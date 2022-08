Conheça redes de franquias que dão descontos para multifranqueados

Pesquisa recente divulgada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) mostra que 82,9% das franquias no Brasil contam com multifranqueados, os franqueados que são donos de mais de uma loja da mesma marca. Tais empreendedores são peças-chave no plano estratégico das franqueadoras, já que possuem a facilidade de ter alguém que já conhece a marca.

Para incentivar o franqueado a ter mais de uma unidade, as redes oferecem algumas facilidades financeiras, como o parcelamento da taxa de franquia e dos equipamentos, além de parcerias com instituições bancárias que concedem condições diferenciadas.

Assine a newsletter EMPREENDA, a nova newsletter semanal da EXAME para quem faz acontecer nas empresas brasileiras

Um exemplo é a Pizza Prime, rede brasileira de pizzarias com mais de 70 unidades distribuídas em 10 estados do país. Com um time de multifranqueados que corresponde a 85% dos empreendedores da rede, a marca espera chegar em 100 lojas até o final de 2022. Para estimulá-los, a franqueadora oferece 30% de desconto na taxa de franquia na compra da segunda loja e 50% na terceira. Além disso, a partir da segunda unidade, há isenção de três meses de royalties e reciclagem no treinamento com equipe de implantação.

Já no segmento de saúde e bem-estar, o Emagrecentro, referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, oferece isenção da taxa de franquia. Hoje, 35% da rede é composta por multifranqueados. Atualmente são 315 operações no Brasil e três nos Estados Unidos com a bandeira de Best Shape.

Parcelamento da taxa de franquia com o próprio faturamento é o benefício oferecido pela CleanNew, rede especializada em higienização e blindagem de estofados, para os multifranqueados. Atualmente, do total de franqueados, 38% são donos de mais de uma operação. Ao todo, a rede, que tem como objetivo estar em todos os continentes, tem 40 unidades pelo Brasil e exterior, estando presente em países como Estados Unidos, Argentina, Colômbia, Espanha e Dubai.

Com novo modelo, Maislaser quer alcançar 500 franquias e internacionalização

Já A Casa de Bolos, que possui mais de 400 unidades pelo país, tem um modelo de franquia que foi especialmente desenvolvido para os multifranqueados: o Express. Com investimento inicial a partir de R$ 67 mil, com taxa de franquia e implementação, pode ser instalado em uma área mínima de 20m², além de ter uma condição facilitada no pagamento da taxa de franquia, sendo um valor de entrada e o restante em até seis vezes.

Com 124 unidades distribuídas pelo país, a CotaFácil, maior rede de consórcios e seguros do Brasil, disponibiliza ao franqueado um desconto de 50% na taxa de franquia na aquisição da segunda unidade. A marca conta com 12 multifranqueados em seu quadro de empreendedores.

Atuando no ramo de financiamentos e empréstimos consignados, a CredFácil tem como benefício 50% de desconto na taxa de franquia para os franqueados que desejam ter mais de uma unidade da marca. O modelo de negócio com tal condição é o de loja, e tem como valor inicial R$38 mil. Atualmente, a rede tem 700 unidades em operação espalhadas por todos os estados do Brasil.

A Minha Quitandinha, rede de minimercados autônomos com investimento inicial a partir de R$42 mil, está com 100 franqueados e 115 lojas em aberto em todo o território nacional. Com a intenção de alcançar 150 unidades até dezembro, a empresa promove uma ação especial para quem já é franqueado e deseja ampliar a atuação no mercado: a taxa adicional por nova loja, que atualmente é de R$6 mil, passa a ser isenta nos meses de agosto e setembro.

Sete franquias mais baratas do que uma viagem para a Disney

Mercado Pago faz promoção de maquininhas para PMEs

A Anjos Colchões & Sofás, especializada em colchões e estofados, tem uma base sólida de multifranqueados: mais de 52% deles investem novamente na marca, que hoje conta com 270 lojas em 21 estados do país. O investimento inicial é de R$400 mil, e quem já é um franqueado tem preferência na aquisição de novas lojas, além da bonificação na taxa de franquia para novas operações.

Com a proposta de facilitar a vida de quem já caminha lado a lado com a rede, a Mais1 Café, maior rede de cafés especiais com atendimento digital, trabalha com três elementos para incentivar o aumento de unidades. Além da redução em até 30% do valor da taxa de franquia, o franqueado conta com um planejamento estratégico e territorial para abertura da nova loja e um treinamento específico para o multigerenciamento dos pontos comerciais.

Líder no segmento de clínicas odontológicas, a OdontoCompany, rede há mais de 30 anos no mercado, oferece ao multifranqueado uma equipe exclusiva trabalhando na gestão comercial, financeira e pessoal. Além disso, a rede disponibiliza organização total de crescimento sustentável. A OdontoCompany já possui mais de 2 mil unidades vendidas, sendo que 40% delas estão nas mãos de franqueados que possuem mais de uma operação.

Na Doutor Sofá, rede especializada em limpeza de estofados, quase 50% dos franqueados têm mais de uma unidade. A rede oferece até 20% de descontos em royalties e facilidades no pagamento da taxa de franquia, além das vantagens que o próprio modelo de negócio oferece para os franqueados que possuem unidades em várias regiões, como a redução de custos com equipe de vendas e outras facilidades operacionais.

A Patroni, rede de franquias de alimentação, lançou em 2022 um projeto para multifranqueados. Os franqueados da rede que abrirem mais unidades da marca ainda esse ano estão isentos da taxa de franquia e pagarão royalties de 3%. Atualmente são 245 unidades em todo o país, sendo 10% multifranquias.

A rede Mercadão dos Óculos oferece até 30% de desconto na taxa de franquia ou em seu parcelamento. Além disso, a marca conta com o programa Mentores, um treinamento específico para multifranqueados, que envolve consultoria de implantação, gestão múltipla de lojas, entre outras orientações. Atualmente, a franquia conta com mais de 600 unidades, sendo 50% de multifranqueados.

A Emporium da Beleza, rede 6 em 1 que oferece serviços de estética avançada e emagrecimento disponibiliza 10% de desconto na taxa de franquia para multifranqueados, parcelamento dos equipamentos em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, treinamento específico para este tipo de franqueado, oferta de um e-commerce e linha profissional de cabine, equipamentos de série e nutri e dermocosméticos. Atualmente, a franquia conta com mais de 100 unidades, sendo 30% de multifranqueados.

A Sucos S/A, rede de alimentação saudável que oferece uma variedade de sucos, saladas, açaís, sanduíches naturais e tapiocas, disponibiliza 10% de desconto na taxa de franquia para multifranqueados. Atualmente, a franquia conta com 15 unidades, sendo 20% de multifranqueados.

A Clube Turismo, microfranquia de turismo, oferece para os multifranqueados parcelamento da taxa de adesão, em 10 vezes, bem como isenção da taxa de Fundo de Propaganda (FP) nos 6 primeiros meses.

Como vender mais no Dia dos Pais: 3 dicas para impulsionar suas vendas

Esta startup faturou R$ 1,5 milhão em seis meses com app que "entrega de tudo"

Intera, startup especialista em recrutamento tech, capta R$ 9,8 milhões

NG.CASH, app financeiro da geração Z, recebe aporte de US$ 10 milhões