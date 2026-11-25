O crescimento das contratações de profissionais como pessoa jurídica tem criado uma nova etapa para as empresas: administrar contratos, notas fiscais, pagamentos e obrigações legais sem transformar o departamento de recursos humanos em uma operação burocrática.

Foi nesse mercado que o empreendedor Dario Perez criou a ContrataPJ, uma startup que centraliza a gestão de prestadores de serviço em uma única plataforma. Com cerca de 10 mil profissionais cadastrados e aproximadamente 250 empresas atendidas, a companhia projeta fechar em 2026 com R$ 4 milhões em receita anual recorrente.

A oportunidade surgiu dentro de um negócio que Perez já conhecia. À frente de uma consultoria e de uma operação contábil, ele percebeu que a maioria de seus clientes contratava profissionais PJ, mas não tinha ferramentas para administrar essas relações. Em 2023, decidiu vender a unidade de contabilidade e direcionar parte dos recursos para desenvolver a nova empresa. Para tirar o projeto do papel, captou cerca de R$ 600 mil com investidores-anjo.

"Dos meus quase 300 clientes, 90% contratavam prestadores de serviço. E eu, enquanto contador, não oferecia nada para ajudar esse cara a se organizar. Ele fazia isso de qualquer forma", diz Perez.

O próximo passo é ampliar a base de clientes, abrir o aplicativo da startup para demais prestadores de serviço e avançar em novos mercados. O plano envolve aumentar os canais de vendas, reforçar a presença nas regiões Sudeste e Sul e expandir a atuação no setor de saúde.

Como nasceu a ContrataPJ

A ideia da ContrataPJ começou a ganhar forma em 2023, quando Perez decidiu procurar uma nova oportunidade de negócio. Apesar de a consultoria que havia fundado crescer entre 20% e 30% ao ano, o empreendedor enxergava limitações no modelo de prestação de serviços.

O negócio dependia muito de sua atuação, sendo pouco escalável. Ao mesmo tempo, ele ajudava clientes a crescer, estruturar operações e até preparar empresas para uma venda, mas não estava aplicando esse conhecimento em um negócio próprio de tecnologia.

A decisão foi seguir um roteiro que costumava recomendar aos clientes: analisar a carteira, identificar problemas recorrentes e procurar uma solução que pudesse ser replicada.

Perez estabeleceu quatro critérios para escolher a oportunidade. Queria encontrar um problema operacional que as empresas tivessem dificuldade de resolver, um mercado grande e pouca concorrência.

A análise dos aproximadamente 300 clientes da consultoria apontou para a gestão de profissionais PJ. Segundo o empreendedor, cerca de 90% das empresas de sua carteira contratavam prestadores de serviço, mas não tinham processos específicos para administrar esses profissionais.

Os problemas apareciam em diferentes etapas. Contratos eram encontrados na internet, notas fiscais eram cobradas pelo WhatsApp e informações sobre a regularidade dos fornecedores nem sempre eram verificadas. Além do trabalho operacional, havia receio de cometer erros nas obrigações fiscais e jurídicas.

"Ele fazia um contrato que achava na internet, cobrava nota pelo WhatsApp, mandava e-mail, não sabia se aquilo estava em conformidade e tinha medo de estar fazendo tudo errado", diz.

A partir dessa constatação, Perez decidiu criar um sistema para centralizar as etapas da contratação. A tese também considerava o tamanho do mercado, que já cresceu. Hoje, o Brasil conta com 25 milhões de empresas ativas, cerca de 78% são microempresas individuais (MEI).

Como a ideia foi estruturada

A estruturação da ContrataPJ começou em 2024. Antes de procurar investidores, Perez desenvolveu uma versão inicial do produto e buscou clientes dispostos a pagar pela solução. Conseguiu fechar aproximadamente dez contratos e, com essa validação inicial, procurou investidores-anjo de sua rede de contatos.

A rodada levantou um investimento de cerca de R$ 600 mil, utilizados para desenvolver a plataforma e estruturar a equipe. No começo, a operação contava basicamente com Perez e um desenvolvedor. O próprio fundador participou das primeiras vendas.

A operação comercial começou entre fevereiro e março de 2025. Para conquistar os primeiros clientes, ele recorreu principalmente à carteira de relacionamentos construída durante os anos de consultoria. A abordagem inicial foi direta. "A forma mais fácil que achei de vender foi pegar o telefone e oferecer o produto. O que me fez vender foi isso", diz.

Com a expansão da base, a startup estruturou uma operação comercial com diferentes canais. Hoje, trabalha com eventos, marketing de conteúdo, anúncios pagos e prospecção ativa. Também pretende ampliar a presença de influenciadores e investir em conteúdo educativo sobre a contratação de profissionais PJ, especialmente com a abetura do aplicativo para prestadores de serviços.

Como funciona a plataforma de gestão de PJ

A ContrataPJ reúne ferramentas para acompanhar a relação entre contratante e prestador desde o cadastro até o pagamento.

Na entrada, a plataforma verifica informações cadastrais do CNPJ, enquadramento tributário e regularidade fiscal. Ainda oferece consultas de antecedentes criminais, trabalhistas e fiscais para apoiar a análise dos fornecedores.

Na etapa contratual, a empresa pode enviar documentos preparados pelo próprio departamento jurídico ou utilizar um agente de inteligência artificial para gerar contratos e avaliar documentos existentes. A assinatura eletrônica também acontece dentro do sistema.

Depois da contratação, a ferramenta organiza as atividades e as notas fiscais que precisam ser emitidas. A empresa pode informar quais serviços foram realizados, os valores envolvidos, os códigos de atividade e os prazos para envio dos documentos.

No financeiro, as notas aprovadas podem ser consolidadas em uma remessa de pagamentos. Em vez de realizar transferências individualmente, a empresa faz um pagamento via Pix pela plataforma, que distribui os valores aos prestadores e disponibiliza os comprovantes de cada operação.

A solução oferece ambientes específicos para os departamentos jurídico e contábil acompanharem os documentos e as movimentações. A intenção é auxiliar essas áreas, e não substituir o trabalho dos profissionais.

Outro ponto é a adaptação à reforma tributária. A empresa afirma que a plataforma já está preparada para acompanhar informações relacionadas aos créditos e débitos tributários das operações com prestadores.

Aplicativo quer alcançar prestadores fora da plataforma

A ContrataPJ também desenvolveu um aplicativo voltado aos profissionais contratados. Nele, o prestador pode abrir uma empresa, emitir notas fiscais, pagar impostos, assinar contratos e acompanhar os pagamentos recebidos.

A ferramenta surgiu de uma dificuldade identificada pela startup: muitos pequenos prestadores têm problemas para manter o CNPJ regular e organizar suas obrigações. Isso afeta as empresas contratantes, que dependem da documentação dos fornecedores para manter seus próprios processos em ordem.

O aplicativo oferece serviços adicionais, como contabilidade digital, terapia, telemedicina e acesso a redes de academias.

“Queremos que seja como um marketplace do prestador, ampliando as funcionalidades com a oferta de cursos e a disponibilização de plano de saúde e seguro de vida”, afirma Perez. “A plataforma se apoia em três pilares: gestão de riscos, eficiência na administração dos prestadores de serviço e oferta de vantagens para os profissionais contratados”, diz.

Até então, o acesso estava restrito aos prestadores vinculados às empresas clientes da ContrataPJ. A próxima etapa é abrir o aplicativo para qualquer profissional, mesmo aqueles que não trabalham para uma companhia atendida pela startup.

Segundo Perez, entre 4 mil e 5 mil prestadores já demonstraram interesse em continuar utilizando os serviços independentemente da relação com a empresa contratante.

Empresas de serviços são os principais clientes

No início, Perez imaginava que empresas de tecnologia seriam o principal público da ContrataPJ. A experiência comercial mostrou outro cenário.

Consultorias, empresas de treinamento, educação, saúde e transporte passaram a ter maior participação na carteira de clientes. A startup já atende aproximadamente 16 a 18 setores, mas pretende reforçar a atuação na área de saúde para o próximo ano.

A expansão geográfica também está nos planos. Embora a companhia já tenha clientes em diferentes estados, sua presença comercial começou mais concentrada no Sudeste. A estratégia agora é aprofundar a atuação na região e ampliar os investimentos em marketing no Sul do país.

Para sustentar o crescimento, a empresa também precisou estruturar sua equipe. Perez aponta a formação das lideranças comerciais e de atendimento como uma das principais conquistas da operação.

"Eu acho que o maior desafio é continuar dobrando de tamanho, entender os melhores canais e saber onde a gente vai colocar o orçamento de forma correta para colher esses resultados", diz.

O atendimento também é tratado como parte da estratégia de produto. A empresa afirma responder às solicitações dos prestadores em menos de 60 segundos e quer reduzir esse tempo para 15 segundos. Segundo o fundador, os contatos são feitos por pessoas, sem o uso de inteligência artificial no primeiro atendimento.

“Não abrimos mão disso, porque entendemos que nosso produto exige um nível de atendimento e de especialização superior ao de uma solução convencional. Essa é uma diferença importante em relação ao que existe no mercado”, afirma Perez.

Como a ContrataPJ espera dobrar de tamanho

A ContrataPJ projeta alcançar R$ 4 milhões em receita anual recorrente em 2026. Para o próximo ano, o objetivo é chegar a uma base entre 20 mil e 25 mil prestadores e faturar entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões.

Para isso, a startup terá de ampliar a distribuição comercial e convencer mais empresas a centralizar processos que muitas vezes continuam espalhados entre diferentes departamentos e sistemas.

O empreendedor também tem uma ambição de longo prazo: construir uma companhia que possa ser vendida no futuro. A experiência com consultorias e investimentos em startups contribuiu para essa visão. "É um negócio para exit. É um negócio que a gente pensa em vender em algum futuro próximo", afirma.

A intenção é levar a ContrataPJ para além do mercado brasileiro e, futuramente, alcançar outros países que utilizam profissionais brasileiros como força de trabalho.