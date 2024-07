Todos por todos

Em que aspectos uma empresa pode ser disruptiva? No produto ou no serviço oferecido, nos preços praticados, na gestão dos colaboradores, no seu impacto social? O Cartão de TODOS, maior empresa de cartão de descontos da América Latina, consegue romper o senso comum em todos eles. Graças a um modelo de gestão inédito, batizado de Administração Solidária, desenvolvido pelo empreendedor mineiro Altair Vilar, fundador da empresa.

Nesse conceito, contrariando a lógica geral do universo corporativo, as estratégias empresariais visam, em primeiro lugar, o desenvolvimento social da comunidade, depois o lucro. “Nosso modelo de negócios é fruto de anos de estudo do comportamento humano e de padrões gerenciais. Aprendi que objetivar o máximo de lucro cega os dirigentes das empresas. O lucro é necessário, mas escolhi suprir as necessidades sociais e ter o lucro como consequência”, comenta Vilar.

É com essa mentalidade que a companhia hoje proporciona acesso a serviços de qualidade nas áreas de saúde, educação, lazer e finanças, a preços mais baixos, a mais de 18 milhões de filiados, especialmente das classes C e D, impactando significativamente o desenvolvimento das comunidades em que atua. Na proposta, segundo Vilar, a empresa se torna parceira da comunidade e, por meio de sua atuação, conquista a admiração e aderência de seus clientes.

Expansão com propósito

A Administração Solidária balizou o desenvolvimento do Cartão de TODOS desde o início, em 2001. “Nosso negócio, desde antes de se falar de solidariedade nas empresas, já era diferenciado e desconstruía o modelo tradicional das grandes empresas”, frisa Welithon Oliveira, subfranqueador do Cartão de TODOS Espírito Santo e conselheiro administrativo da companhia.

Bem-aceita, a abordagem conduziu a impressionante expansão do negócio, que se tornou um dos maiores grupos empresariais do país, com outras cinco unidades de negócios complementares ao cartão de descontos, presença em todas as cidades brasileiras com mais de 100.000 habitantes e atuação no exterior.

Além do próprio Cartão de TODOS, as unidades do agora Grupo TODOS Internacional são: o AmorSaúde, a maior rede de clínicas médico-hospitalares populares do país; Refuturiza, plataforma de empregabilidade e educação; Energia de TODOS, empresa que oferta energia fotovoltaica para residências, comércios e indústrias de forma simples e acessível; MaisTODOS, fintech popular de soluções financeiras a pessoa física e jurídica; e GT7, divisão especializada em estratégias de marketing para potencializar o crescimento do ecossistema TODOS.

O Grupo conta ainda com Empresas Parceiras Táticas, startups que ofertam serviços adicionais ao ecossistema já fomentado pela companhia, e também comprometidas com o desenvolvimento social. Atualmente, são quatro: o centro auditivo Audição de TODOS, a rede de óticas Visão de TODOS, a rede de clínicas veterinárias Pet de TODOS e a rede de estética Harmonir.

Um pouco de cada um faz muito por todos

Os princípios da Administração Solidária permeiam cada uma dessas frentes de atuação, com benefícios para todos os envolvidos — comunidade, clientes, empresários, parceiros, colaboradores —, de modo que cresçam junto com o negócio, fazendo jus ao lema “todos por todos” do conglomerado.

“O Cartão de TODOS é o sol do nosso sistema. E as unidades de negócios são amplificações para novos empreendimentos, sempre com o selo da Administração Solidária. Todas elas têm de seguir nosso DNA solidário”, diz Glayson Morão, diretor regional Minas Gerais.

Para Severino Serafim Rodrigues, diretor de operações do Cartão de TODOS na Colômbia, se a Administração Solidária fosse resumida em uma frase, seria: “Com um pouco de cada um podemos fazer muito para todos”. “Para que essa frase agregue valor, precisa ser verdadeira, manifesta, perceptível. Caso um ente não perceba valor constante e crescente, cada vez mais ele vai abandonar esse ambiente e buscará um ambiente trivial, o ‘antigo normal’”, pontua.

“Nessa dinâmica, o benefício é medido quando a empresa cresce e logo o cliente tem melhoria no acesso a serviços essenciais, a comunidade tem mais segurança e oportunidade em um serviço meritório, o empresário percebe ganho do investimento, e o parceiro percebe a alavancagem do seu negócio”, prossegue.

Acesso a serviços de qualidade

Um dos preceitos desse modelo é a prática do menor preço possível. “O preço não deve ser definido pela demanda do mercado, e sim ser sempre o preço mínimo, próximo do custo. Isso conquista e fideliza clientes, que se multiplicam”, argumenta Vilar.

Nessa visão, o cliente é empoderado com acesso a bons serviços a preços abaixo do mercado. Os filiados ao Cartão de TODOS (o titular e mais sete familiares), por meio de mais de 12.000 empresas parceiras, têm disponíveis, por exemplo, consultas médicas a partir de 26 reais, descontos de até 70% em exames laboratoriais e de imagem, medicamentos com até 35% de desconto e itens essenciais, como alimentos, por um custo até 75% menor. Já na plataforma Refuturiza, são mais de 1.300 cursos com planos a partir de 12,99 reais mensais.

Nem todas as unidades e parcerias táticas atendem exclusivamente aos filiados do Cartão de TODOS, mas oferecem a eles condições diferenciadas. “Oferecemos preços reduzidos em serviços e produtos de extrema qualidade. Nosso objetivo como empresa solidária é expandir o potencial humano e transformar a vida das pessoas por meio da facilitação do acesso a serviços essenciais para o seu bem-estar e desenvolvimento”, destaca Rodrigo Valério de Assumpção, diretor regional São Paulo Interior.

Sucesso compartilhado

Outro elemento pioneiro do modelo solidário é compartilhar o sucesso do negócio, tornando empresários trabalhadores de diversas especialidades, por meio do projeto “Minha Franquia, Meu Negócio”, que transforma colaboradores em sócios-franqueados . “Temos como base a gestão participativa e integrada com os resultados obtidos. Dessa forma, mostramos que nossos colaboradores são parte essencial da empresa e incentivamos a participação ativa nas decisões e estratégias para o crescimento de todos”, explica Welithon Oliveira.

A postura se estende à gestão de pessoas, promovendo uma atmosfera de trabalho saudável e motivadora. Prova disso é a sede da TODOS Internacional, que representa o conglomerado empresarial e a franqueadora do Cartão de TODOS, ter conquistado recentemente a certificação Great Place to Work, selo que reconhece os melhores ambientes empresariais para trabalhar no país.

Uma das unidades do Cartão de TODOS: considerada a maior empresa de cartão de descontos da América Latina.

Negócios sustentáveis e rentáveis

Ao contrário do que se possa imaginar, a atuação socialmente responsável também garante, sobretudo, a sustentabilidade e a rentabilidade dos negócios. De acordo com Vilar, promover a cooperação entre empresa e colaboradores, compartilhando os resultados entre todos da hierarquia, gera mais do que satisfação pessoal. “Também produz crescimento do negócio. Com sinergia, todos crescem de forma solidária”, ressalta.

O modelo valoriza ainda a transparência, a comunicação e a nanogestão das operações, o que permite que todos os indicadores sejam constantemente avaliados a fim de que os recursos sejam usados com máxima eficiência. “Nosso trabalho tem o foco no bem-estar coletivo, mas também empresarial. O modelo de gestão atrai consumidores que entendem nossa missão, visão e valores, tornando-se fiéis, confiantes e apoiadores da marca, potencializando nosso crescimento de forma verdadeira e sustentável”, esclarece Oliveira.

Para isso, segundo Rodrigues, os esforços são para que não haja descompasso. “Se o lema é que o empregado se torne empresário, então, quando fizer um levantamento do perfil empresarial, isso será observado; quando falamos que atender à necessidade de nosso cliente é nossa missão, o lucro deve ser tratado apenas depois de aninhadas todas as perspectivas do cliente; se seduzimos nosso parceiro por vantagem de escopo e escala, a entrega deve ser diluição de custo fixo e quantidade de clientes acima do esperado... Enfim, o que se fala é o que se entrega.”

UM NOVO FUTURO PARA REFUGIADOS Em linha com a proposta solidária de desenvolvimento da comunidade, o Grupo mantém ainda a ONG Planeta de TODOS, por meio de quatro de suas unidades de negócio (AmorSaúde, MaisTODOS, Refuturiza e Cartão de TODOS). A entidade, que acolhe refugiados que chegam ao país, inaugurou recentemente um novo espaço em Ribeirão Preto (SP) para receber e apoiar afegãos que tiveram de abandonar sua terra natal pela ameaça do Talibã. A organização oferece aos refugiados moradia temporária, aulas de português e inglês, além de integração cultural e laboral, com a recolocação no mercado de trabalho brasileiro nas empresas do Grupo TODOS. A ONG é um dos projetos com impacto social sustentados pelo Grupo, que também se engaja em agendas e campanhas de doações anuais para populações vulneráveis, lideradas pela esposa de Altair, Mara Vilar, vicepresidente social do Grupo e uma das primeiras colaboradoras do Cartão de TODOS.

Inspiração para novos negócios

Com uma engrenagem em perfeita sintonia, o sistema de gestão criado por Vilar não prevê investimento externo. “Ter um elo de fora enfraquece a corrente. Quem financia e fortalece a empresa solidária são as pessoas da comunidade em que está inserida”, diz o empreendedor. Isso não significa, entretanto, não dividir com o mercado um formato que deu tão certo.

Pelo contrário: para multiplicar o modelo gerencial disruptivo que criou, Vilar lançou um livro sobre Administração Solidária, além de haver uma formação sobre o tema disponível na Universidade de TODOS (universidade corporativa do Grupo), que pode ser acessada dentro da Refuturiza.

Livro Administração Solidária, de Altair Vilar: um guia de como aplicar um modelo de gestão pautado na solidariedade.

“Nossa ideia é repassar esse modelo de gestão adiante. Descobrimos que atuar de maneira solidária ajuda a nossa sociedade, nos torna mais ativos e traz reconhecimento da nossa marca — consequentemente, eleva o nosso sucesso empresarial”, salienta Oliveira.

Hoje, o modelo pioneiro é referência de sucesso, inspirando outros negócios fora do Grupo. “Servimos de farol para outros players do mercado na tentativa de oferecer produtos e serviços semelhantes”, reforça Assumpção. Um exemplo é a rede de academias Allp Fit, do empresário mineiro Anderson Franco, um dos maiores franqueados do Cartão de TODOS. Com base nos pilares da Administração Solidária, o empreendedor criou o conceito Top to All (“o melhor para todos”), e pretende mudar os padrões do mercado fitness com a academia mais completa e inclusiva do Brasil.

A estratégia é unir infraestrutura de alto padrão, tecnologia, variedade de atividades e flexibilidade a preços imbatíveis, tão competitivos quanto os anunciados pelas redes low cost. A intenção da Allp Fit e dos outros negócios do grupo é, a partir dos princípios da Administração Solidária, gerar um valor incomparável para todos.