O homem de 250 CNPJs

De família humilde, Anderson Franco nasceu e cresceu na zona rural da pequena Alvinó- polis, cidade mineira com pouco mais de 15.000 habitantes. Foi lá, ao lado dos pais e de oito irmãos, que ele morou em um sítio sem energia elétrica, geladeira ou fogão a gás. Quando seu pai teve de se afastar da produção rural por problemas de saúde, Franco não pensou duas vezes. Com apenas 8 anos de idade, resolveu comprar uma caixa de iso- por e vender picolés caseiros. Desde então, não parou mais. Ingressou no Senai e fez estágio na antiga siderúrgica Belgo Mineira como ajustador mecânico, foi lavador de carros e montou uma revenda de veículos seminovos (seu primeiro CNPJ). Também trabalhou numa empreiteira na área da Cenibra e como agente administrativo na Prefeitura de Ipatinga, em Minas Gerais, após passar no concurso.

Mas a grande virada veio em 2004, quando se tornou um dos franqueados do Cartão de TODOS, a convite do casal Mara e Altair Vilar, fundador do grupo que anos mais tarde se tornaria o maior cartão de benefícios do Brasil que conta atualmente com cerca de 30 milhões de clientes no país e promove acesso a serviços essen- ciais como saúde, educação e lazer. “Conheci o Altair Vilar quando eu tinha 20 anos. Ele era presidente do sindicato da Usiminas e, embo- ra ainda não existisse o Cartão de TODOS, percebemos que tínhamos uma grande afinidade e a mesma visão de vida, de mundo”, lembra Franco. A parceria em negócios veio anos mais tarde. E deu tão certo que o empresário acabou se tornando sócio de Vilar e membro do conselho de administração do Grupo TODOS, tendo sob o seu comando 50 das 250 franquias do grupo, que só em 2023 faturou 3 bilhões de reais.

Hoje, Franco é CEO da Holding AFN, com cerca de 250 empresas em operação, além de sócio-fun- dador da Dental Vidas, investidor das lojas de maquiagem e cuidados com a pele Makeup Pro, e o maior multifranqueado da rede de clíni- cas de estética Royal Face. O mais novo investimento do empresário é a rede de academias Allp Fit, lança- da há pouco mais de um ano e que deve alcançar, até o final de 2024, 100 unidades espalhadas pelo país.

Nos negócios, Franco tem uma equipe de 8.000 colaboradores di- retos e indiretos. Ele se diz exigen- te, mas garante que passa longe da microgestão. “Gosto de empoderar o time e criar condições perfeitas para as pessoas exercerem o seu trabalho com autonomia e senso coletivo. Acho importante ser um líder agregador. Acompanho, claro, as métricas, mas prefiro revisar e buscar novas oportunidades para preencher as necessidades do meu cliente. Aliás, um dos segredos é ser apaixonado também pelos proble- mas. Um cliente insatisfeito tem muito a ensinar”, garante.

O sucesso como empresário é acompanhado de perto por paren- tes e amigos. Franco deixou para trás os tempos difíceis, mas trouxe com ele cada uma das pessoas que estiveram ao seu lado nas adver- sidades. Muitos dos sobrinhos, in- clusive, trabalham hoje com ele. Pai solo do casal de gêmeos Eduar- do e Fernanda, Franco se divide entre os negócios e a paternidade — tudo isso ao lado da mãe, Mar- lene Franco das Neves, com quem vive em uma mansão no bairro do Morumbi, em São Paulo. “A família e os amigos são um alicerce impor- tante na vida de um empreendedor. Representam a calmaria e o equi- líbrio para voar alto”, diz. Quando não está em São Paulo ou viajando, ele se refugia em Ipatinga, no Vale do Aço, onde é dono de uma das maiores mansões do Brasil, avalia- da em 100 milhões de reais.

Gratudão acima de tudo

Quem convive com o empresário mineiro garante que, por onde passa, ele inspira. “O Anderson tem muita responsabilidade com as fa- mílias que dependem de seus ne- gócios. As pessoas vestem a camisa e fazem as coisas por amor, mas sabem que terão oportunidade de crescimento e poderão prosperar e trabalhar com propósito”, diz Feli- pe Teixeira, assessor de Franco. Se- gundo ele, o empresário também dedica parte do tempo a ajudar e desenvolver pessoas, e mostra a elas que nada é impossível. “As falas dele nas reuniões são quase uma terapia”, brinca Teixeira. Com uma trajetória e tanto, Franco ga- rante que “orgulho” não é a melhor palavra para definir sua história. “O que mais sinto é gratidão”, diz.