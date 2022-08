65 franquias baratas para empreender a partir de R$ 6 mil em 2022

O setor de franquias brasileiro está em plena recuperação. Os dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostram que o mercado faturou R$ 43 bilhões nos primeiros três meses do ano e que as microfranquias foram um canal importante nessa alavancada, se tornando, assim, oportunidades de custos mais acessíveis e em diferentes segmentos.

De olho nas oportunidades para empreendedores, conheça 65 redes de franquias que possuem modelo de negócios mais enxuto, com investimentos de até R$105 mil.

Alimentação

Minha Quitandinha

A rede de minimercados autônomos Minha Quitandinha atua com base no conceito de honest market, operando 24 horas por dia, sete dias por semana e sem a necessidade de intermediários para a realização das compras. Ao todo, a marca oferece ao consumidor uma média de 700 produtos, desde congelados a itens de limpeza e higiene pessoal.

Investimento inicial total: a partir de R$ 42 mil incluindo taxa de franquia e instalação.

a partir de R$ 42 mil incluindo taxa de franquia e instalação. Retorno do investimento: 10 a 18 meses.

Boali

A mistura das palavras boa e alimentação deram origem a identidade da Boali, rede 100% brasileira com o propósito de universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. A marca tem diferentes modelos de negócios, desde modelos móveis até quiosques e lojas físicas.

Investimento inicial total: a partir de R$105 mil no modelo fresh.

a partir de R$105 mil no modelo fresh. Previsão de retorno: até 18 meses.

Casa de Bolos

A maior rede e pioneira no segmento de bolos caseiros oferece um cardápio com mais de 100 sabores de bolos nas suas mais de 400 unidades em operação.

Investimento inicial total: R$ 95 mil incluindo taxa de franquia e implantação.

R$ 95 mil incluindo taxa de franquia e implantação. Previsão de retorno: 24 meses

Mr. Fit

A franquia oferece refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. A rede está presente em 24 estados brasileiros e em processo de internacionalização para fincar sua bandeira na Europa e EUA.

Investimento inicial total: a partir de R$ 6 mil incluindo taxa de franquia.

a partir de R$ 6 mil incluindo taxa de franquia. Retorno do investimento: 4 a 12 meses

Menu Poke

A rede de fresh food foi criada para acompanhar a tendência de alimentação saudável com opções veganas, vegetarianas e que atendem qualquer tipo de intolerância alimentar em um produto modular, montado a partir da escolha de cada cliente. Outros produtos como pratos quentes, pratos exclusivos da marca, sobremesas saudáveis e sucos funcionais compõem o cardápio.

Investimento inicial total: dark kitchen a partir de R$ 65 mil incluindo taxa de franquia.

dark kitchen a partir de R$ 65 mil incluindo taxa de franquia. Retorno do investimento: 9 a 15 meses.

Sterna Café

O modelo Dark Kitchen oferece cozinha a partir de 10m², habilitada para o preparo do menu da rede, sem relacionamento físico com a clientela. O negócio é focado no preparo e entrega, dispensando área para atendimento de salão.

Investimento total: R$ 89.750,00 incluindo a taxa de franquia.

R$ 89.750,00 incluindo a taxa de franquia. Retorno do investimento: 18 a 36 meses.

Sucos S/A

Sendo franquia de alimentação saudável, a Sucos S/A oferece uma variedade de sucos, saladas, açaís, sanduíches naturais e tapiocas. Durante a pandemia, a rede ampliou sua atuação no delivery e expandiu fortemente em shoppings.

Investimento inicial total: R$105 mil incluindo taxa de franquia, capital de giro e instalação do quiosque.

R$105 mil incluindo taxa de franquia, capital de giro e instalação do quiosque. Retorno do investimento: 22 a 30 meses.

Yogoberry

Na Yogoberry, rede de franquias de iogurte congelado, o papel do franqueado é gerenciar e administrar a unidade franqueada do ponto de vista operacional, comercial e administrativo.

Investimento inicial total: Modelo carrinho R$105 mil incluindo a taxa de franquia.

Modelo carrinho R$105 mil incluindo a taxa de franquia. Retorno do investimento: 18 a 24 meses.

Rede Nação Verde

Rede Nação Verde é uma rede de lojas de produtos naturais cujo objetivo é mais do que apenas comercializar itens do ramo, procurando levar novos hábitos para as pessoas, transformando vidas e comunidades, uma por vez.

Investimento inicial total: a partir de R$ 11.900 mil no modelo digital

a partir de R$ 11.900 mil no modelo digital Retorno do investimento: 6 a 16 meses.

Coxinha no Pote

Priorizando a diversificação de produtos baratos e com qualidade superior aos concorrentes, a Coxinha no Pote, franquia de fast-food especialista em mini coxinha, também comercializa outros produtos como brownie, churros e empanadas.

Investimento inicial total: a partir de R$ 65 mil incluindo taxa de franquia.

a partir de R$ 65 mil incluindo taxa de franquia. Retorno do investimento: 12 a 18 meses.

Saúde, Beleza e Bem-estar

Emagrecentro

Reconhecida como uma das maiores redes de emagrecimento e estética corporal do Brasil, a Emagrecentro está há 35 anos no mercado e conta com uma metodologia de emagrecimento própria chamada Método 4 Fases: detox, redox, reindox e equilíbrio. Atualmente, a rede que oferece tratamentos a preços acessíveis, conta operações no Brasil e nos Estados Unidos, com a bandeira Best Shape.

Investimento inicial total: a partir de R$100 mil incluindo capital de instalação e taxa da franquia.

a partir de R$100 mil incluindo capital de instalação e taxa da franquia. Retorno do investimento: 6 a 12 meses.

Yes! Cosmetics

A Yes! Cosmetics é uma rede que atua com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagem e acessórios, além de linha assinada por Sabrina Sato. Investindo em produtos de alta qualidade com preços acessíveis, a marca acompanha as principais tendências mundiais no desenvolvimento de itens que não são testados em animais, tendo mais da metade de seu portfólio composto por produtos veganos.

Investimento inicial total: Modelo cápsula a partir de R$70 mil incluindo equipamentos, estoque, sistemas e frete.

Modelo cápsula a partir de R$70 mil incluindo equipamentos, estoque, sistemas e frete. Retorno do investimento: Prazo de 15 a 18 meses.

Botocenter

A franquia de estética especializada na aplicação de toxina botulínica tem como proposta popularizar esses serviços com qualidade e custo-benefício para os públicos das classes B e C. O centro também oferece preenchimento labial, peeling, bioestimulador de colágeno, entre outros tratamentos.

Investimento inicial: a partir de R$97 mil no modelo store in store, incluindo taxa de franquia, obra e comunicação visual, equipamentos gerais, insumos descartáveis, e despesas pré-operacionais.

a partir de R$97 mil no modelo store in store, incluindo taxa de franquia, obra e comunicação visual, equipamentos gerais, insumos descartáveis, e despesas pré-operacionais. Retorno do investimento: de 12 a 24 meses.

Home Angels

Home Angels é a maior rede de cuidadores de idosos supervisionados da America Latina, sendo pioneira e referência no segmento. As franquias prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias.

Investimento inicial total: entre R$45mil (Light) a R$ 89 mil (Premium)

entre R$45mil (Light) a R$ 89 mil (Premium) Retorno do investimento: a partir de 12 meses

Acesso Saúde

Pioneira no sistema de clínicas populares no país, a Acesso Saúde se apresenta como alternativa acessível e inclusiva para classes sociais mais populares. A franquia tem cobertura de diversas especialidades e oferece exames, serviços odontológicos, centro de vacinação, psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia e tratamentos.

Investimento inicial total: R$96.129,38 incluindo capital de giro, taxa de franquia e instalação.

R$96.129,38 incluindo capital de giro, taxa de franquia e instalação. Retorno do investimento: a partir do 16.° mês.

GOU Odonto

A rede de franquias de clínicas odontológicas possui modelos específicos para dentistas. Na prática, o dentista foca no atendimento enquanto a rede repassa todos os treinamentos e transferência de Know-How para a gestão da clínica.

Investimento inicial total : a partir de R$30 mil incluindo taxa de franquia e instalações.

: a partir de R$30 mil incluindo taxa de franquia e instalações. Retorno do investimento: 3 meses

Odontolatina

Sendo rede de clínicas odontológicas, a Odontolatina atende todas as especialidades da odontologia com ênfase em tratamentos estéticos. A marca oferece 4 modelos de clínicas com baixo investimento, espaço de 25m² e uma cadeira odontológica para atendimento.

Investimento inicial total: a partir de R$29 mil com taxa de franquia inclusa.

a partir de R$29 mil com taxa de franquia inclusa. Retorno do investimento: de 6 a 24 meses.

Cuidare

Entre as diversas atividades desempenhadas pelo franqueado, as principais responsabilidades são a seleção, treinamento, coordenação, supervisão e da equipe de cuidadores da unidade, todos com o curso de técnico de enfermagem.

Investimento inicial total: a partir de R$35 mil incluindo taxa de franquia, custos com abertura de empresa e investimento em marketing para lançamento da unidade.

a partir de R$35 mil incluindo taxa de franquia, custos com abertura de empresa e investimento em marketing para lançamento da unidade. Retorno do investimento: de 12 a 18 meses

Cicatrimed

Especializada em prevenção e tratamento de feridas, a marca disponibiliza três modelos de negócios: o ambulatorial, hospitalar e domiciliar, podendo uma franquia aplicar os três modelos em conjunto.

Investimento inicial total: a partir de R$55 mil para modelo home-based, com instalação, equipamentos e estoque inicial inclusos.

a partir de R$55 mil para modelo home-based, com instalação, equipamentos e estoque inicial inclusos. Retorno do investimento: 12 meses

Espaço Make

A rede de franquias especializada na comercialização de itens de maquiagem tem como propósito oferecer os mais diversos produtos de beleza a preços populares.

Investimento inicial total: R$ 95 mil incluindo taxa de franquia.

R$ 95 mil incluindo taxa de franquia. Retorno do investimento: Entre 12 e 18 meses.

Serviços automotivos

DryWash

Sendo uma rede especializada em serviços e produtos de limpeza, higienização e reparo de pintura automotiva, a DryWash é pioneira mundial no método de lavagem a seco. A tecnologia desenvolvida pela empresa é 100% nacional e sustentável, pois não demanda uso de água nos procedimentos, não gera detritos, e seu modelo de negócio proporciona renda tanto para micro quanto para pequenos empreendedores.

Investimento inicial: R$63 mil no modelo loja incluindo taxa de franquia.

R$63 mil no modelo loja incluindo taxa de franquia. Retorno do investimento: 12 a 24 meses.

UltraEco

A rede de lavagem ecológica e delivery de veículos utiliza a lavagem a seco, trocando a água pela cera e, desta forma, economizando mais de 300 litros de água por lavagem.

Investimento inicial total: a partir de R$15.500 com material inicial e taxa de franquia inclusos.

a partir de R$15.500 com material inicial e taxa de franquia inclusos. Retorno do investimento: 6 a 18 meses dependendo do modelo de negócio.

Serviços e outros negócios

CotaFácil

A maior rede de franquias de consórcio e seguros do Brasil atende as necessidades e o bolso de pessoas que têm o desejo de se tornarem donos do seu próprio negócio, oferecendo consórcios, soluções financeiras, seguro saúde, cartas contempladas, seguro auto frota, entre outros.

Investimento inicial total: a partir de R$13.997,00 incluindo taxa de franquia no modelo home-based.

a partir de R$13.997,00 incluindo taxa de franquia no modelo home-based. Retorno do investimento: prazo de 6 a 12 meses.

CredFácil

A rede atua no ramo de empréstimos e financiamentos consignados, oferecendo soluções financeiras para quem precisa de crédito.

Investimento inicial total: a partir de R$17.880,00 incluindo taxa de franquia.

a partir de R$17.880,00 incluindo taxa de franquia. Retorno do investimento: 6 meses

Prospecta Analytica

A Prospecta Analytica é solução de Big Data que fornece informações sobre as principais empresas, profissionais e lojistas nas áreas da saúde, agronegócio, construção civil e business no Brasil. Na plataforma digital, é possível encontrar dados como fornecedores, endereços, serviços e atividades de cada setor. Os clientes acessam as informações a partir de uma assinatura mensal.

Investimento inicial total: a partir de R$50 mil incluindo taxa de franquia.

a partir de R$50 mil incluindo taxa de franquia. Retorno do investimento: até 6 meses.

BidonCred

A rede comercializa seguros e créditos em nas áreas de acidentes pessoais, empresarial, condomínios, responsabilidade civil, risco de engenharia, imobiliário, caminhão, motos, frotas de veículos, automóvel e seguro de vida. Além disso, ela também lida com empréstimo consignado, crédito empresarial, consórcio, financiamentos, entre outros.

Investimento inicial total: a partir de R$15.590,00 no modelo home office, com taxa de franquia, capital de giro e taxa de instalação inclusos.

a partir de R$15.590,00 no modelo home office, com taxa de franquia, capital de giro e taxa de instalação inclusos. Retorno do investimento: 2 a 3 meses

Rural Pago

A plataforma tecnológica multinegócios que conecta clientes, franqueados, instituições financeiras, seguradoras e fornecedores, conta com um modelo único e inovador no agronegócio por oferecer quatro tipos de serviços em uma única estrutura: consórcio, seguro, crédito rural e energia solar fotovoltaica.

Investimento inicial total: R$53.046,25 incluindo taxa de franquia, instalação e capital de giro.

R$53.046,25 incluindo taxa de franquia, instalação e capital de giro. Retorno do investimento: a partir de 3 meses.

Dot Bank

O banco digital é voltado para empresas que desejam automatizar processos, como o de pagamentos e recebimentos. Através da integração com o software de gestão, a conciliação automática favorece o ganho de performance no dia a dia.

Investimento inicial total: Modelo Light R$2.212,00 incluindo taxa de franquia, capital de giro e taxa de instalação.

Modelo Light R$2.212,00 incluindo taxa de franquia, capital de giro e taxa de instalação. Retorno do investimento: 03 a 12 meses

Sonhagro

Pioneira especializada em soluções completas de crédito rural, a rede visa facilitar os processos burocráticos para os produtores, atuando no gerenciamento de suas negociações e na execução dos projetos técnicos que os bancos exigem.

Investimento inicial total: a partir de R$23.690,00 com taxa de franquia e capital de giro inclusos.

Retorno do investimento: entre 4 a 12 meses

CasaGroup

A empresa de Vending Machines já se tornou a maior referência do mercado. No Brasil, as operações começaram em 2020 e já contam com mais de 170 máquinas próprias instaladas e mais de 50 franquias de marcas como Disney, Grendene, Piticas, Panini, Nutty Bavarian, entre outras.

Investimento total inicial: a partir de R$25 para uma máquina.

Prazo de retorno: entre 18 e 24 meses.

Prudential do Brasil

A Maior seguradora independente no segmento de pessoas do Brasil contém, atualmente, 32 pontos de apoio distribuídos por nove estados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país.

Investimento inicial total: R$45 mil inclundo taxa de franquia, custos iniciais, equipamentos e capital de giro.

Retorno do investimento: inferior a 6 meses.

NTW Contabilidade e Gestão Empresarial

A marca é uma rede contábil com mais de 230 unidades no Brasil e presença no continente africano.

Investimento inicial total: a partir de R$ 8.195,00 no modelo Start (inclui taxa de franquia e de marketing e royalties.

Retorno do investimento: entre 12 e 24 meses

Seguralta

Com mais de 53 anos de mercado, a Seguralta é a maior rede de franquias de seguros no Brasil com mais de 1.700 unidades.

Investimento inicial total: a partir de R$35.000

Retorno do investimento: 12 meses

Casa e Construção

Franquia Sollar Energy

A empresa atua no segmento de soluções em energia fotovoltaica e tem como missão oferecer energia renovável que respeita o meio ambiente para todas as casas e empresas do Brasil.

Investimento inicial total: a partir de R$23.997,00 com taxa de franquia, computador celular e impressora inclusos.

Retorno do investimento: até 4 meses

Bikasa Negócios Imobiliários

A rede foi a primeira franquia imobiliária do Brasil a ser exclusivamente digital, com custos fixos e maior rentabilidade por parte do corretor, que ganha 100% de comissão e trabalha home office.

Investimento inicial total: a partir de R$10.597,00 com taxa de franquia, taxa de instalação e capital de giro inclusos.

Retorno do investimento: 2 a 5 meses.

Projeto Solar

A rede de franquias trabalha com soluções de energia solar e realiza tanto a estruturação para grandes empresas quanto para residências. Em modelo home-based, na prática, o franqueado realiza a prospecção de novos clientes e utiliza o Know-How da franqueadora para a estruturação. Não há necessidade do franqueado ser engenheiro ou trabalhar no setor, mas sim do mesmo ter excelentes habilidades para construir relacionamentos.

Investimento inicial total: R$ 34 mil incluindo taxa de franquia, implantação, marketing digital e drone.

Retorno do investimento: 12 meses.

Blue Sol Energia Solar

A Blue Sol Energia Solar é uma rede de franquias de energia solar fotovoltaica onde o franqueado atua home-based e se dedica ao relacionamento com os clientes, venda de sistemas de energia solar fotovoltaica, e a avaliação técnica do local de instalação. Enquanto isso, a franqueadora desenvolve os projetos, instala os sistemas, faz a homologação e conexão à rede elétrica.

Investimento inicial total: R$25 mil com taxa de franquia inclusa.

Retorno do investimento: 4 meses.

Love Gifts

A marca tem estilo próprio e oferece muitas opções de presentes e decorações criativas para diversos públicos, contando com um excelente mix de produtos e atendimento eficaz para agradar os mais variados gostos.

Investimento inicial total: R$25.500,00 incluindo taxa de franquia, estoque inicial, software.

Retorno do investimento: 12 meses

BRCondos

A empresa desenvolveu um modelo de administração de condomínios totalmente inovador e baseado em tecnologia. Através de uma plataforma online, todas as unidades da BRCondos e os clientes são conectados com a Central de Processamento (BPO), que fica em Joinville.

Investimento inicial total: R$100 mil incluindo taxa de franquia e de propaganda.

Retorno de Investimento: 24 a 36 meses.

Kinsol

A rede tem a missão de levar ao cliente a satisfação de gerar a sua própria energia de forma limpa, com liberdade de escolha, para fazer parte de um mundo mais sustentável.

Investimento inicial total: R$23 mil incluindo taxa de franquias, royalties e propaganda.

Retorno de investimento: 6 meses.

Limpeza e conservação

CleanNew

Sendo uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil, a CleanNew atua em formato home-based — ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa.

Investimento inicial total: a partir de R$34 mil com equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia inclusos.

Retorno do investimento: A partir de 6 meses.

Doutor Sofá

A rede é especializada em limpeza de estofados em geral, e atualmente contém unidades em 25 estados mais o Distrito Federal, além de ter iniciado a expansão internacional na Espanha, Estados Unidos e em breve Portugal.

Investimento inicial total: a partir de R$32 mil incluindo taxa de franquia, capital de giro e estoque inicial para o primeiro mês de operação.

Retorno do investimento: 6 meses.

Casa Escritório Limpo

Com serviço enxuto que prima pela qualidade e agilidade, a marca atende casas, apartamentos e escritórios em geral. Como uma alternativa para empresas que não disponibilizam recursos para ter um funcionário destinado a este serviço, a rede dispõe um serviço direcionado a pequenos espaços com o intuito de oferecer uma operação mais barata ao contratado e ao contratante.

Investimento inicial total: a partir de R$ 15 mil com taxa de franquia e material inicial inclusos.

Retorno do investimento: média de 8 a 11 meses.

Mary Help

A rede é especializada no agenciamento de diaristas para trabalho residencial e empresarial e está não só presente em 13 estados brasileiros, mas também no processo de expansão.

Investimento inicial total: a partir de R$30 mil incluindo taxa de franquia, capital de giro e custos de instalação.

Retorno do investimento: 12 até 14 meses.

Maria Brasileira

Sendo a maior franquia de limpeza residencial e corporativa não só do Brasil, mas da América Latina, a Maria Brasileira oferece serviços como faxina residencial e empresarial, passadoria e limpeza pós-obra.

Investimento inicial total: a partir de R$39.600,00 com taxa de franquia inicial, capital de giro e aquisição de equipamentos e materiais necessários para a implantação do negócio inclusos.

Retorno do investimento: 14 meses

Serviços Educacionais

The Kids Club

A rede de microfranquias criada na Inglaterra e presente no Brasil há 28 anos é especializada no ensino de inglês para crianças dos 18 meses aos 12 anos. Além do método exclusivo, a rede oferece certificação internacional para os alunos. Os franqueados podem operar com unidade física ou em formato home-based, em parceria com escolas e outros estabelecimentos.

Investimento inicial total: Modelo home-based por R$ 23 mil incluindo taxa de franquia.

Retorno do investimento: 18 a 24 meses

Park Education

Sendo uma rede especializada em educação bilíngue, a Park Education investe em novos programas educacionais, oferecendo cursos que vão desde idiomas a negócios como marketing, criatividade, empreendedorismo, tecnologia e soft skills.

Investimento inicial total: R$55 mil no modelo Light, com taxa de franquia, despesas pré-operacionais, reforma simples, marketing inicial e mobiliário inclusos.

Retorno do investimento: de 18 a 24 meses

SuperGeeks

SuperGeeks é uma escola de programação e robótica que ensina ciência da computação a partir do desenvolvimento de games, do conhecimento em robótica, realidade virtual e aumentada, inteligência artificial e criação de aplicativos e sistemas web, para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos.

Investimento inicial total: Modelo Micro a partir de R$14 mil, com taxa de franquia, suporte de marketing e equipamentos, inclusos.

Retorno do investimento: em média de 12 a 24 meses.

IP School

A rede oferece aulas particulares de inglês personalizadas conforme as necessidades dos alunos.

Investimento inicial total: R$41.500,00 com taxa de franquia e capital de giro inclusos.

Retorno do investimento: De 10 a 15 meses.

Minds Idiomas

Sendo a primeira rede a implantar o ensino do inglês em tablets mantendo os livros físicos, a Minds Idioma tem consciência que a forma de aprendizado de cada criança e adulto é individual e conta especialistas em captação de conteúdo.

Investimento inicial total: R$69 mil no Modelo PP

Retorno do investimento: 18 meses

Top English

A franquia é uma escola de inglês home-based que oferece aulas com uma metodologia única, focada na conversação, que podem ser presenciais ou online, com os professores indo até os alunos.

Investimento inicial total: R$48 mil com taxa de franquia e capital de giro já inclusos.

Retorno do investimento: De 12 a 18 meses.

Via Certa Educação Profissional

A rede de franquias tem atuação no mercado de cursos profissionalizantes com uma metodologia Flex, promovendo aulas individualizadas e vivenciais. A marca possui uma grade com mais de 40 cursos de diversos segmentos voltados para estudantes e adultos com idade ilimitada.

Investimento inicial total: a partir de R$91.390,00 incluindo taxa de franquia e taxa de instalação.

Retorno do investimento: de 12 a 24 meses.

Monitorias Reforço Escolar

O diferencial da marca são as aulas individuais e ao vivo com professores com habilidades pedagógicas e que despertam o interesse do aluno. A marca possui 4 modelos de negócios e o papel do franqueado é realizar a prospecção de novos alunos com divulgação e marketing, agendar aulas, e acompanhar as etapas do agendamento: solicitação, confirmação, e finalização.

Investimento inicial total: R$7.990,00 com o direito de uso da marca, acesso ao software e capital de giro inclusos.

Retorno do investimento: 8 a 18 meses, dependendo do modelo de negócios.

Twice

A microfranquia de ensino bilíngue oferece, por meio de um sistema eficiente, material didático completo, autoral e lúdico, para as escolas que desejam ter uma educação bilíngue.

Investimento inicial total: a partir de R$80 mil com taxa de franquia, royalties e capital de giro incluídos.

Retorno de Investimento: 24 meses.

Comunicação, Informática e Eletrônicos

Vilesoft

Sendo a primeira franquia de gestão de software de gestão empresarial do Brasil, com 30 anos de expertise e unidades no Brasil e nos Estados Unidos, a rede produz e fornece softwares de gestão empresarial ERP para empresas privadas de portes e segmentos diferentes, como o setor de Transportes – TMS, Avicultura, Indústria, Telemarketing de Arrecadação, Recursos Humanos, Controladoria e serviços.

Investimento inicial total: a partir de R$ 9.900.00 incluindo taxa de franquia.

Retorno do investimento: de 6 a 36 meses.

Campinas Celulares

A rede de franquias de assistência técnica multimarcas é especializada na manutenção de celulares, smartphones e tablets nacionais e importados. As lojas oferecem também uma gama completa de acessórios para informática, gamers, celulares, smartphones e tablets.

Investimento inicial total: a partir R$ 85 mil com taxa de franquia inclusa.

Retorno do investimento: a partir do 6 mês.

Artes Filmes

A franquia de produtora de vídeos trabalha com os serviços de streaming (lives), live commerce, podcast e locação de equipamentos para empresas. A rede conta uma plataforma que conecta mais de 400 profissionais homologados (locutores, produtores, operadores de câmera, assistente e casting) em seu banco de dados, desta forma o franqueado não precisa se preocupar com funcionários.

Investimento inicial total: R$ 30 mil para o modelo home-based com taxa de franquia e capital de giro inclusos.

Retorno do investimento: 12 a 16 meses

CargaPhone

A rede de totem de recarga de celular com mídia indoor permite que o usuário carregue seu smartphone no estabelecimento e seja impactado pelos anúncios de outras empresas. O consumo inteligente ajuda a economia local a ser fomentada, gerando um ciclo benéfico para o comércio da região.

Investimento inicial total: R$14.900,00 incluindo a taxa de franquia.

Retorno do investimento: 6 meses

Gigatron Franchising

A franquia se destaca pela inovação e qualidade de seus produtos e serviços dentro da área de TI, especialmente ao que se refere a softwares. Com o uso de uma metodologia própria, o crescente desenvolvimento do negócio e a propagação de um serviço inovador criado pela empresa – o Software de Gestão Giga ERP.

Investimento inicial total: a partir de R$2.500 incluindo taxa de franquia e capital de giro.

Retorno do investimento: 1 a 12 meses

Marketing Bag

A franquia de publicidades feitas em sacos de pão ecológicos oferece aos franqueados um modelo de franquia e home-based com fácil implantação e alta rentabilidade.

Investimento inicial total: R$5.500,00 com taxa de franquia inclusa.

Retorno do investimento: 1 a 4 meses.

Qyon Tecnologia

Na rede, que oferece soluções de tecnologia com inteligência artificial para gestão de negócios, o franqueado opera home-based e se torna consultor de gestão e tecnologia com IA para empresas dos mais variados segmentos e escritórios de contabilidade.

Investimento inicial total: a partir de R$ 10.625,00 com taxa de franquia inclusa.

Retorno do investimento: 6 meses.

SmartComm

Primeira rede brasileira de franquia especializada em comunicação inteligente no Brasil com soluções e vantagens voltadas à redução de custo, otimização do processo atual das empresas, inovação e tecnologia, através de envios de mensagens corporativas e notificações através de SMS, WhatsApp, pesquisa de satisfação e chatbot.

Investimento inicial total: R$24.999,00 com taxa de franquia inclusa.

Retorno do investimento: 10 a 12 meses.

Guia-se

A marca de agências digitais brasileiras que investe constantemente em tecnologia e novidades para sua rede. O CEO José Rubens Oliva iniciou mentorias sobre os temas NFT e Metaverso com o objetivo de introduzir essa novidade para a rede e capacitar seus franqueados a prestar serviços aos seus clientes sobre essas temáticas.

Investimento inicial total: R$ 28,9 mil incluindo material inicial.

Retorno do investimento: de 6 meses.

Hotelaria e Turismo

TZ VIAGENS

A rede de franquias de turismo da Schultz teve um crescimento no faturamento da rede em 177%, se comparado ao primeiro semestre de 2022 com o mesmo período do ano passado. A rede oferece operação simplificada, baixo investimento, rápido retorno, negócio multimarcas e um site personalizado com venda online para cada franqueado.

Investimento inicial total: R$ 6.750 incluindo taxa de franquia.

Retorno do investimento: 1 a 24 meses

Clube Turismo

A maior e mais premiada microfranquia de turismo do país tem previsão de abertura de mais de 180 novas franquias até o fim do ano.

Investimento inicial total (e o que compõe o valor): a partir de R$ 6.900,00 no modelo Home Office.

Retorno do investimento: extremamente variável.

Moda

Frida Underwear

A rede de vestuário é especializada em lingeries e focada no empoderamento feminino. A marca nasceu como e-commerce e em 2020 expandiu para o franchising com modelo de negócio digital, home office e loja física. A Frida faz parte do Grupo Wichmann.

Investimento inicial total: No modelo digital R$10.597,00 e no home office R$20.597,00 (ambos incluso taxa de franquia e taxa de instalação).

Retorno do investimento: 3 meses

Camisetas da Hora

Franquia home office que trabalha com a venda de camisetas pela internet sem necessidade de estoque. Todo o processo realizado, da confecção da camiseta até o envio das mesmas, a franqueadora que realiza. O franqueado fica responsável somente pela prospecção de novos clientes. Para isso, a rede disponibiliza para eles todo suporte para marketing digital, com conteúdos para venda online e técnicas para a utilizar o tráfego pago a seu favor.

Investimento inicial total: R$25 mil com taxa de franquia e treinamentos e conteúdos de marketing digital.

Retorno do investimento: 6 meses

