutura de recarga, custo de operação e tempo parado nas estações estão entre os fatores que determinam a velocidade dessa transição.

É nesse cenário que a gigante chinesa DiDi, dona da 99, pretende ampliar sua atuação no Brasil. A companhia quer aproveitar a experiência acumulada na China para desenvolver soluções de mobilidade no país, começando pela eletrificação dos veículos cadastrados na plataforma.

A reportagem visitou Pequim para conhecer de perto a operação da DiDi, onde foi possível entender como a mobilidade elétrica está integrada ao negócio.

Na China, os carros elétricos já representam a maior parte da quilometragem percorrida em corridas por aplicativo. A DiDi tenta levar parte desse conhecimento a outros mercados, mas enfrenta realidades diferentes em infraestrutura, oferta de veículos e condições econômicas.

Para Stephen Zhu, executivo da DiDi responsável pelos negócios internacionais, a expansão da eletrificação depende de adaptar o modelo a cada país.

“Acreditamos que, com o tempo, isso vai chegar a São Paulo, Cidade do México e Bogotá. De certa forma, essas cidades vão ainda mais longe do que a China foi”, diz.

O próximo passo é fazer essa transição avançar sem comprometer a renda dos motoristas e a viabilidade da operação. No Brasil, a 99 já reúne mais de 100 mil veículos de novas energias em sua plataforma. A categoria inclui veículos elétricos e híbridos, por isso o número não representa exclusivamente carros movidos a bateria.

A presença desses modelos é um ponto de partida para ampliar a eletrificação da operação. O desafio é tornar a mudança viável para uma base ampla de motoristas, que têm diferentes condições financeiras e trabalham em cidades com níveis distintos de infraestrutura.

A empresa também precisa considerar o comportamento dos próprios motoristas. A troca de um carro a combustão por um elétrico envolve uma decisão de investimento e depende da confiança na autonomia, na durabilidade da bateria e na possibilidade de revenda. Para quem depende do veículo como ferramenta de trabalho, qualquer incerteza pode adiar a mudança.

O modelo de mobilidade que a DiDi construiu na China

Na China, a DiDi opera um ecossistema que vai além das corridas por aplicativo. A companhia reúne serviços de táxi, transporte com motorista, caronas compartilhadas, bicicletas, soluções empresariais e transporte de cargas. Também atua em áreas ligadas ao abastecimento e à recarga de veículos elétricos.

A escala ajuda a explicar a experiência que a empresa pretende aproveitar em outros países. Em 2025, 74% da quilometragem das corridas por aplicativo na China foi realizada com veículos elétricos a bateria.

A infraestrutura de recarga é uma parte importante desse modelo. A DiDi informa operar uma rede que alcança 290 cidades chinesas, com mais de 74 mil estações e 280 mil conectores de recarga rápida. A empresa também já desenvolve essa estrutura fora da China. No México, local escolhido para os primeiros testes internacionais, a companhia já tem 40 estações públicas de recarga rápida em operação na Cidade do México e em Monterrey, em parceria com empresas locais.

A rede ajuda a enfrentar um dos principais obstáculos para motoristas que trabalham com aplicativos. O tempo gasto para carregar o veículo pode significar menos horas disponíveis para realizar corridas e, portanto, menor renda. Por isso, a expansão da frota elétrica depende também de pontos de recarga acessíveis e de soluções que reduzam o tempo de espera.

A conta dos carros elétricos para os motoristas

O custo de operação é um dos principais argumentos da DiDi para incentivar a adoção de veículos elétricos. Segundo Stephen Zhu, os modelos elétricos podem reduzir as despesas operacionais entre 30% e 60%, a depender das condições de uso.

“Os modelos elétricos reduzem o custo de operação entre 30% e 60%. Isso é renda real, dinheiro real para os nossos parceiros”, diz Zhu.

A economia com combustível e manutenção pode tornar o veículo elétrico mais atraente para quem passa muitas horas na rua. Mas o investimento inicial ainda pesa na decisão. O preço de compra, as condições de financiamento, a autonomia da bateria e o valor de revenda entram na conta dos motoristas e dos proprietários de frotas.

A recarga também interfere no resultado financeiro. Um motorista que precisa se afastar da operação por várias horas para carregar o carro perde oportunidades de realizar corridas. A disponibilidade de carregadores rápidos e a localização dos pontos de abastecimento são, portanto, parte da equação econômica.

Na avaliação da companhia, a transição depende de condições que variam de um mercado para outro. A oferta de modelos, a infraestrutura disponível, as políticas públicas e o poder de compra dos motoristas influenciam o ritmo de adoção. Por isso, a DiDi afirma que não pretende impor uma meta única para todos os países.

O futuro da mobilidade pode não ter motorista

Durante a viagem a Pequim, a EXAME percorreu por 25 minutos as ruas da cidade em um carro sem motorista. O veículo faz parte dos testes da DiDi com robotáxis, carros autônomos desenvolvidos em parceria com a GAC Aion, braço de veículos elétricos da montadora estatal chinesa GAC, que já atua no Brasil.

A nova geração do modelo, chamada R2, tem 33 sensores e tecnologia de direção autônoma de nível 4, que permite conduzir o veículo sem intervenção humana em áreas autorizadas.

A ideia da DiDi é integrar esses carros à plataforma de transporte por aplicativo, combinando robotáxis e veículos conduzidos por motoristas humanos.

Na prática, o passageiro poderá ser atendido por um carro autônomo ou por um motorista, de acordo com a disponibilidade da operação. O modelo já está em testes com passageiros em áreas de Pequim e Guangzhou.

A estratégia da DiDi envolve também a integração de diferentes formas de transporte. Na China, o consumidor pode combinar uma corrida de carro com uma viagem de transporte público ou o uso de uma bicicleta compartilhada. A companhia busca conectar esses serviços para facilitar deslocamentos e ampliar as opções disponíveis ao usuário.

Esse modelo faz parte de uma operação mais ampla na China, mas não significa que todos os serviços serão replicados no Brasil. A atuação internacional da DiDi tem características próprias, e a empresa afirma que os produtos precisam responder às necessidades de cada mercado.

Para a companhia, o desafio agora é transformar a experiência acumulada na China em soluções que façam sentido em outros países. No Brasil, a 99 é a principal porta de entrada para esse plano. A expansão dos carros elétricos e o avanço de tecnologias como a direção autônoma dependerão de uma combinação de preço, infraestrutura, regulação e ganhos concretos para quem trabalha nas ruas.