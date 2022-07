Estas franquias oferecem 'test drive' para candidatos a franqueados; conheça

Empreendedores sem experiência no franchising podem ter dúvidas sobre atendimento ao cliente, gestão financeira e de equipe no dia a dia do negócio.

Apesar de não ser obrigatório, muitas redes oferecerem o Discovery Day, um 'test drive' para apresentar a teoria da franquia na prática e dar mais confiança aos candidatos antes de fechar o contrato.

Algumas redes de franquias exigem a assinatura da Circular de Oferta da Franquia (COF) antes de liberarem o Discovery Day. O documento desenvolvido pelo franqueador apresenta todas as condições gerais do negócio, como aspectos legais, obrigações, deveres e responsabilidades das partes.

Por isso, a EXAME selecionou algumas opções de franquias que oferecem a experiência de acompanhar a operação da rede por um dia ou até mesmo por uma semana. Como qualquer empreendimento, o ideal é estudar o mercado e conversar com outros franqueados antes de assinar o contrato. Conheça 13 redes de franquias que oferecem o Discovery Day:

Pizza Prime

Na rede de pizzarias, os candidatos a franqueados que tiverem interesse podem colocar a mão na massa e ficar até uma semana dentro de uma franquia da marca, vivenciando toda a rotina do negócio. A experiência inclui treinamentos virtuais e etapas práticas como atendimento ao cliente, retaguarda, gestão de aplicativos e cozinha.

“O franqueado aprende desde a forma correta de processar um insumo, como se faz a massa, até despachar uma pizza”, explica Gabriel Concon, co-fundador da Pizza Prime.

Sofá Novo de Novo

Na franquia de higienização de estofados, é apresentado ao candidato toda a parte de gestão e existe a possibilidade de acompanhar um dia de trabalho de um outro franqueado, testar o equipamento ou ir acompanhar um atendimento no cliente.

OdontoCompany

Depois que o candidato recebe a COF e assina um termo de confidencialidade, ele tem a opção de passar dois dias acompanhando a operação de uma unidade da rede, antes de assinar o contrato.

Esta operação é escolhida já de acordo com o perfil do candidato: empreendedor investidor vai para uma unidade com um franqueado deste perfil, se é empreendedor dentista, vai para uma operação de franqueado dentista.

O tamanho da operação que ele vai acompanhar neste período também é compatível com o que ele deseja adquirir.

Park Education

A rede especializada em educação bilíngue, criatividade e soft skills, oferece uma visita presencial a alguma unidade indicada pela equipe de expansão, próximo ao local de interesse do empreendedor.

Doggi

Na franquia especializada em banho e tosa e serviços para cachorros há um primeiro contato por telefone explicando os detalhes do modelo de negócios. O segundo contato ocorre após a assinatura de uma COF para tirar dúvidas sobre mercado, processos, técnicas e finanças. Caso os possíveis franqueados queiram, antes de assinar o contrato, eles podem conhecer uma franquia da rede e vivenciar o dia a dia do franqueado.

Luminova

Rede de escolas do grupo SEB - Sistema Educacional Brasileiro - e única opção de franquia de ensino básico do país, o candidato a franqueado também pode ir até a escola conhecer o espaço, falar com o franqueado e fazer uma imersão no negócio.

Pello Menos

A rede de serviços de depilação à cera indolor e laser oferece aos interessados em adquirir uma unidade da marca um test drive. O possível empreendedor passa um dia em uma unidade, de escolha da franqueadora, e vivencia toda a operação, realizando atendimentos, manuseando o software da empresa e outros pequenos serviços diários, todos com acompanhamento e supervisão.

“É uma das primeiras etapas que o interessado passa, que em alguns casos ocorre após a leitura da COF, mas a grande maioria é antes”, destaca a diretora de operações Alessandra Jordão.

Anjos Colchões e Sofá

Fundada em 1990, a rede de franquias recebe em sua sede candidatos para que tenham a oportunidade de conhecer as instalações e a estrutura da empresa. Durante a visita, que dura três dias, o candidato conhece outros franqueados que estão na rede há alguns anos para que possam entender o processo. Na experiência é possível conhecer os diretores, mas para isso, é necessário que o candidato tenha assinado a Circular de Oferta e de Franquia (COF).

C4 Gym

O empreendedor interessado em investir na C4 Gym, rede de academias, também conta com a experiência do Discovery Day. Após a assinatura da Cof, o novo franqueado pode observar a rotina de funcionamento da academia, durante um dia inteiro, na Flag Ship da marca.

Red Fitness

A Red Fitness, rede de academias, proporciona aos interessados em adquirir uma franquia um dia de experiência na operação de qualquer uma das unidades próprias da rede. Para isso, o candidato deve passar por todo o processo de seleção, incluindo a assinatura da Circular de Oferta e de Franquia (COF).

CleanNew

A rede de higienização e blindagem de estofados, CleanNew, promove aos futuros empreendedores da marca, após a assinatura da Cof, dois dias vivenciando o funcionamento de toda operação desenvolvida: um dia no escritório e outro no atendimento na casa do cliente. Porém, só é permitido que o futuro franqueado observe o trabalho desenvolvido, já que para a realização do serviço é necessário um treinamento e acompanhamento técnico.

EcoCão Espaço Pet

A franquia EcoCão Espaço Pet, dedicada ao bem-estar animal e que tem a sustentabilidade como premissa em toda a sua atuação, realiza um encontro online com os interessados, explicando todo o conceito da franquia. Após essa primeira etapa, os candidatos participam de um encontro individual, que pode ser online ou presencial - para quem puder ir até a sede da rede, em Curitiba (PR), para conhecer a rotina de trabalho do espaço, além dos equipamentos especializados para os procedimentos com os pets.

Sollar Energy

A Sollar Energy atua desde 2017 no ramo de soluções de energia fotovoltaica. Os candidatos a franqueados que querem conhecer a empresa antes de adquirir uma operação, podem visitar uma das lojas próprias do grupo que fica em Cascavel e Umuarama, no Paraná. Lá, os candidatos passam o dia para saber como funcionam os treinamentos, acompanhar a equipe de vendas e a equipe de suporte. E caso opte por se tornar um franqueado, o grupo oferece ainda, um treinamento personalizado na área Comercial e instalações por uma semana.

