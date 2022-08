Easy Drinks cresce 33% no primeiro semestre e aposta em grandes eventos

A empresa Easy Drinks é pioneira no mercado de preparos para drinks. Fundada em 2008 pelos irmãos Bruno e Fabrício Lot, o negócio começou fornecendo insumos de frutas para grandes eventos e casas noturnas de São Paulo. Hoje, a marca conta espumas e sachês para o preparo de drinks, como moscow mule, penicillin, cosmopolitan, Bellini, Whisky Sour.

Em 2019, a Easy Drinks adentrou o varejo com um portfólio de produtos que permite aos consumidores o preparo de receitas de coquetelaria em casa. Desde então, o crescimento apresentado foi de 360% e, em 2021, cresceram 150% no mercado nacional, ampliando os pontos de vendas no Brasil com positivação de novas lojas. Tal crescimento pode ser visto no faturamento total de R$26 milhões, que representa um crescimento de 36% em comparação a 2020.

O primeiro semestre de 2022 foi encerrado com um crescimento de 33% comparado ao mesmo período no ano anterior. Este resultado foi impulsionado principalmente por lucros de exportação, entrada agressiva dos produtos em supermercados por todo o Brasil, e a participação da marca com sua linha corporativa em grandes eventos, como o festival Lollapalooza. Com isso, a projeção é de faturamento de mais de R$32 milhões apenas no mercado nacional neste ano.

Com estrutura focada na tecnologia e inovação, a Easy Drinks, que já conquistou pontos de venda físicos em praças importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, vem, ao longo dos últimos anos, formando novas parcerias de varejo e enxergando um futuro promissor para a categoria no mercado nacional e internacional.

Atualmente, a marca conta com mais de dois mil pontos de venda e as revendas de seus produtos correspondem a 93% do total. A empresa seguirá investindo em novidades e exportações e firmando seu propósito de levar para a casa dos consumidores insumos que permitam o preparo de drinks com qualidade profissional de maneira fácil e prática.

Novos produtos

Entre as recentes novidades da parceria entre a Easy Drinks e DIAGEO, marca inglesa pioneira no mercado de fabricação de bebidas alcóolicas, está um kit para o preparo de Whisky Sour Gold & Apple. Em seu e-commerce e pontos de venda, a Easy Drinks fortalece cada vez mais as colaborações com grandes marcas de destilados, somando ao portfólio rótulos como Ketel One e Cîroc, também da DIAGEO, e Ambev, que se tornaram um grande sucesso de vendas, principalmente como opções para presentear.

A Easy Drinks planeja ainda investir no mercado de wellness para o segundo semestre, com novos produtos zero açúcar, receitas de drinks sem álcool e parcerias com pontos de venda especializados no segmento.

“Enxergamos um crescimento muito grande na busca por drinks sem álcool, o que casa perfeitamente com a proposta de Easy Drinks, já que nossos produtos podem ser usados no preparo de uma grande variedade de receitas. Estamos também desenvolvendo espumas zero açúcar para preencher uma lacuna que percebemos de interesse de consumidores que buscam um estilo de vida mais saudável”, continuou Lot.

Ainda em 2022, a Easy Drinks dará sequência à expansão de portfólio com novos lançamentos, como mais um drink clássico, quatro novos produtos em spray, além de criações com conceitos inéditos para a marca.

“Outro grande objetivo para este ano será ampliar nossa presença em pontos de venda parceiros no Brasil, com investimento em equipe própria de promotores de Trade Marketing e ações comerciais em grandes redes em parceria com a DIAGEO”, contou Bruno Lot, sócio-fundador da Easy Drinks.

Easy Drinks no exterior

Para os próximos meses, os planos continuam ambiciosos. Após entrada no Paraguai no início de 2022, com 180 pontos de venda abertos em menos de dois meses com o aporte de US$135 mil, cerca de R$697 mil, a empresa investirá na exportação para Argentina e Chile nos próximos três meses. Europa e Estados Unidos também estão no pipeline de negociações, com operações no território americano previstas para iniciar ainda em junho.

